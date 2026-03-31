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Con pasado en el Barcelona y la Juventus: quiénes son los dos candidatos a convertirse en director deportivo de River Plate

La dirigencia busca profesionales experimentados en Europa para asumir el rol. Hay un tercer nombre cuya identidad no trascendió

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Vista aérea del Estadio Monumental de River Plate. Dos fotos superpuestas de Ramón Planes sonriendo con un trofeo y Pablo Longoria mirando hacia abajo
Ramón Planes y Pablo Longoria son los principales candidatos a trabajar en el Monumental

River Plate está impulsando la búsqueda de un director deportivo con experiencia europea para fortalecer su estructura institucional. La información, adelantada por Mario Cortegana de The Athletic, revela que el club mantiene conversaciones con Ramón Planes y Pablo Longoria, dos especialistas españoles reconocidos en el fútbol internacional. La intención de la dirigencia es instalar metodologías de trabajo de alto nivel para profesionalizar áreas clave del club.

Ramón Planes, de 58 años, y Pablo Longoria, de 40, son los dos candidatos europeos que evalúa River Plate para el cargo de director deportivo, aunque existe incluso un tercero cuyo nombre todavía no trascendió. Planes construyó su carrera en clubes de España y Arabia Saudita y destaca por su gestión en instituciones como Barcelona, Real Betis y Al Ittihad. Por su parte, Longoria fue presidente del Olympique de Marsella y ha trabajado en equipos como Juventus y Valencia. Ambos sobresalen por su trayectoria en áreas de scouting, formación juvenil y dirección deportiva a gran escala.

La dirigencia de River Plate, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, inició un proceso de transformación deportiva tras la salida de Marcelo Gallardo y la reciente llegada de Eduardo Coudet como entrenador, que lleva tres triunfos consecutivos desde que desembarcó en el banco de suplentes. El club pretende sumar un perfil internacional, especializado en gestión deportiva, con experiencia en el diseño de modelos exitosos de trabajo en Europa.

El objetivo es profesionalizar áreas como el scouting y el desarrollo de juveniles, promoviendo una metodología clara y sostenible. La nueva figura deberá coordinar sus funciones con la presidencia, la Secretaría Técnica, liderada por Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, para garantizar continuidad y coherencia en la política deportiva del club.

Desde el inicio del proceso de selección, el Millonario prioriza la búsqueda de un profesional de nacionalidad española, italiana o portuguesa, donde el cargo tiene una larga tradición y una estructura consolidada. La preferencia excluye candidatos británicos, mientras que Santiago Solari, un nombre mencionado hace unas semanas, hoy no figura entre las opciones.

El club no impuso plazos fijos para el nombramiento, pero espera que la persona elegida pueda sumarse antes del próximo mercado de pases, el primero bajo la conducción de Coudet. Y ya hubo contactos.

Un posteo de Twitter con dos fotos: a la izquierda, Ramón Planes sonriendo con un trofeo dorado; a la derecha, Pablo Longoria firmando documentos
Mario Cortegana, periodista de the Athletic, fue quien dio a conocer los nombres en su cuenta de X (antes Twitter)

Trayectoria de Ramón Planes en el fútbol europeo

Ramón Planes inició su recorrido como director deportivo en el CE L’Hospitalet en 1999 y luego pasó por Racing de Santander, Deportivo Alavés y UE Lleida. En 2007 se incorporó al Español. Más tarde trabajó en el área de scouting y gestión de jugadores en el Tottenham durante la temporada 2014-2015.

Entre 2018 y 2021, Planes formó parte de la dirección deportiva del Barcelona junto a Eric Abidal, gestionando la planificación del plantel. En 2023 ingresó al Real Betis y, actualmente, ocupa el puesto de responsable del área deportiva en el Al Ittihad de Arabia Saudita, donde también estuvo Marcelo Gallardo.

Experiencia internacional de Pablo Longoria

Pablo Longoria comenzó su carrera en 2010 como responsable de scouting en el Atalanta B de Italia, puesto que desempeñó durante tres años. Posteriormente, trabajó en la captación de talentos del Sassuolo y, en 2015, se integró al Juventus, reforzando la política de reclutamiento juvenil.

Entre 2018 y 2020, Longoria participó en la gestión deportiva del Valencia. Más tarde se trasladó al Olympique de Marsella, donde fue jefe de deportes y, desde 2021 hasta 2026, presidente del club.

Con River Plate segundo en el Grupo B del Torneo Apertura (a tres del líder Independiente Rivadavia), en carrera en los 16avos de la Copa Argentina y a punto de debutar en la Copa Sudamericana, la dirigencia también piensa a mediano y largo plazo. Por eso la exploración en pos de conseguir un director deportivo para que articule el trabajo del fútbol en el club. En el mercado de pases, existe una certeza: la intención de sumar un centrodelantero. Y hay un nombre por el que ya hubo sondeos: Giovanni Simeone, actualmente en el Torino de Italia.

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