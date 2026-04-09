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Vuelven las hinchadas visitantes al Ascenso: la AFA hará una prueba piloto en dos partidos de la Primera Nacional

La entidad madre del fútbol argentino dispuso que los encuentros entre Quilmes-Chicago y Colegiales-Temperley se jueguen con ambas parcialidades

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La AFA hará una prueba piloto para las hinchadas visitantes (Foto NA: MARCELO CAPECE)
La AFA hará una prueba piloto para las hinchadas visitantes (Foto NA: MARCELO CAPECE)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó el regreso de público visitante en dos partidos del Ascenso: se trata de los encuentros entre Quilmes y Nueva Chicago, y Colegiales frente a Temperley. Ambos cotejos, correspondientes a la fecha 10 de la Primera Nacional, se disputarán con hinchas de los dos equipos respectivamente en el Estadio Centenario y en Munro, en lo que será una prueba piloto.

El objetivo de esta medida es evaluar el impacto de la presencia de público visitante en partidos de alto perfil del Ascenso. La entidad agradeció el apoyo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y del titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila, organismos cuya coordinación fue determinante para autorizar este paso.

En el mensaje oficial, la AFA solicitó “a los hinchas de las cuatro instituciones que disfruten del espectáculo entendiéndolo como una verdadera fiesta del deporte más lindo de todos”.

Comunicado AFA visitantes Primera Nacional
El comunicado de la AFA

Y agregó: “Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad y cumpliendo con las normas de conducta para que este primer paso pueda ser el primero de muchos otros más”.

El origen de la prohibición al público visitante en el Ascenso argentino remite a 2007, cuando, tras episodios de violencia en la Promoción entre Nueva Chicago y Tigre, se estableció una veda que con los años se consolidó casi sin excepciones. Este antecedente diferenciaba al Ascenso de la Primera División, que prolongó un poco más la habilitación para las dos parcialidades antes de adherir a la misma norma.

Tiempo después, en junio de 2013, otro hecho determinante modificó el panorama nacional. Un asesinato cometido en la previa de un encuentro entre Estudiantes y Lanús llevó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires a vetar la entrada de hinchas visitantes. Días más tarde, la AFA extendió la restricción a todas las categorías y provincias, cortando así una tradición de competencia animada por las dos parcialidades.

“Este paso es fruto del trabajo conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente Claudio Tapia, y los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a quienes agradecemos por el acompañamiento y las gestiones realizadas”, sostuvo el Cervecero en sus redes sociales.

Luego, remarcó la voluntad de los dirigientes del Torito de Mataderos: “Asimismo, destacamos la buena predisposición y el diálogo permanente con la Comisión Directiva del Club Atlético Nueva Chicago para llevar adelante esta iniciativa. Los esperamos en Quilmes para recibirlos como corresponde, en una jornada que esperamos sea una verdadera fiesta del fútbol”.

“Convocamos a todos a acompañar esta experiencia con responsabilidad y respeto, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un fútbol cada vez mejor”, concluyó Quilmes.

El Tricolor de Munro también se expresó en canales oficiales y le hizo un pedido a su hinchada: “Este encuentro forma parte de los primeros partidos del fútbol del ascenso que volverán a disputarse con ambas parcialidades luego de varios años sin público visitante. Por eso, le pedimos a toda la familia de Colegiales que acompañe esta jornada con responsabilidad y respeto”.

El encuentro entre Colegiales y Temperley tendrá lugar el domingo 19 de abril, en el Libertarios Unidos de Munro, pactado para las 15. Quilmes-Chicago, por su parte, se disputará ese mismo día desde las 16.

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