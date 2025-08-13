Francisco Comesaña se medirá ante Andrey Rublev por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000 Cincinnati

Francisco Comesaña se mide ante Andrey Rublev por los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El único representante del tenis argentino que sigue en el Masters 1000 de Cincinnati es Francisco Comesaña, quien este miércoles se medirá por un lugar en los cuartos de final ante el ruso Andrey Rublev. La jornada completa se podrá ver por la señal de ESPN y Disney+. La organización programó el partido para el quinto turno de la cancha número 3, cerca de las 18:30 (hora argentina). El historial lo comanda el Tiburón, ya que ganó el único cruce entre ambos.

Comesaña, que ocupa el puesto 71 del ranking mundial y figura en el Top 55 en la clasificación en vivo, su mejor marca hasta el momento, afrontó en tercera ronda un desafío mayúsculo ante el estadounidense Reilly Opelka (73°), capaz de sacar a 237 kilómetros por hora, conectar 27 aces y sumar 56 tiros ganadores. Sin embargo, el marplatense de 24 años se hizo fuerte, resistió los bombazos que llegaban desde el otro lado de la red y terminó imponiéndose en tres sets.

El argentino vivió un momento complicado en el segundo set ante Opelka: sufrió un malestar, vomitó y necesitó asistencia médica. Ahora, sin margen para el descanso, volverá a salir a la cancha para enfrentar al ruso Rublev (11°), quien viene de superar al australiano Alexei Popyrinv (19°).

Francisco Comesaña derrotó al ruso Andrey Rublev en el único enfrentamiento entre ambos en Wimbledon 2024 (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

El Tiburón vive semanas especiales. Hace pocos días consiguió su primer triunfo en un cuadro principal de Masters 1000 sobre canchas duras en Toronto tras derrotar al bosnio Damir Dzumhur (56°). Su 2025 sigue siendo una temporada de aprendizaje en la élite del tenis mundial: semifinalista en el ATP 500 de Río de Janeiro, llegó a la tercera fase en el Masters 1000 de Madrid y finalista en el Challenger de Oeiras.

Comesaña, que por segunda vez en su carrera logró instalarse en la tercera rueda de un Masters 1000 (la anterior había sido en Madrid este año), afrontará en Cincinnati su octavo duelo frente a un jugador ubicado dentro del Top 20 del ranking mundial. Hasta el momento, el argentino ostenta un balance positivo de 4 victorias y 3 derrotas en este tipo de desafíos, un registro que refleja su capacidad para competir contra rivales de jerarquía. Entre sus triunfos más destacados se encuentra el que consiguió sobre el propio Rublev, actual número 11 del mundo, en la primera ronda de Wimbledon 2024, cuando el ruso ocupaba la sexta posición. También dejó su huella en el US Open 2024, donde eliminó al francés Ugo Humbert (17°), y en la presente temporada sorprendió al alemán Alexander Zverev (2°) en el ATP 500 de Río de Janeiro, en una de las victorias más resonantes de su carrera. Otro resultado de alto impacto fue su éxito sobre el galo Arthur Fils (14°) en las canchas lentas del tradicional Masters 1000 de Madrid 2025.

En cuanto a las derrotas, el marplatense cayó ante el estadounidense Taylor Fritz (12°) en el US Open 2024, frente al danés Holger Rune (8°) en el Masters 1000 de Roma 2025, y más recientemente contra el australiano Alex de Minaur (8°) en Toronto 2025.

Francisco Comesaña y Andrey Rublev jugarán por los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati cerca de las 18:30 (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)