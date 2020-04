“Estamos en la etapa de espera y de mucho diálogo con el Gobierno para que entienda que esta situación va a generar un caos. No entendemos por qué no podemos abrir las concesionarios cuando tenemos espacios grandes donde se puede controlar el ingreso de la gente”, afirmó un empresario del rubro. El tema, sin embargo, está discutido. Mientras que algunos prefieren no abrir en este contexto porque les resultaría más costoso, otros aseguran que al menos se recibiría el poco público interesado en comprar un auto.