Miami Open, el sueño del “quinto Grand Slam”: la historia de un torneo que se reinventó para sobrevivir

El Miami Open, una de las paradas top del tenis mundial (Fuente: Reuters)

Cuando marzo asoma en el calendario del tenis, el circuito se traslada al sur de los Estados Unidos para disputar los llamados Masters 1000 del Sol. Tras el paso por el desierto californiano con Indian Wells, la acción continúa en Florida con el Miami Open, un torneo que durante décadas fue considerado el Quinto Grand Slam.

El certamen, uno de los más importantes del calendario tanto para el ATP Tour como para la WTA, no solo destaca por su jerarquía deportiva, sino también por una historia marcada por la ambición, las transformaciones y la capacidad de adaptación.

El Miami Open nació a mediados de los años 80 impulsado por Butch Buchholz, un ex tenista que soñaba con crear un torneo diferente. Su objetivo era claro: desarrollar un evento que reuniera a hombres y mujeres en un mismo escenario, con cuadros amplios, premios elevados y una duración de dos semanas, al estilo de los torneos de Grand Slam.

La primera edición se disputó en 1985 bajo el nombre de Lipton International Players Championships, en Delray Beach. Desde el inicio, el torneo rompió con los estándares de la época: contó con cuadros de 128 jugadores y una bolsa de premios que solo era superada por Wimbledon y el US Open.

Los campeones inaugurales fueron el estadounidense Tim Mayotte y la legendaria Martina Navratilova, lo que marcó el tono de un certamen que rápidamente captó la atención del mundo del tenis.

Butch Buchholz, creador del torneo, posa con la camiseta de los Miami Dolphins junto a los primeros campeones, Martina Navratilova y Tim Mayotte. A la derecha, James Blake, director del certamen (Fuente: Reuters)

El torneo fue un éxito, pero no tenía hogar. Se requería mayor infraestructura y mejores instalaciones para una cita que aspiraba a convertirse en una parada estelar en el calendario profesional. Por eso, en la siguiente temporada se mudó a Boca Raton, al Boca West Resort, también en Florida.

La nueva sede, sin embargo, no pudo sostener el crecimiento del torneo. La organización precisaba de una sede definitiva a tono con las aspiraciones del certamen.

El desembarco en Key Biscayne

En 1987, el torneo se trasladó al Crandon Park Tennis Center, ubicado en Key Biscayne, una isla frente a la ciudad de Miami, a la cual se accedía por el Rickenbacker Causeway, con vistas al océano y a la bahía de Biscayne. Allí alcanzó su consolidación y se convirtió en una estación obligatoria del circuito.

El ingreso al Crandon Park, en Key Biscayne, la anterior sede del Miami Open

Durante más de tres décadas, el entorno natural -con playas, vegetación y vistas a la bahía- fue parte del encanto distintivo del torneo. Sin embargo, también trajo complicaciones: limitaciones estructurales, dificultades de acceso y crecientes tensiones con los residentes de la zona.

Si las mudanzas parecían muchas, aún más resultarían los cambios de denominación del torneo, todos atados a los acuerdos comerciales con los patrocinadores de turno. En el naming del Miami Open se filtraron desde empresas de té a los nuevos aparatos celulares, de entidades bursátiles a empresas de entretenimiento.

Con el paso del tiempo, el complejo de Key Biscayne quedó desactualizado frente a otros torneos del circuito. La necesidad de modernizar instalaciones chocó con restricciones legales vinculadas a las tierras donadas por la familia Matheson, lo cual derivó en disputas judiciales que frenaron cualquier intento de expansión.

El Hard Rock Stadium, la actual sede del Miami Open (Fuente: Reuters)

La situación obligó a los organizadores, ya bajo la órbita de la empresa IMG -que había comprado el torneo a Butch Buchholz- a buscar una alternativa. La solución llegó a través de un acuerdo con Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins.

Más de un año llevó estrechar las manos de los actores principales y, en diciembre de 2017, el Miami Open dejó la naturaleza y las playas para cambiar por una nueva y enorme obra en Miami Gardens, el Hard Rock Stadium.

La iniciativa transformó completamente el formato del torneo. El Court Central se integró dentro del Hard Rock Stadium, con capacidad para unos 14.000 espectadores, y se construyó un predio con decenas de canchas, áreas comerciales, espacios gastronómicos y zonas VIP.

Además, el contrato vigente asegura la permanencia del torneo en esta sede al menos hasta 2040, dentro de un proyecto que apunta a consolidarlo como uno de los grandes eventos del calendario internacional.

Novak Djokovic saluda a Jakub Mensik, campeón de la edición 2025 de la ATP (Fuente: Reuters)

Aunque muchos aficionados y jugadores lamentaron la pérdida del espíritu original de Key Biscayne, la mudanza respondió a las exigencias del tenis moderno: mayor capacidad, mejores instalaciones y una experiencia integral tanto para el público como para los protagonistas. A pesar de las continuas transformaciones, hubo un sello distintivo que nunca se modificó: el torneo siempre se jugó sobre canchas de cemento.

A lo largo de sus más de 40 años de historia, el Miami Open ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Su formato extendido, la calidad de los jugadores y su relevancia dentro del calendario lo mantienen como uno de los torneos más prestigiosos del circuito.

Hoy, ya instalado en su nueva casa y adaptado a los tiempos actuales, el torneo continúa persiguiendo aquel sueño original de Buchholz: ser, más allá de los cuatro grandes, el campeonato que complete la élite del tenis mundial.

El Hard Rock Stadium durante la premiación a Aryna Sabalenka, campeona de la edición anterior (Fuente: Miami Open)