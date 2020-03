- Es muy fácil echarle la culpa a la gente del FMI. Y si fuera así, es un pedido incorrecto, p orque no va a generar ni divisas ni empleo. Al contrario, esto va a provocar menos recursos, no más. No tiene nada que ver con el escenario del 2008, cuando la soja valía 600 dólares y ahora 300. El dólar está a 40 y los insumos a 80. Es un contexto muy diferente.