Los tenistas argentinos debutarán en el Masters 1000 de Miami: horarios y cómo verlos en vivo

Los argentinos salen a escena en Miami con la ilusión de avanzar en el segundo Masters 1000 de la temporada (Credito: Jayne Kamin-Oncea)

Comienza el segundo Masters 1000 de la temporada: el torneo de Miami, que se disputa sobre canchas duras en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, y que contará con la presentación de Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Solana Sierra. Toda la jornada podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.

Ugo Carabelli (66° del ranking mundial) inicia su participación en el certamen estadounidense, donde firmó su mejor actuación en este nivel al alcanzar la ronda de 32 en la edición pasada, tras superar la clasificación, antes de caer frente al serbio Novak Djokovic (3°).

El porteño de 26 años, que se consagró en el Challenger 125 de Rosario en febrero, irá en busca de su segunda victoria de la temporada sobre superficie rápida: la única la consiguió en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells, donde superó al local Martin Damm (133°), mientras que sufrió derrotas en Brisbane, Auckland y el Australian Open.

El argentino afrontará un exigente desafío ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°), uno de los jugadores con mayor potencia de saque del circuito, con un registro de 295,5 kilómetros por hora. La lista es encabezada por el italiano Jannik Sinner (2°), con 298,7. En caso de avanzar, se medirá en la segunda ronda con el estadounidense Sebastián Korda (36°).

El encuentro está programado para el primer turno de la cancha 2, no antes de las 12:00 (hora argentina).

Mariano Navone (61°) llega con impulso tras conquistar su primer trofeo sobre superficie rápida, logrado el último domingo en el Challenger 175 de Cap Cana, donde superó al italiano Mattia Bellucci (77°) en sets corridos. El tenista de 9 de Julio afronta su segunda participación en el certamen estadounidense con el objetivo de sumar su primera alegría, luego de la caída sufrida en la edición pasada frente al turinés Lorenzo Sonego (62°).

Mariano Navone posa con el trofeo conquistado el último domingo en Cap Cana

En su estreno, el bonaerense se medirá con el georgiano Nikoloz Basilashvili (134°), quien avanzó al cuadro principal luego de sortear con éxito la fase previa. El partido está programado para el cierre de la actividad en la cancha 2, alrededor de las 18:30.

Si el albiceleste logra la victoria en la próxima vuelta, aguarda el tenista de Monaco Valentin Vacherot (25°).

La única representante femenina argentina será Solana Sierra (63°). La marplatense jugará con la tenista de uzbekistán Kamilla Rakhimova (57°). El juego está previsto para el tercer turno de la cancha 3, cerca de las 17:00.

Si la bonaerense obtiene el triunfo en la siguiente instancia se medirá con la ucraniana Marta Kostyuk (28°).

El platense Thiago Tirante (81°), que había quedado a las puertas de ingresar al cuadro principal del Masters estadounidense tras caer en la segunda ronda de la clasificación ante el español Martín Landaluce (151°) por 3-6, 7-5 y 6-4, accedió como lucky loser. En su debut se enfrentará al francés Valentin Royer (69°) y, en caso de avanzar, podría cruzarse con su compatriota Francisco Cerúndolo (19°).

Por su parte, otros representantes nacionales esperan su estreno: Sebastián Báez (52°) jugará ante el australiano Adam Walton (85°), mientras que Francisco Comesaña (82°) se medirá con el chileno Alejandro Tabilo (41°). En tanto, en la segunda ronda, Tomás Etcheverry (32°) aguarda por el estadounidense Jenson Brooksby (42°) o el belga Zizou Bergs (45°).