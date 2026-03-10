El ataque de ira de la defensora del título de Indian Wells tras perder ante la 44° del mundo y un insulto que sorprendió: “No iba dirigido a nadie”

El ataque de ira de la campeona de Indian Wells tras perder un partido

La tenista rusa Mirra Andreeva, vigente campeona de Indian Wells, protagonizó un momento de alta tensión tras su derrota en la tercera ronda del torneo ante la checa Katerina Siniakova. El encuentro concluyó con el marcador 4-6, 7-6(5) y 6-3 a favor de la jugadora número 44 del mundo y la reacción de Andreeva frente al público tras el partido se convirtió en el foco de la jornada, eclipsando incluso el resultado deportivo.

Durante el partido, la presión se hizo visible desde el primer set. Katerina Siniakova reclamó a la árbitra principal, Jennifer Zhang, por el ritmo de saque de Andreeva. La árbitra intervino y solicitó a la rusa, de 18 años, que acelerara el tiempo entre puntos. El desenlace fue un tenso cruce entre ambas: “Bueno, si estoy sirviendo, es cosa mía si me molesta o no, ¿no? Y ella ya estaba en su puesto”, respondió Andreeva, una declaración recogida por AP News. Zhang replicó: “No, pero son ambas jugadoras. De hecho, ella aún no estaba allí”, mientras que Andreeva insistió: “Bueno, porque sigo sacando, así que mi atención está en la pelota. Así que si no la veo, significa que no me molesta”.

La tensión entre las jugadoras se incrementó durante el segundo set. En un punto crucial, Andreeva se golpeó el muslo en repetidas ocasiones tras perder una oportunidad de quiebre con el marcador 2-1.

El desenlace del segundo set resultó determinante. Tras ceder el tie-break, Andreeva arrojó su raqueta y la golpeó varias veces contra el suelo, lo que provocó una violación del código por parte del juez. Acto seguido, pidió a su equipo que abandonara el banco de entrenadores, una decisión que no logró revertir el rumbo del encuentro. En el tercer set, Siniakova encadenó cuatro juegos seguidos y se adueñó del pase a la siguiente ronda.

La tenista rompió una de sus raquetas en medio del ataque de ira (Reuters)

La frustración de Andreeva alcanzó su punto máximo al final del partido. Tras estrechar la mano de su rival, la rusa se dirigió a la multitud con gestos airados y lanzó la frase “que se jodan todos” hacia los aficionados, lo que generó abucheos y reacciones de asombro en el público.

En la conferencia de prensa posterior, la jugadora rusa abordó su comportamiento en la pista. “Obviamente estaba pasando por muchas emociones después de la derrota. Pero no estoy orgullosa de cómo lo gestioné. No estoy orgullosa de cómo lo manejé al final. Es algo en lo que realmente tengo que trabajar pronto”, reconoció Andreeva ante los medios.

La tenista intentó matizar sus dichos, asegurando: “Era hacia mí misma, hacia todos en general. Después de perder me enfado mucho, así que a veces digo esas cosas para mí misma. Primero para mí, claro, pero luego simplemente era rabia saliendo, muchas emociones. No iba dirigido realmente a nadie”.

La defensora del título fue eliminada del torneo (Reuters)

La derrota de Andreeva cobra mayor relevancia porque la rusa se había convertido en la tercera mujer más joven en conquistar Indian Wells, hazaña lograda en 2025 con tan solo 17 años. Su progresión en el circuito la llevó a semifinales de Roland Garros en 2024 y a los cuartos de final en Wimbledon el año pasado. Katerina Siniakova, por su parte, suma ya once victorias ante jugadoras del top 10 mundial y enfrentará en la próxima ronda a Elina Svitolina, ganadora del duelo ante Ashlyn Krueger por 6-4 y 6-2.