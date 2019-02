Este miércoles adquirió otros USD 75 millones, en dos licitaciones con un precio promedio de compra de 37,432 y 37,3764 pesos. Desde Research for Traders indicaron que "el BCRA efectuó dos subastas con la intención que el dólar ingrese a la zona de no intervención, pero la oferta sigue siendo mayor que la demanda y la divisa no logra torcer el sendero de estabilidad".