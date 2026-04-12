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Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz la final de Montecarlo y es el nuevo N°1 del mundo: cómo quedó el ranking con 10 argentinos en el top 100

El italiano desplazó al español del trono del ranking ATP. Todos los movimientos en la élite del circuito

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Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la ceremonia de premiación (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la ceremonia de premiación (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

El tenis mundial tiene un nuevo líder. Jannik Sinner se consagró campeón en Montecarlo al vencer en la final a Carlos Alcaraz y, además, desplazó al español del primer puesto. El título en el Principado no solo ratificó el gran momento del italiano, ganador de los tres Masters 1000 que se jugaron en lo que va de la temporada -ya había celebrado en Indian Wells y Miami-, sino que también reconfiguró el mapa de este deporte en el inicio de la gira europea de polvo de ladrillo.

Sinner dio un golpe de autoridad en un torneo históricamente dominado por especialistas en canchas lentas, y donde Alcaraz buscaba una nueva coronación tras su título del año pasado. Con un tenis agresivo, consistente desde el fondo de la cancha y un servicio dañino, logró imponerse en la final por 7-6 (5) y 6-3.

Cómo quedó el historial de enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

“Voy a perder el número 1”, se había sincerado Alcaraz días atrás, tras un triunfo contundente sobre Sebastián Báez en los 32avos de final del certamen. Su argumento era la cantidad de puntos que está obligado a defender en comparación con Sinner en la gira sobre arcilla.

Finalmente, su pronóstico se cumplió este domingo, en el primer cruce entre ambos en lo que va de la temporada, y que le permitió al italiano acortar la diferencia en el historial con el español: Alcaraz ahora está 10-7 arriba en ese rubro.

Detrás de ellos, la pelea en el Top 10 se mantiene competitiva y arroja novedades semana tras semana. Este lunes, la actualización del ranking traerá varias modificaciones en el lote de élite: el canadiense Felix Auger-Aliassime y el estadounidense Ben Shelton subirán dos posiciones para colocarse en el quinto y sexto lugar, respectivamente. El australiano Alex de Miñaur caerá una posición y se ubicará séptimo, mientras que el estadounidense Taylor Fritz subirá un escalón para colocarse en el octavo puesto.

El mayor descenso será para el italiano Lorenzo Musetti: la derrota en 32avos de final de esta edición lo hará caer cuatro puestos al no haber podido defender los puntos logrados el año pasado, cuando llegó a la final. Este lunes, Lolo aparecerá en el noveno lugar.

Jannik Sinner besa el trofeo de Montecarlo (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)
Jannik Sinner besa el trofeo de Montecarlo (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

El Top 10 del ranking ATP

  • Jannik Sinner (ITA), 1°
  • Carlos Alcaraz (ESP), 2°
  • Alexander Zverev (GER), 3°
  • Novak Djokovic (SRB), 4°
  • Felix Auger Aliassime (CAN), 5°
  • Ben Shelton (USA), 6°
  • Alex de Miñaur (AUS), 7°
  • Taylor Fritz (USA), 8°
  • Lorenzo Musetti (ITA), 9°
  • Daniil Medvedev (RUS), 10°

Todos los movimientos entre los argentinos

El tenis argentino mantendrá a 10 jugadores dentro del Top 100. El mejor posicionado sigue siendo Francisco Cerúndolo, que mantiene el 19° lugar. Detrás suyo aparece Tomás Etcheverry, quien subirá un puesto para colocarse 29°, cada vez más cerca de su mejor marca histórica: fue 27° en febrero de 2024.

La lista de argentinos entre los 100 mejores del mundo se completa con Mariano Navone, Sebastián Báez, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña.

Los mayores ascensos de la semana serán para Báez y Comesaña: este lunes, el tenista de San Martín subirá ocho posiciones para ubicarse 57°, mientras que el marplatense trepará 11 lugares y aparecerá en el 88° puesto.

Solo Estados Unidos y Francia, dos potencias mundiales, superan a la Argentina en cantidad de jugadores en los primeros 100 de la clasificación de la ATP.

El crecimiento no se limita al ranking. En lo que va de 2026, el tenis argentino ya sumó 3 títulos ATP y 8 Challengers. Y se ilusiona con seguir sumando en la continuidad de la gira europea de polvo de ladrillo.

Francisco Cerúndolo Tomás Etcheverry y Mariano Navone
Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Mariano Navone, los tres campeones ATP argentinos en lo que va de 2026

Los 10 argentinos en el Top 100 del ranking ATP

  • Francisco Cerúndolo, 19°
  • Tomás Etcheverry, 29°
  • Mariano Navone, 44°
  • Sebastián Báez, 57°
  • Román Burruchaga, 61°
  • Camilo Ugo Carabelli, 64°
  • Juan Manuel Cerúndolo, 69°
  • Thiago Tirante, 73°
  • Marco Trungelliti, 79°
  • Francisco Comesaña, 88°

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