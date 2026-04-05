Video: el provocador gesto de Marcos Rojo a la hinchada de Independiente tras la derrota de Racing

El defensor de Racing realizó una seña provocadora que se viralizó rápidamente

El final del clásico de Avellaneda por el Torneo Apertura dejó varios episodios que rápidamente desataron encendidas opiniones en redes sociales. Uno de ellos fue la acción de Marcos Rojo, quien protagonizó un gesto polémico dirigido a la platea de Independiente tras la derrota de Racing.

Luego del pitazo final, cuando los futbolistas de la Academia se retiraban hacia los vestuarios, Rojo se detuvo frente a los simpatizantes locales. El defensor de Racing primero saludó de manera irónica y luego realizó con su mano un gesto utilizado habitualmente para señalar que el rival es un “equipo chico”. Las imágenes, captadas por cámaras al costado del campo de juego, se viralizaron inmediatamente.

Un partido cargado de emociones terminó con victoria para Independiente (Foto: FOTOBAIRES)

La actitud del defensor no fue mostrada por la transmisión del partido, pero sí quedó registrada por los presentes en el estadio. En cuestión de minutos, el video circuló en redes sociales y se multiplicaron los comentarios. Muchos interpretaron el gesto de Rojo como una provocación directa a los hinchas locales, mientras que otros lo ubicaron dentro de las habituales tensiones del folclore futbolístico.

La secuencia fue breve pero contundente: primero, Rojo dirigió un saludo hacia la platea y, al instante, acompañó el gesto con una seña usando los dedos para remarcar su provocación. En cuanto al partido, terminó con el triunfo de Independiente por 1 a 0, gracias al gol de Gabriel Ávalos, que tanto en la cancha como en las tribunas fue festejado por el sentimiento especial que brinda al ser una de las rivalidades más expectantes del fútbol argentino.

Durante el encuentro, hubo otro episodio que sumó tensión al clásico cuando Maravilla Martínez desperdició una oportunidad clara para Racing al fallar un penal que decidió picar, mientras que el arquero Rodrigo Rey celebró la jugada abrazándolo tras el error. También el técnico Gustavo Costas tuvo un cruce con hinchas de Independiente ubicados detrás de su banco.

Marcos Rojo que se volvió viral por una seña al abandonar la cancha (Crédito: Fotobaires)

Rojo también estuvo involucrado en situaciones similares en otros partidos, uno de ellos fue ante Banfield mientras se dirigió al banco de suplentes para dar ingreso a otro de sus compañeros durante la victoria de Racing, ante los insultos de la hinchada, el ex futbolista de Boca Juniors reflejó con sus manos el resultado que por el momento marcaba 2-0 a su favor.

El historial de provocaciones de Marcos Rojo incluyó otra situación que ocurrió durante su etapa en Boca, cuando el equipo visitó a River en el estadio Monumental. Antes del inicio del Superclásico, el defensor llegó al duelo con una gorra de los Boston Red Sox, completamente negra y con una “B” roja en el frente. Esta elección no pasó inadvertida para los hinchas locales, quienes interpretaron el accesorio como una referencia al descenso del Millonario en 2011.

Además, a fines del año pasado el Xeneize cayó ante Racing por 1 a 0 en la Bombonera y quedó eliminado del Torneo Clausura, lo que selló una temporada sin títulos. En esa ocasión, la atención no solo se centró en el resultado deportivo, debido a las imágenes de la celebración del defensor, que fue vista como una muestra de desahogo y generó interpretaciones diversas, tal como sucedió en el clásico de Avellaneda.