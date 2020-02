CAME aclaró que esa suma no incluye multas por moras, otros cargos, ni los pagos de capital y que el abultado monto deriva en “atrasos permanentes, que incrementan más esos pasivos, y desencadenan el peor escenario: nuestras empresas directamente no pueden cumplir, como lo registra el salto en las tasas de morosidad, y quedan al borde de la ejecución, que representa la antesala de la quiebra” .