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Los detalles de la charla de Riquelme con el plantel de Boca Juniors: la decisión que tomó con Úbeda tras el empate ante Unión

El presidente xeneize reunió a los jugadores y cuerpo técnico y bajó un mensaje contundente

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Los detalles de la charla de Riquelme con el plantel de Boca Juniors: la decisión que tomó con Úbeda tras el empate ante Unión

La noche en Santa Fe dejó una imagen atípica para el universo de Boca Juniors. El presidente del club, Juan Román Riquelme, decidió no ocupar su habitual lugar en el palco y permaneció durante los 90 minutos en el vestuario visitante del estadio 15 de Abril, donde el equipo empató 1-1 ante Unión. Esta elección buscó enviar una señal de respaldo y cercanía en un momento de inestabilidad futbolística.

La presencia de Riquelme junto al plantel se ha vuelto frecuente durante el último tiempo, especialmente en los partidos disputados fuera de Buenos Aires. No obstante, esta vez el dirigente optó por seguir el encuentro a través de la televisión, alejado del movimiento habitual de los palcos. Las cámaras captaron su llegada y su interacción con los jugadores antes del inicio, pero no se lo vio en las tribunas durante el desarrollo del cotejo.

Tras el empate, Riquelme reunió al grupo en el camarín visitante y transmitió un mensaje positivo. El presidente destacó que observa una evolución en el funcionamiento del equipo, remarcó la actitud del plantel y alentó a los futbolistas a continuar por ese camino. “Los veo bien, tienen con qué sacar esto adelante”, habría afirmado, según relató el periodista Marcos Bonocore.

La situación de Boca Juniors en el torneo local se caracteriza por una racha sin derrotas, pero con dificultades para transformar las buenas intenciones en triunfos. El equipo acumula cinco empates y dos victorias, una secuencia que genera inquietud entre los hinchas ante la proximidad del debut en la Copa Libertadores. A pesar de los cuestionamientos, tanto al entrenador Claudio Úbeda como al rendimiento del plantel, la dirigencia mantiene una postura firme de apoyo.

El propio Úbeda afronta críticas por parte de la hinchada, en especial desde la serie de cambios que realizó en partidos anteriores y que provocaron descontento en La Bombonera. No obstante, Riquelme respalda plenamente al actual cuerpo técnico. El presidente considera que el equipo muestra señales de mejoría, sobre todo a partir de la actuación frente a Lanús, y apuesta por la continuidad del entrenador al menos hasta el final de su contrato.

Úbeda reconoció que el conjunto debe mejorar la efectividad en el área rival, pero subrayó que la capacidad para generar situaciones de gol se mantiene intacta. “Me ocuparía más si no generáramos situaciones. Es cuestión de tener la fortuna de concretar”, expresó el técnico tras el empate con Unión.

El respaldo de Riquelme al cuerpo técnico y al plantel se produce en un contexto de presión creciente. El club atraviesa una etapa sin títulos en los últimos tres años y sufrió eliminaciones recientes en su estadio ante rivales directos. La paciencia de la hinchada se ha visto tensionada por la falta de victorias, y los últimos encuentros en La Bombonera estuvieron marcados por silbidos y cuestionamientos.

En ese escenario, la presencia del presidente en el vestuario y su mensaje alentador buscan sostener la moral del grupo. Riquelme optó por acompañar de cerca a la delegación y reafirmar internamente que el rumbo trazado es el adecuado. Este respaldo no se limita a gestos privados: en la semana previa, durante el anuncio de la ampliación de la Bombonera, el dirigente expresó públicamente su confianza de cara al año y a la participación en la Copa Libertadores.

A la espera del debut internacional, Boca Juniors afrontará dos compromisos locales más: primero ante Instituto en La Bombonera y luego frente a Talleres en Córdoba. El calendario se intensificará con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo. La dirigencia analizará la continuidad del cuerpo técnico en junio, cuando finalice el contrato vigente.

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