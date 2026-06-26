Dolor en el fútbol: encontraron muerto a un jugador de la selección sub 20 de Venezuela luego de los terremotos

Yimvert Berroterán murió a causa de los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela

El fútbol venezolano atraviesa una de sus jornadas más tristes tras confirmarse la muerte de Yimvert Berroterán, mediocampista de 18 años de la selección Sub-20 de la Vinotinto, quien permanecía desaparecido desde los dos trágicos terremotos que sacudieron el norte del país el martes pasado. La catástrofe hasta el momento dejó más de 900 víctimas fatales y más de 3.300 heridos.

Según medios locales, Berroterán era considerado una de las promesas más firmes de las divisiones juveniles de la selección venezolana. Surgido en el club Universidad Central de Venezuela FC, el volante había debutado este año en la primera división, con tres partidos disputados en la temporada. En el ámbito internacional, se consolidó como titular de la selección Sub-17, con la que jugó 17 partidos y marcó tres goles, y en el último tiempo venía sumando convocatorias regulares al equipo sub-20.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada este viernes por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que emitió un comunicado oficial: “Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza. Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido vinotinto. Paz a su alma”.

La FVF comunicó la triste noticia

El club UCV FC también se expresó ante la pérdida: “Fuiste un guerrero, Yimvert. Siempre serás recordado. Paz a tu alma”.

Berroterán fue hallado sin vida en el sector de Los Corales, estado La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos. Según reportes oficiales, el futbolista permaneció atrapado bajo los escombros durante más de 24 horas antes de que los equipos de rescate consiguieran recuperar su cuerpo.

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La emergencia sísmica afectó gravemente al deporte local. Además de Berroterán, la FVF informó el fallecimiento de otros futbolistas. Una de las víctimas fatales fue Razan Sijaa, juvenil sub-18 de Caracas FC, quien murió junto a familiares en su hogar en La Guaira.

El club lamentó su partida con un mensaje: “Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestro jugador Razan Sijaa, categoría sub-18, y de sus familiares que lo acompañaban en su hogar, en el estado La Guaira, al momento de los terremotos ocurridos en el país este 24 de junio de 2026. La organización, cuerpo técnico, jugadores y personal de trabajo se une al duelo que embarga a todos sus familiares y amigos. Su alegría, entrega y compañerismo nos acompañarán en cada paso de la institución. Paz a sus almas”.

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El futbolista tenía 18 años

En sus redes sociales oficiales, la FVF también comunicó los decesos de Ricardo Veloz, adolescente y jugador de Marítimo La Guaira; José Miguel Santana, antiguo integrante del cuerpo técnico de la selección de Fútbol Playa, falleció junto a su familia; y Víctor Andrés Palacios Ledezma, de 14 años, jugador del Club Sport San Agustín.

En este último caso, el club expresó: “Lamentamos profundamente informar el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador, Víctor Andrés Palacios Ledezma, un jugador ejemplar de la familia del Club Sport San Agustín. Víctor Andrés perdió la vida a causa de los trágicos acontecimientos ocurridos el pasado 24 de junio tras el terremoto en Venezuela. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que nos causa su partida física; su alegría, su entrega en la cancha y su compañerismo dejarán una huella imborrable en nuestra academia. En nombre de la directiva, el cuerpo técnico, sus compañeros de equipo y toda la comunidad del Club Sport San Agustín, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares y amigos en este momento de profunda tristeza. ‘Vuela alto, campeón. Tu luz y tu pasión por el fútbol nos acompañarán en cada partido.’ Descansa en paz, Víctor Andrés”.

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Víctor Palacios Ledezma, de 14 años, jugador del Club Sport San Agustín, fue otra de las víctimas fatales

En el mismo contexto, la federación que dirige el fútbol venezolano confirmó que los siguientes futbolistas fueron localizados y se encuentran a salvo: Edwin Peraza, Valerie Gil, Ederson Ramos, Brainelys Mendoza, Fausto Escobar, Luis Ovalles, Elías Martínez, Rubén Rovaina y Mainell Rondón.

A pesar de los avances en las tareas de rescate, todavía hay varios jugadores que permanecen desaparecidos, mientras las autoridades y los equipos de emergencia continúan los operativos en las zonas afectadas.

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