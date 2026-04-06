La Selección Argentina de tenis ya está en Colombia para disputar la Zona Americana de la Billie Jean King Cup

Julia Riera, durante los entrenamientos en Ibagué, Colombia (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF ya se encuentra en Colombia, donde disputará la Zona Americana de la Billie Jean King Cup del 8 al 11 de abril en Ibagué. En el inicio de la preparación, Nicole Fossa Huergo y Julia Riera se entrenaron este domingo y lunes bajo la conducción de la capitana Paola Suárez, quien aguarda por la llegada del resto del equipo en las próximas horas.

El cuerpo técnico y Fossa Huergo, una de las debutantes en la convocatoria, arribaron el viernes a la ciudad. En tanto, el resto de las jugadoras continuaba compitiendo en diferentes torneos. Riera, tras alcanzar los cuartos de final en el WTA 250 de Bogotá, se sumó a las prácticas el domingo.

Por su parte, Luisina Giovannini llega en gran forma luego de consagrarse campeona en el W35 de Junín II, donde superó en la final a Martina Capurro. Ambas, junto a Carla Markus, terminarán de completar la delegación durante la jornada.

Luego de los primeros entrenamientos en el Parque Deportivo de Ibagué, el equipo comenzó a tomar contacto con las condiciones y a compartir sus primeras sensaciones. “Al equipo lo veo bien, con Nicole y Carla como nuevas compañeras. Nos llevamos muy bien entre todas y vamos a tirar para adelante juegue quien juegue. En los últimos años se fue armando un grupo muy lindo”, expresó Riera, actual 203° del ranking WTA.

Sobre el contexto de juego, agregó: “Me sentí muy bien en los entrenamientos. Me gustan las pelotas. La cancha está más lenta que en Bogotá por la menor altura, pero también hay más calor y humedad. Habrá que adaptarse y salir a competir con las condiciones que toque”.

La pergaminense disputó todas las series de Billie Jean King Cup desde 2022, cuando debutó en Salinas, Ecuador. Este año, además, logró asegurarse un lugar en la clasificación de Roland Garros gracias a los puntos obtenidos la semana pasada en Bogotá.

“Siempre estuve segura de que iba a venir. Antes de jugar en Bogotá sabía que me estaba jugando la entrada a Roland Garros. Por suerte se dio porque tuve una buena semana. Al principio jugué un poco presionada, pero ahora puedo estar acá con más tranquilidad”, explicó.

Y completó: “Disfruto mucho estos días. Representar a Argentina es algo que nunca rechazaría. Siempre me da un impulso para mi carrera. Me ha pasado de llegar sin buenas sensaciones y terminar jugando muy bien. Son semanas que, cuando me retire, no voy a olvidar”.

Por último, Riera también se refirió a su actualidad fuera de la cancha, tras haber finalizado su vínculo con su entrenador Juan Martín Aranguren a comienzos de 2026: “Fue una decisión muy dura después de tantos años. Sentía que era el cierre de un ciclo. Ahora voy a empezar a entrenar próximamente con Leo Olguín”.

Nicole Fossa Huergo será una de las debutantes del conjunto argentino de Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

Por su parte, Nicole Fossa Huergo habló sobre su vínculo con la Argentina: “Nací en Italia, pero me siento argentina. Vivo un poco en todos lados porque viajo por el mundo, aunque con el corazón en Argentina. Siempre llevo mate; cuando no encuentro yerba, me vuelvo loca”.

Hija de padres rosarinos, su historia refleja ese lazo: “Mi mamá fue jugadora de vóley y a los 20 años se fue a Italia en busca de sus sueños. Mi papá la siguió y por eso nací allá. Hace años que vengo a hacer giras por Sudamérica y eso me acercó mucho más a mi familia. Tengo a mi abuela, tías y primos acá”, relata.

Sobre la Billie Jean King Cup dijo: “Es una competencia diferente, pero me siento muy cómoda. Los entrenadores están muy presentes y me están ayudando a mejorar. Todo lo que pueda aprender de ellos voy a intentar aplicarlo esta semana y en lo que viene”.

Formato de la competencia

En el Parque de Raquetas de Ibagué dirán presente 8 selecciones del continente americano divididas en dos zonas. Argentina (24°) será parte de la Zona A junto a Brasil (20°), Chile (29°) y Perú (39°). Mientras que la Zona B tendrá a México (22°), Colombia (25°), Venezuela (37°) y Ecuador (49°).

Los dos primeros de cada zona jugarán un cruce interzonal (1A Vs. 2B y 2A Vs.1B) en busca del ascenso a la siguiente instancia, los Play-offs, a disputarse en noviembre. En tanto, el 3° y 4° se jugarán la permanencia para no bajar al Grupo Américas II.

Todas las jornadas comenzarán a las 13:00 (hora de Argentina) y tendrán transmisión en vivo por TyC Sports Play.