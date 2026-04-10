Martín Palermo reveló el motivo por el que no llegó a ser entrenador de San Lorenzo

Martín Palermo reveló que su llegada a San Lorenzo como director técnico se frustró en el último momento, pese a que ya analizaba rivales tras el sorteo de la Copa Sudamericana y anticipaba su inminente incorporación al club azulgrana. En una entrevista con DSports Radio, el ex delantero explicó que se ilusionó con el proyecto, considerándolo una “buena oportunidad”, pero la decisión final no se concretó debido a lo que definió como “parte de la indecisión de ese momento”.

“Era yo y después pasó a ser prioridad (Pablo) Guede”, aclaró. A raíz de las versiones que vinculaban al ex presidente Mauricio Macri con las negociaciones, Palermo aclaró: "Él no te paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo a mí o que iba a poner plata en San Lorenzo“. El entrenador desmintió cualquier intervención política, pese a admitir su buena relación personal con Macri, y calificó de “ajeno” cualquier vínculo entre el ex mandatario y su carrera profesional.

Al mismo tiempo, mencionó: “Son cosas que desvirtúan todo. Entra la política, que entran a meter gente... ¿La AFA? También, que decían que estoy muy referenciado a Mauricio… yo tengo una amistad, fue el presidente de Boca, pero todo lo demás es ajeno". Hay que recordar que Palermo había sido anunciado como el apuntado oficial para ser DT del equipo en caso de que Andrés Ibarra, candidato a presidente en las últimas elecciones de fines de 2023 con Macri como compañero de fórmula, tomara las riendas de la institución (algo que no ocurrió porque perdió con Juan Román Riquelme en los comicios).

Palermo estuvo cerca de arribar al Ciclón, pero finalmente el elegido fue Gustavo Álvarez (EFE/David Martínez Pelcastre)

El ex técnico de Fortaleza de Brasil, quien descendió con el club brasileño pese a una buena campaña y remontada final, agregó que tras haber mantenido una conversación positiva con Sergio Constantino, titular de San Lorenzo, sintió la opción de dirigir al Ciclón como un “salto” en su trayectoria y lamentó que la chance no se haya concretado. “Estuve en el sorteo de la Sudamericana y por momentos dije me veo como técnico de San Lorenzo analizando los rivales o qué equipos me iban a tocar, pero lamentablemente no se dio. Era algo que deseaba porque San Lorenzo es un equipo grande, por lo que mueve, y era una linda posibilidad para analizar en ese momento que lamentablemente no se terminó dando“, sostuvo.

Palermo también se refirió a su ausencia en el estadio Ciudad Vicente López, donde fue invitado para ver el debut de Platense ante Corinthians por la Copa Libertadores. “Para un club es algo histórico, pero soy un poco reacio de ir a las canchas. Ahora no estoy trabajando y siempre hay mal pensados que opinan. Platense jugó contra un rival con mucha historia como Corinthians y le hizo frente. Pero ellos aprovecharon muy bien las que tuvieron“, expresó el estratega que llevó al Calamar a una final en 2023 (derrota con Rosario Central).

LA INTENSA EXPERIENCIA EN FORTALEZA DE BRASIL

“Estábamos en el fondo del mar, pero llegamos a la última fecha con chances. Jugábamos con Botafogo y ganando nos manteníamos en Primera. Haber vivido esos tres meses, mamita… ¿Sabés lo que era? Las primeras dos semanas fueron largas y conocimos al plantel, pero la última parte eran todos los partidos domingo y miércoles. Terminabas un partido agotado, veías a los dirigentes, lloraban, mirabas a los jugadores, muertos. A los dos días tenías que jugar otro partido. Volvías a ganar y era de nuevo, uno se emocionaba, te relajabas y al otro día era ‘tenemos que ganar el próximo partido’. Estuvimos siete partidos seguidos ganando y ganando. Se destaco el trabajo, la recuperación del equipo y de los jugadores que no eran queridos. Cuando terminó todo, fue con la tranquilidad de haber hecho todo. Y decir ‘puta, era un partido más’“.