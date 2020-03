Y señalaron que desde que se nombraron nuevas autoridades en la Anac a fines de enero, no recibieron respuesta a sus pedidos de audiencia. “ Recién ahora conseguimos una audiencia para el 5 de marzo, un día después que se va el primer avión de Norwegian. Queremos que nos digan que documentación está faltando pero no hay respuesta ni positiva ni negativa. El feedback no es muy certero. Evidentemente se está dando un impulso a Aerolíneas Argentinas cuando antes se pregonaba más la competencia”, agregó Pérez Corral.