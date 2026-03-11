El cabezazo a los 99 minutos desde la puerta del área que le dio el empate 4-4 a Independiente en un inolvidable duelo ante Unión

El reloj en Avellaneda empezaba a caminar por el minuto 54 del segundo tiempo alcanzando el noveno adicionado por el árbitro Andrés Merlos. El Estadio Libertadores de América de repente estalló: Juan Fedorco apareció por la puerta del área para sacar un impresionante cabezazo tras un centro de su compañero en la zaga central, Kevin Lomónaco. El defensor superó la resistencia del arquero Matías Mansilla, anotó el 4-4 en la última del partido y le puso el broche de oro a un partido verdaderamente electrizante por la 10ª fecha del Torneo Apertura.

Independiente llegó a estar 0-3 en el primer tiempo ante Unión de Santa Fe y se fue al entretiempo con un descuento sobre el final de esa etapa inicial. Si bien logró acortar distancias en el complemento, cuando restaban 25 minutos estaba 2-4 abajo y recién pudo salvar un punto en los segundos finales. En ese contexto, el Rojo rescató un empate 4-4 ante Unión con ese gol agónico de Fedorco en el minuto 99, resultado que lo mantiene en el cuarto puesto de la Zona A y permite a Unión alcanzar la línea de Estudiantes como escolta de Vélez, líder del grupo.

Desde el inicio del partido, el equipo local mostró grietas defensivas que Unión aprovechó con precisión. A los 13 minutos, Iván Marcone cometió una falta en el área sobre Rafael Profini, lo que permitió a Cristian Tarragona convertir el primer gol para la visita. Pocos minutos después, un error de Facundo Zabala facilitó el avance por la derecha de Lautaro Vargas; la jugada culminó con la anotación de Brahian Cuello, marcando el 2-0 en favor del equipo santafecino.

La ventaja pudo ampliarse a los 24 minutos cuando un remate de Julián Palacios superó la resistencia del arquero Rodrigo Rey, pero el VAR determinó un fuera de juego previo de Tarragona, anulando lo que hubiera sido el 3-0. Finalmente, Unión consiguió el tercer tanto a los 38 minutos a través de Mateo Del Blanco, quien definió por encima de Rey tras otra acción ofensiva bien resuelta.

La reacción de Independiente llegó en la última jugada de la primera parte. Un centro al área fue cabeceado por Gabriel Ávalos y Ignacio Pussetto definió cerca de la línea, estableciendo el 1-3 con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

Durante el entretiempo, el técnico Gustavo Quinteros, inquieto por el desempeño, dispuso los ingresos de Luciano Cabral y Santiago Arias para intentar modificar el rumbo. Aunque Tarragona desperdició una ocasión clara al inicio del segundo tiempo, Independiente respondió rápidamente: Ávalos anotó de penal el 2-3 a los tres minutos, sumando así su quinto gol en el certamen.

La tónica del partido se mantuvo frenética. Unión extendió su ventaja con el gol de Rodríguez, pero el equipo local se mantuvo en partido gracias a un nuevo tanto de Ávalos, quien igualó a Romero como líder goleador. La expectativa creció en las tribunas y todos los indicios apuntaban a un cierre abierto.

En tiempo añadido, el arquero Matías Mansilla evitó el empate al tapar un disparo de Santiago Montiel, pero en la última jugada Fedorco conectó de cabeza y marcó el 4-4 final, desatando la euforia local por un punto valioso rescatado sobre la hora.

Con 19 puntos, Vélez es el líder tras haber empatado 1-1 ante Tigre. Independiente suma 14 puntos y permanece en la cuarta posición, dentro de la zona de clasificación. Unión y Estudiantes igualan en el segundo lugar con 15 unidades.

El cuadro de Quinteros volverá a presentarse el próximo lunes a las 22:15 (hora argentina) ante Instituto en Alta Córdoba. Por su parte, el equipo de Santa Fe enfrentará a Boca Juniors en su estadio este domingo desde las 22:00.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA