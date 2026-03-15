Video: un futbolista confesó haber asesinado a una empresaria en su domicilio

El jugador Daniil Sekach de 20 años se declaró culpable por la muerte de una empresaria

Los hechos recientes protagonizados por Daniil Sekach provocaron una oleada de comentarios especialmente en el fútbol ruso. El jugador, de apenas 20 años, admitió ser responsable de un homicidio cometido en Moscú, un caso que fue calificado penalmente por las autoridades del país.

El Comité de Instrucción de Rusia confirmó que Sekach, quien jugaba en el segundo equipo del FC Ural, confesó haber matado a una empresaria en su domicilio. Según la declaración oficial transmitida por el organismo a través de su canal de Telegram, el crimen ocurrió este viernes tras un intento de robo guiado por instrucciones que el futbolista habría recibido de unos estafadores.

La reconstrucción de los hechos reveló que el asaltante fue enviado al domicilio de la víctima con el objetivo de forzar la apertura de una caja fuerte. La negativa de la empresaria a proporcionar la combinación desencadenó un desenlace fatal: Sekach la agredió físicamente y le provocó múltiples puñaladas.

Daniil Sekach fue arrestado y confesó un homicidio en Moscú

Durante el suceso estuvo presente la hija de la mujer, de 16 años, quien fue víctima indirecta del engaño telefónico perpetrado por los mismos estafadores. Estos se hicieron pasar por policías para facilitar el acceso al apartamento y dar instrucciones a Sekach, según informó el Comité de Instrucción.

El desenlace de la escena fue aún más impactante para quienes siguen el caso, ya que el futbolista contó que obedeció las órdenes que recibía, arrojó el botín por la ventana del inmueble. Entre lo sustraído se incluían 2.000 USD, joyas y monedas de colección. La adolescente fue retenida en el lugar hasta la jornada siguiente, sin que mediara ningún tipo de rescate o negociación pública.

La detención del joven se produjo este sábado en un hotel a unos 14 kilómetros de la vivienda donde se cometió el crimen. El operativo policial resultó en la captura de Sekach, quien, de acuerdo al Comité de Instrucción de Rusia, reconoció los hechos inmediatamente tras su arresto. “Lo reconozco plenamente y me arrepiento”, fueron las palabras atribuidas al futbolista en ese primer contacto con las autoridades. Además, agregó: “Siguiendo instrucciones fraudulentas, acudí a la dirección para forzar la caja fuerte. Posteriormente, recibí la orden de matar a la dueña del departamento”.

El joven futbolista ruso podría afrontar una pena de 15 años por sus actos

El procedimiento penal abierto corresponde al artículo 105 del Código Penal ruso que tipifica el delito de asesinato. De ser considerado culpable, Sekach se enfrenta a una pena que podría alcanzar los 15 años de privación de libertad. A raíz de la gravedad de los hechos la investigación continúa, mientras crecen las expectativas sobre los pasos judiciales y las posibles ramificaciones del caso por esclarecer conexiones con otras personas implicadas.

El entorno futbolístico no tardó en reaccionar. El FC Ural, a través de declaraciones a la agencia RIA Nóvosti, confirmó que el jugador dejó de asistir a los entrenamientos días antes del crimen, supuestamente para dedicarse a estudios en Moscú. Previamente, Sekach había pasado por las academias de clubes como el Lokomotiv Moscú, Rostov, Stroguinó y Saturn, consolidando una carrera prometedora que se vio abruptamente truncada.