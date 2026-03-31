Nacho Fernández habló sobre el conflicto de Martín Demichelis con el plantel de River Plate: “Se manejó mal con el grupo”

Nacho Fernández brindó detalles del conflicto de Martín Demichelis con el plantel de River Plate

La salida de Martín Demichelis de River Plate dejó al descubierto tensiones internas y desencuentros en el manejo del grupo. Según reveló Nacho Fernández durante una entrevista con el programa Un Buen Momento, emitido por Radio La Red, el quiebre principal se produjo tras la filtración de un comentario en un “off the record” con periodistas. No obstante, el futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata valoró el trabajo táctico del entrenador y repasó el impacto anímico que generó una eliminación internacional.

Fernández explicó que, desde su óptica, la relación personal con Demichelis se mantuvo en buenos términos. “La verdad es que yo con Martín tuve una buena relación. En el año y medio que estuvo fue un técnico que me enseñó mucho. Aprendí mucho, más que nada en el tema de los posicionamientos, de cómo él trabajaba la previa de los partidos, de cómo queríamos presionar nosotros al rival, de cómo queríamos salir nosotros desde el fondo, de cómo posicionaba a los laterales, lo que le decía a los laterales, los conceptos que le decía a los laterales y a los centrales”, detalló el futbolista. Según Fernández, la preparación táctica fue uno de los principales aportes del cuerpo técnico. “A mí que me gusta la táctica y la estrategia, fue un técnico que me dejó muchísimo de eso. Y estaba, trataba, él y su cuerpo técnico trataban de estar en todos los detalles”, agregó.

Pese a estos elogios al trabajo profesional, Fernández identificó el punto de inflexión en la gestión humana. “Después se confundió desde lo humano, yo no tengo demasiadas cosas que decirle a él. Se manejó mal en un grupo, o sea, desde la parte humana”, afirmó el jugador de River en diálogo con el programa radial. El episodio del “off” marcó un antes y un después en la convivencia del plantel, según su testimonio: “Del manejo de grupo, creo que él se confundió y dejó pasar mucho el tiempo para hablarlo con el plantel. Entonces, ahí el jugador ya lo empieza a mirar distinto. Y creo que fue un poco eso lo que le pasó a él”.

En un análisis retrospectivo sobre el ciclo de Demichelis, el mediocampista valoró los logros tácticos obtenidos en los primeros meses, aunque subrayó el desencanto que provocó una eliminación continental. “Si nos ponemos a pensar, me parece que el último River que jugó bien fue el de los primeros seis, siete meses de él, que nos pegamos un golpazo”, remarcó. El golpe, según Fernández, tuvo lugar durante la serie ante Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores. “Nos pegamos un golpazo con Inter de Porto Alegre, que ahí fue donde se empieza a generar todo este tipo de problemas”, relató.

Fernández fue más allá y describió cómo la derrota afectó el ánimo del equipo y la confianza en el entrenador. “Yo golpazo digo porque me parece que, en el Monumental, merecimos ganar por mucha más diferencia. Merecimos ganar por mucha más diferencia. Y después, allá en Brasil, fue un partido parejo que arrancamos mal y bueno, se nos escapa por penales, en una tanda que fue larguísima. Entonces, por eso digo, nosotros veníamos jugando muy bien y la verdad que por eso para nosotros fue como un golpe duro quedar afuera de esa copa”, sostuvo.

El paso de Demichelis por el club estuvo marcado por la sombra de su antecesor, Marcelo Gallardo, un factor que, para Fernández, potenció las dificultades. “Se le ha pegado mucho a Martín también. Es difícil sentarse como primera experiencia en el banco de River. Y capaz que no supo manejar algunas cuestiones que Marcelo las manejaba muy bien. Y también le tocó lidiar con eso. Se fue el entrenador más grande de la historia de River y él tuvo que ocupar ese cargo”, analizó. En opinión de Fernández, “si bien me parece que es una persona muy preparada, tal vez en algún momento se sintió sobrepasado por la situación y cometió errores, como pueden cometer todos, y no lo supo resolver”.

Pese a todo,Nacho remarcó los aprendizajes obtenidos durante el ciclo. “Pero después, como técnico, o sea, como jugador de fútbol, a mí, ya te digo, me dejó muchísimas cosas y creo que eso no tiene nada de malo decirlo”, concluyó.

Su salida de River Plate:

- “Yo físicamente creo que me siento muy bien, pero el momento para volver era este. Yo no quería volver y no poder estar en una buena forma física, digamos. Quería volver a Gimnasia y tratar de devolverle todo lo que me brindaron cuando yo fui chico y cuando estuve en Primera. Entonces, quería volver bien y creo que lo cumplí. Si vos me decís: te podías quedar un año más en River, y capaz que sí. Desde la parte física, obviamente que con los años vas perdiendo un poco de velocidad, pero después, digamos, me aguantaba los partidos, me aguantaba en el último tiempo jugar algunos partidos noventa minutos. Lógico que me cuesta más que hace cuatro años, pero creo que estaba bien”.

- “La situación fue que se me terminaba el contrato y nadie de ninguna de las partes hubo un acercamiento como para renovar. Entonces, yo también, sabiendo que se me terminaba, decidí tomar la decisión de volver. Desde River igual nadie se acercó para renovar el contrato, pero está bien, son etapas que se cumplen, se cerró y ya pasó”.

- “Yo nunca me enojé, porque entendí que se tenía que dar de esa manera. A ver, no por los logros y lo que nosotros hayamos conseguido en el pasado la dirigencia estaba con la obligación de decir: ‘Bueno, vamos a renovarles un año más’. Nosotros somos competitivos y si no nos iban a tener en cuenta, preferimos buscar jugar en otro lado”.

- “En mi caso, yo ya quería volver, yo ya tenía la decisión, de hacía un par de meses de que quería estar acá. Se dio de esa manera y yo en ningún momento me enojé ni con Marcelo ni con los dirigentes porque no se me haya ofrecido una renovación. Entiendo que era una etapa que se tenía que se tenía que cerrar, se cumplió y ya está. El mayor de los recuerdos y de agradecimiento con toda la gente de River”.

- “Marcelo me llamó y creo que también individualmente a cada uno le fue comunicando lo que él quería. Y a mí, en mi caso, prácticamente no me tuvo que decir ‘No te vamos a renovar’. Simplemente fue como una charla más de agradecimiento y de despedida. Porque también uno sabe cuando es jugador que está llegando el final del torneo, si todavía no hubo charlas... Entonces nos juntamos, charlamos, nos agradecimos mutuamente, y nada, nos deseamos lo mejor a cada uno por todos los momentos que pasamos, buenos y malos, siempre con mucho respeto”.