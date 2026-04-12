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El impactante nocaut a los 65 segundos que sufrió el argentino Pitbull Reyes y le quitó la chance de pelear por un título mundial

El filipino Miel Fajardo, 4° en el ránking de la FIB, frenó en seco la proyección internacional del boxeador albiceleste

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El argentino quedó fuera del combate en apenas 65 segundos

El desenlace abrupto de la velada en Gálvez, Santa Fe obstruyó las expectativas del combate protagonizado por el argentino Tobías Pitbull Reyes, quien fue derribado por el filipino Miel Fajardo cuando el árbitro decretó el nocaut técnico antes de que se cumpliera el primer minuto y medio. El argentino quedó así sin la oportunidad de disputar el cinturón mundial mosca de la Federación Internacional de Boxeo, actualmente en poder de Masamichi Yabuki.

El público local esperaba ver a Reyes consolidarse como candidato al título internacional, pero la definición llegó en apenas 65 segundos, trastocando todos los pronósticos. Fajardo, cuarto en el ránking de la FIB, se adelantó desde el inicio y, con una ráfaga de golpes certeros, anuló cualquier intento de reacción del argentino. El visitante aprovechó la falta de adaptación de su rival y, con potencia y precisión, resolvió la eliminatoria mundialista de forma categórica. El árbitro intervino tras ver caer repetidamente a Pitbull y selló el resultado sin apelación.

Tobías Reyes y Miel Fajardo
El argentino fue superado por el filipino en el primer asalto

Tobías Reyes, nacido en Gálvez, es considerado uno de los boxeadores más prometedores de la escena argentina. Su debut profesional fue en Pérez, Santa Fe, donde venció por nocaut en el primer asalto a Franco Meza. A partir de allí, hilvanó siete victorias seguidas, venció a Sebastián Castillo en Buenos Aires durante el segundo round y se coronó campeón argentino supermosca en 2022.

El ascenso de Reyes continuó en noviembre del mismo año, cuando obtuvo el cetro latino mosca de la FIB, y en enero del siguiente, el título sudamericano. En octubre, luchó en México ante Cristian González Hernández y, tras un combate parejo, sumó un empate por decisión dividida.

En Argentina, Reyes sumó nuevas victorias que le permitieron llegar a esta eliminatoria mundialista como tercero en el escalafón de la FIB. Su última presentación, previa al combate con Fajardo, había sido una victoria sobre Pedro Alarcón en Villa María.

Tobías Reyes y Miel Fajardo
La caída dejó sin opciones al argentino en la eliminatoria mundialista

El Pitbull acumuló títulos nacionales, regionales y una experiencia internacional antes de enfrentar uno de los desafíos más complejos de su carrera. La derrota sufrida en Gálvez representa su segunda caída profesional y la primera por la vía rápida, lo que lo obliga a replantear su preparación y su futuro inmediato.

La contundencia de la victoria de Fajardo lo posiciona como un rival inmediato para el campeón mundial y reafirma la importancia de la preparación ante rivales de alto nivel. El desenlace de la pelea obliga a Reyes a detener su marcha ascendente y trabajar en su recuperación, tanto física como anímica.

Tobías Reyes y Miel Fajardo
El público de Gálvez presenció el combate en apoyo a Tobías Reyes

En la cartelera, aparte del combate estelar, la noche presentó seis peleas preliminares que animaron la jornada antes del duelo principal. Entre las más destacadas, en un choque entre superligeros, Luciano Amaya noqueó en el segundo round a Franco Martínez y Ludmila Corbalán se impuso por decisión unánime sobre María Rodríguez, llevándose así la victoria en una pelea reñida.

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