Se sumaron decisiones que muestran el interés del Estado en que todos estemos cuidados y al mismo tiempo la producción continúe. Son propuestas muy difíciles de coordinar. Por un lado se limitan los medios de transporte, se suman 1.400.000 (mayores de edad) que están exentos de compromisos laborales sobre una mano de obra activa “blanca” de 4.600.000 personas. La crisis y el ahogo sofoca a varios sectores económicos que no pueden paliar su realidad con préstamos o exenciones que les ofrece el Gobierno . Vienen a los tropezones desde hace dos años y desde que asumió el Frente para Todos no hubo repuntes productivos, las promesas no se transformaron en cuestiones concretas.