Una ex estrella de UFC reveló que su vida cambió tras lanzar su propio sitio de contenido erótico

Paige VanZante, ex luchadora de UFC, ahora vende su contenido erótico

Paige VanZant supo ser una de las peleadoras con más seguidores de UFC pese a no haber conquistado ningún título en la compañía de artes marciales mixtas (MMA). Tal y como ella lo reconoce, era la sexualización de su figura la que le permitía sumar adeptos y por eso exigió ante el presidente de la empresa de combates, Dana White, un contrato mayor para continuar subiéndose al octógono. Tras no llegar a un acuerdo, en 2020 se marchó de allí e incursionó en un nuevo proyecto.

“Haber sido agente libre a los 26 años.... yo era muy joven. Fue angustioso saber que estaba dejando la potencia de los deportes de combate. Pero ahora sé que fue la mejor decisión que he tomado”, contó en diálogo con el portal MMA Fighting. La estadunidense de 28 años creó entonces su propio sitio de contendio erótico: “No estoy con OnlyFans. Es PaigeFanZant.com y es mi propio sitio web y tengo mucho control sobre lo que sucede allí. Básicamente soy yo haciendo cosas exclusivas. Estoy orgullosa de decir que soy parte de eso”.

La deportista confesó que hacía tiempo quería incursionar en este tipo de emprendimientos pero sus propios prejuicios terminában frenándola: “No quería ponerme en una posición en la que perdería oportunidades comerciales por tener un sitio de contenido exclusivo, pero siento que ya me ven como un símbolo sexual en el mundo del deporte. También podría tener la monetización detrás de esto. Quería hacerlo en mis propios términos”.

VanZant, quien en UFC ganó cinco peleas y perdió cuatro, el último contra la brasileña Amanda Ribas en julio de 2020, detalló que en la actualidad las ganancias que obtiene en el sitio le permiten tener una buena vida: “Estuve en UFC durante seis años, he estado peleando durante ocho años y finalmente está dando sus frutos”. Y agregó: “Trabajo duro por mi cuerpo. Trabajo duro por lo que soy, y hay un lado mío que es extremadamente femenino y puedo compartirlo en mi sitio de fans. Ahora creo que se está volviendo mucho más aceptable”.

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

En su sitio, quienes se registren y abonen por ver, podrán encontrar fotos y videos exclusivos, pero además clips de audio, orientad para adultos. “Estoy compartiendo todo lo que quiero. Es mi sitio web, es mi experiencia. Es para los fanáticos. Mucha gente me ha pedido que haga algo como esto, el sitio de contenido exclusivo, y es un lugar donde puedo comunicarme uno a uno con absolutamente todos mis suscriptores”.

Pese a esto, no ha abandonado su carrera en MMA, en la actualidad compite en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) y además ha tenido algunas apariciones en la lucha libre profesional. Por el momento, ha logrado conseguir equilibrio entre estos dos mundos: “Este año finalmente valió la pena y me siento cómodo con mi vida”. En cuanto al aspecto económico, no hay dudas sobre que tomó la decisión correcta: “Ahora estoy ganando más dinero en un mes que en todo mi contrato con BKFC. Es bastante loco”.

Además, se mostró feliz de que en los últimos tiempos se haya cambiado la mirada con respecto al contenido erótico, el cual venden cada vez más celebridades: “Antes, OnlyFans se veía más como estrellas porno. Tenía un poco más de calificación X, solo la vista del público. No digo que eso sea realmente lo que la gente tiene allí, pero quería hacerlo a mi manera. Quería hacerlo profesionalmente y tener mi propio sitio web y eso es lo que he hecho”.

