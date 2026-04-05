Deportes

Video: el provocador gesto de Marcos Rojo a la hinchada de Independiente tras la derrota de Racing

El clásico de Avellaneda terminó con victoria para el Rojo y la actitud del defensor hacia la platea local encendió las redes generando opiniones encontradas

Guardar

El defensor de Racing realizó una seña provocadora que se viralizó rápidamente

El final del clásico de Avellaneda por el Torneo Apertura dejó varios episodios que rápidamente desataron encendidas opiniones en redes sociales. Uno de ellos fue la acción de Marcos Rojo, quien protagonizó un gesto polémico dirigido a la platea de Independiente tras la derrota de Racing.

Luego del pitazo final, cuando los futbolistas de la Academia se retiraban hacia los vestuarios, Rojo se detuvo frente a los simpatizantes locales. El defensor de Racing primero saludó de manera irónica y luego realizó con su mano un gesto utilizado habitualmente para señalar que el rival es un equipo chico”. Las imágenes, captadas por cámaras al costado del campo de juego, se viralizaron inmediatamente.

Independiente vs Racing
Un partido cargado de emociones terminó con victoria para Independiente (Foto: FOTOBAIRES)

La actitud del defensor no fue mostrada por la transmisión del partido, pero sí quedó registrada por los presentes en el estadio. En cuestión de minutos, el video circuló en redes sociales y se multiplicaron los comentarios. Muchos interpretaron el gesto de Rojo como una provocación directa a los hinchas locales, mientras que otros lo ubicaron dentro de las habituales tensiones del folclore futbolístico.

La secuencia fue breve pero contundente: primero, Rojo dirigió un saludo hacia la platea y, al instante, acompañó el gesto con una seña usando los dedos para remarcar su provocación. En cuanto al partido, terminó con el triunfo de Independiente por 1 a 0, gracias al gol de Gabriel Ávalos, que tanto en la cancha como en las tribunas fue festejado por el sentimiento especial que brinda al ser una de las rivalidades más expectantes del fútbol argentino.

Durante el encuentro, hubo otro episodio que sumó tensión al clásico cuando Maravilla Martínez desperdició una oportunidad clara para Racing al fallar un penal que decidió picar, mientras que el arquero Rodrigo Rey celebró la jugada abrazándolo tras el error. También el técnico Gustavo Costas tuvo un cruce con hinchas de Independiente ubicados detrás de su banco.

Se juga en la cancha de Independiente
Marcos Rojo que se volvió viral por una seña al abandonar la cancha (Crédito: Fotobaires)

Rojo también estuvo involucrado en situaciones similares en otros partidos, uno de ellos fue ante Banfield mientras se dirigió al banco de suplentes para dar ingreso a otro de sus compañeros durante la victoria de Racing, ante los insultos de la hinchada, el ex futbolista de Boca Juniors reflejó con sus manos el resultado que por el momento marcaba 2-0 a su favor.

El historial de provocaciones de Marcos Rojo incluyó otra situación que ocurrió durante su etapa en Boca, cuando el equipo visitó a River en el estadio Monumental. Antes del inicio del Superclásico, el defensor llegó al duelo con una gorra de los Boston Red Sox, completamente negra y con una “B” roja en el frente. Esta elección no pasó inadvertida para los hinchas locales, quienes interpretaron el accesorio como una referencia al descenso del Millonario en 2011.

Además, a fines del año pasado el Xeneize cayó ante Racing por 1 a 0 en la Bombonera y quedó eliminado del Torneo Clausura, lo que selló una temporada sin títulos. En esa ocasión, la atención no solo se centró en el resultado deportivo, debido a las imágenes de la celebración del defensor, que fue vista como una muestra de desahogo y generó interpretaciones diversas, tal como sucedió en el clásico de Avellaneda.

Temas Relacionados

Marcos RojoRacingIndependienteTorneo Apertura 2026Deportes-Argentina

Últimas Noticias

Facundo Díaz Acosta se coronó en Sao Leopoldo y el tenis argentino alcanzó el título 451

El porteño venció en la final del certamen brasileño al boliviano Hugo Dellien por 5-7, 6-2 y 6-4

Facundo Díaz Acosta se coronó en Sao Leopoldo y el tenis argentino alcanzó el título 451

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

El delantero de 18 años se estrenó en el triunfo por 3 a 0 sobre Belgrano en el Monumental y recibió los elogios del entrenador

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

El entrenador del Millonario analizó la contundente victoria de su equipo y resaltó la tarea de varios futbolistas, como Subiabre, Juan Cruz Meza, Galván o el debutante Lautaro Pereyra

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

El Millonario goleó al Pirata y es escolta en su zona y en la Tabla Anual. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

El Millonario encaminó la temporada tras la salida de Marcelo Gallardo. El triunfo 3-0 ante Belgrano de Córdoba representó el cuarto al hilo desde la llegada del ex Alavés

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco
DEPORTES
Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

TELESHOW
La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas