Video: el momento en el que un fanático del Arsenal se burló del Cuti Romero en las calles de Londres

El defensor que sufrió una lesión reciente recibió un comentario respecto a su equipo en zona de descenso

La lesión de Cristian Romero no solo preocupó a la selección argentina y al Tottenham, sino que también generó repercusiones fuera de la cancha. Después de abandonar el campo por un golpe que le provocó un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, el defensor vivió un episodio inesperado en las calles de Londres.

Mientras avanzaba con paso dificultoso con el celular en la mano y la pierna derecha vendada, el Cuti recibió un comentario punzante de un hincha del Arsenal en la vía pública. El aficionado, consciente del complicado presente del Tottenham, lanzó una frase cargada de ironía: “Buena suerte en el Championship”, en un vídeo publicado por el usuario 1echee en TikTok. La referencia a la segunda división inglesa no fue casual, teniendo en cuenta que su equipo lucha por evitar el descenso en la recta final de la temporada.

Romero eligió no responder, mantuvo la calma, ignoró la provocación y siguió su camino sin interactuar con el hincha rival. La reacción del campeón del mundo rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su templanza pese al mal momento deportivo y personal.

Cristian Romero abandonó el terreno de juego con graves gestos de dolor ante el Sunderland (Owen Humphreys/PA via AP)

La lesión de Cristian Romero ocurrida este domingo encendió las alarmas a pocos días para que comience la Copa del Mundo. El defensor debió dejar el campo en el minuto 69 del partido contra Sunderland tras un fuerte golpe sufrido con su propio arquero, Antonin Kinsky, lo que lo obligó a ser reemplazado por el entrenador Roberto de Zerbi.

El ex Belgrano tendrá entre un mes y medio y dos meses de recuperación. Llegará entre algodones al Mundial y se perderá al menos el debut de Argentina ante Argelia, pautado para el 16 de junio en Kansas, por el Grupo J. Posteriormente, enfrentará a Austria en Dallas el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio.

Antes de la cita mundialista, la Albiceleste tiene pactados dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. La presencia de Romero en estos encuentros dependerá de su evolución física y de la respuesta en las etapas finales de su rehabilitación.

Entre lagrimas, el Cuti Romero no pudo continuar en juego mientras el Tottenham se encuentra en zona de descenso (REUTERS/Scott Heppell)

La situación del Tottenham se tornó aún más delicada tras la baja de su capitán, justo cuando el equipo enfrenta el tramo decisivo de la Premier League. Actualmente, los Spurs se ubican en la posición 18 de la tabla con 30 puntos, lo que los mantiene en zona de descenso con apenas seis partidos por disputar.

Los Spurs recibirán al Brighton el próximo sábado con el objetivo de dar vuelta su incómoda situación. Resta saber si Romero estará en el estadio para brindarles apoyo a sus compañeros o realizará la rehabilitación en Buenos Aires, con el cuerpo técnico de la Albiceleste, en pos de que llegue de la mejor forma posible a la Copa del Mundo.

Por lo pronto, el entrenador Scaloni planifica llevar cinco centrales al Mundial ante la coyuntura.