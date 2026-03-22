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Los dos goles de Joaquín Panichelli para el triunfo del Racing de Estrasburgo antes de sumarse a la Selección

El delantero argentino fue clave para la victoria de su equipo ante el Nantes. Se convirtió en el máximo anotador de la Ligue 1

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El desenlace del partido entre Racing de Estrasburgo y Nantes dejó una marca inolvidable en la Ligue 1. La actuación de Joaquín Panichelli, quien anotó dos goles en los minutos finales, transformó la derrota de su equipo en una victoria por 3-2 y consolidó al delantero argentino como máximo goleador del torneo francés con 16 conquistas.

El desarrollo del encuentro mantuvo la tensión desde el comienzo. Nantes aprovechó su localía y se adelantó en el marcador a los seis minutos, gracias a un tanto de Dehmaine Tabibou. Sin embargo, el Estrasburgo no tardó en reaccionar y, cerca del final del primer tiempo, Maxi Oyedele igualó el marcador, de esa forma le devolvió la esperanza al equipo visitante.

La remontada de Racing de
La remontada de Racing de Estrasburgo ante Nantes tuvo como figura a Joaquín Panichelli (AFP)

La segunda mitad trajo nuevas complicaciones para el conjunto de Estrasburgo. Matthis Abline, en un rápido contraataque, puso nuevamente en ventaja al Nantes a los 53 minutos. En ese momento, la situación parecía desfavorable para los dirigidos por Gary O’Neil. La desventaja obligó a buscar alternativas y fue entonces cuando Panichelli, que había ingresado al inicio del complemento, emergió como protagonista absoluto.

La entrada del delantero argentino resultó determinante. A los 78 minutos, Panichelli capitalizó un pase atrás en el área rival y, con un potente disparo de derecha, estableció el empate 2-2. El impulso generado por ese gol revitalizó al Racing de Estrasburgo, que intensificó su presión sobre el arco contrario sobre el final.

La definición del partido llegó en el tiempo de descuento. Tras una jugada llena de rebotes en el área del Nantes, Panichelli volvió a mostrarse letal y, desde corta distancia, anotó el gol del triunfo a los 92 minutos. Ese tanto desató la euforia entre los jugadores del conjunto visitante, sellando un resultado que les permitió escalar al octavo puesto del campeonato, con 40 puntos.

El doblete de Panichelli impulsó
El doblete de Panichelli impulsó al conjunto francés al octavo puesto (AFP)

La actuación de Panichelli no solo significó tres puntos vitales para Racing de Estrasburgo, sino que también fortaleció su posición como máximo goleador de la Ligue 1. El delantero cordobés, surgido de las divisiones juveniles de River Plate, acumula ahora 20 goles en 39 partidos en la temporada, convirtiéndose en el argentino con mayor cantidad de tantos en las cinco principales ligas de Europa.

La semana de Panichelli resultó aún más especial por la convocatoria de último momento a la selección argentina. El entrenador Lionel Scaloni incluyó su nombre para la doble fecha de amistosos ante Mauritania y Zambia, que se disputarán en La Bombonera. El delantero viajará a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos junto a otro argentino, Valentín Barco, quien también tuvo protagonismo en el equipo francés, fue titular y disputó los 90 minutos.

El argentino sentenció la victoria
El argentino sentenció la victoria por 3-2 del Racing de Estrasburgo sobre Nantes (AFP)

Al margen de lo ocurrido en el campo, las repercusiones del rendimiento de Panichelli trascendieron el ámbito local. Días atrás, Olivier Giroud, campeón mundial con Francia en 2018 y subcampeón en 2022, le envió un mensaje de reconocimiento a través de un video difundido por Téléfoot. En el saludo, el francés expresó: “Hola Joaquín, soy Olivier. Solo quería felicitarte por tu primera temporada en la Ligue 1. De hecho, me recuerdas a cierto delantero del Montpellier. Espero que termines la temporada como goleador. ¡Mucha suerte!”.

El atacante argentino, visiblemente emocionado, valoró especialmente el gesto del delantero francés. “Es un jugador importante, no necesita presentación. Todo el mundo lo conoce, y él me dice: ‘Soy Olivier’. Es un honor para mí oír eso. Siempre ha sido uno de mis referentes en ataque, y me veo reflejado en él”, manifestó Panichelli.

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