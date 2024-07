El clima hostil que vivieron Los Pumas en los Juegos Olímpicos de París antes de los cuartos de final ante el local Francia

El jugador argentino se refirió al clima hostil que se vive en París 2024 cuando juegan Los Pumas y los silbidos constantes del público francés

Los Pumas 7s lograron la clasificación a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se medirán ante el seleccionado de Francia en busca de continuar en el certamen de rugby que se desarrolla en el estadio de Saint-Denis.

Luego de la caída ante Australia en el último choque de fase de grupos, Argentina terminó segunda en el Grupo B, por lo que su rival será el equipo anfitrión, en lo que supone ser una verdadera batalla desde las 16.30 (hora argentina) de este jueves. Pero no sólo será un duelo caliente dentro del campo de juego, sino que en las tribunas del recinto parisino se sentirá la presión de los aficionados franceses, que se mostraron hostiles en cada presentación albiceleste.

Los hinchas locales hicieron sentir visitantes a los argentinos, silbando a Los Pumas cada vez que hacían su ingreso a la cancha (en los partidos ante Kenia, Samoa y Australia), además de reprobar el himno nacional y festejar los puntos que les convertía el rival de turno. “Estaría bueno jugar acá contra Francia. Como saben, está todo el estadio en contra. Parece que son todos anti-Argentina, así que estaría bueno jugarles acá y ojalá poder ganarles”, sentenció Joaquín Pellandini tras el duelo ante Australia, sin saber que Les Bleus sería el rival de Los Pumas.

Estas actitudes, que se vieron también en el debut de la selección de fútbol ante Marruecos, en Saint-Ettiene, no fueron indiferentes en los jugadores de Los Pumas, que se refirieron al clima hostil que se vive en París cuando los franceses ven una camiseta celeste y blanca. “Disfruto un montón. Me gusta el ambiente. No sé si estarán dolidos por Messi, por la Copa del Mundo o porque no les gustamos. Tal vez estén asustados de nosotros”, dijo Marcos Moneta luego del encuentro ante los Wallabies en el Stade de France.

El jugador de Los Pumas 7 Santiago Moneta luce un tatuaje en su pierna con la imagen de Lionel Messi besando la Copa del Mundo en Qatar 2022 (@ScrumRugby)

El mejor jugador de rugby 7 de 2021, quien lleva en su pierna un tatuaje de Messi con la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022, mandó además un saludo a los hinchas argentinos que están alentando a Los Pumas, que buscan sumar una nueva medalla olímpica a la conseguida en Tokio 2021 luego de vencer a Gran Bretaña en el duelo por el bronce.

Por otro lado, el técnico argentino Santiago Gómez Cora también se refirió a los silbidos del público francés. “No me esperaba ser tan visitante y me encanta. Cuando di algunas notas en inglés fui políticamente correcto y dije que me encargaba de los Juegos, pero a mí dame el público a favor o el chiflido, cosa que es un aliciente para jugar. Así que dámelo”, indicó el DT de Los Pumas en una entrevista con ESPN.

Luego, hizo un comentario sobre la Villa Olímpica donde conviven todos los atletas en París: “Es espectacular, pero va pasando de todo. Lo que tiene es que tiene cosas que incomodan a los chicos. Por ejemplo, hoy no teníamos agua (por ayer), los dos primeros días no pudimos dormir porque no había aire acondicionado...es difícil. ¡No había agua! Todos yendo al baño del gimnasio a bañarse o hacer pis, no podíamos lavarnos los dientes. Un desastre. Les pasa a todos los atletas pero ocurrió en el edificio de Argentina. El argentino en estado de resiliencia se hace más fuerte”, completó.

Santiago Gómez Cora dijo que le gusta que el público francés sea hostil en el estadio cuando juega la Argentina

En cuanto al torneo de rugby 7 en los Juegos Olímpicos, quedaron definidos los cuartos de final para este jueves con el siguiente cronograma:

16.00: Nueva Zelanda vs. Sudáfrica

16.30: Argentina vs. Francia

17.00: Fiji vs. Irlanda

17.30: Australia vs. Estados Unidos

EL RESUMEN DE LOS PUMAS VS. AUSTRALIA:

