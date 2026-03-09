El delantero Robert Lewandowski destacó la importancia de la disciplina en su carrera

La campaña Protect Your Craft de Mackage muestra cómo la disciplina y la constancia de Robert Lewandowski definen su éxito en el fútbol de élite (REUTERS/Albert Gea)

La campaña Protect Your Craft de Mackage puso el foco en la rutina y la disciplina de Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona y de la selección polaca. Bajo este concepto, el futbolista reveló cómo la constancia, el rigor y la búsqueda de la excelencia han sido determinantes para mantenerse vigente en la élite a los 37 años.

“Para mí, proteger tu oficio significa respetar cada parte del camino, no solo los momentos que la gente ve en el campo. Se trata de madrugar, de las sesiones de recuperación, de la disciplina y de la preparación mental que tiene lugar entre bastidores”, aseguró. El delantero sostiene que el éxito no es fruto de la casualidad, sino consecuencia de la constancia y la intención durante muchos años.

“Cuando proteges tu oficio, estás protegiendo tus estándares, tu salud y tu pasión por lo que haces. Se trata de crear un entorno que te permita crecer, mejorar y rendir al máximo nivel, temporada tras temporada”. Con esta filosofía, Lewandowski transmite que la disciplina es el eje que sostiene toda su carrera profesional y personal, tal como lo cuenta en la entrevista publicada por Men’s Health.

La selección de ropa funcional y cómoda, como las prendas de Mackage, mejora el rendimiento y la confianza de Lewandowski en su rutina diaria (REUTERS/Albert Gea)

Rutina y disciplina de Robert Lewandowski

La elección de la ropa es, para Lewandowski, un factor que incide directamente en el rendimiento diario y la actitud. “La ropa que llevas puesta tiene una influencia mayor de lo que mucha gente cree. Cuando la ropa está bien diseñada y es funcional, elimina las distracciones y te permite concentrarte plenamente en tus objetivos”, afirmó el delantero del FC Barcelona.

El futbolista señala la importancia de la comodidad, la libertad de movimiento y la protección a lo largo del día, fusionando la idea de vestimenta y rendimiento: “Cuando llevo ropa de Mackage, la marca canadiense de ropa premium, me siento respaldado y preparado, tanto si estoy de viaje como si paso tiempo lejos del fútbol. Esa sensación de fiabilidad me da confianza y me ayuda a mantener la mente despierta en entornos exigentes”.

Preguntado sobre las prendas que nunca faltan en su vestuario o valija, Lewandowski respondió: “Sí, siempre llevo conmigo un buen chándal. Cuando viajas tanto como nosotros, la comodidad es clave, pero también me gustan las prendas que tienen un aspecto limpio y elegante”.

El delantero elige piezas sencillas que se adapten a cualquier contexto: “Normalmente llevo algo sencillo, una chaqueta bien cortada, camisetas blancas y zapatillas que combinan con todo. Me gusta sentirme relajado, pero sin perder el estilo, tanto si voy al entrenamiento como si salgo a dar un paseo por la ciudad”.

Lewandowski atribuye su longevidad y nivel competitivo a la disciplina, la recuperación, la nutrición personalizada y el entrenamiento físico inteligente (REUTERS/Vincent West)

Claves para la longevidad en la élite

Lewandowski no atribuye su permanencia en la élite a fórmulas secretas. “No hay ningún truco mágico. Se trata de ser constante, cada día, en cada pequeña decisión. Recuperación, sueño, escuchar al cuerpo y también la mentalidad”.

Después de años de experiencia, sostiene que el esfuerzo debe ser inteligente para sostener el nivel competitivo. “Cuando llevas muchos años jugando, aprendes que no se trata solo de esforzarse más, sino de entrenar de forma más inteligente. Sigo teniendo ganas de mejorar, y esa motivación me mantiene fresco”.

“Mantener la excelencia durante muchos años requiere disciplina, conciencia de uno mismo y aprendizaje constante. Presto mucha atención a la recuperación, la nutrición, el entrenamiento físico y el equilibrio mental. También intento mantener la curiosidad y estar abierto a mejorar, incluso después de alcanzar el éxito”, dijo.

Lewandowski entiende proteger su oficio como una obligación diaria y un compromiso permanente. “Proteger mi oficio significa no caer nunca en la complacencia. Se trata de respetar mi cuerpo, a mis compañeros de equipo y mi profesión. En muchos sentidos, es similar al enfoque en cuanto al diseño: siempre perfeccionando, elevando los estándares”.

El delantero polaco prioriza la alimentación de calidad y adapta su nutrición, evitando azúcar, gluten y lactosa para optimizar su rendimiento y salud (REUTERS/Pablo Morano)

Nutrición y cuidado corporal

“Mi enfoque de la nutrición ha evolucionado mucho. Al principio de mi carrera era más general, ahora todo es más personalizado y consciente. Intento evitar las cosas que no le hacen bien a mi cuerpo, como el azúcar, la lactosa y el gluten”.

La alimentación es un elemento central en su rendimiento y estilo de vida: “La alimentación forma parte de mi rendimiento, pero también de mi estilo de vida, así que me centro en la calidad y la recuperación”.

Inspirar a nuevas generaciones y el mensaje de la campaña

Lewandowski espera que la campaña inspire a los jóvenes futbolistas y a quienes aspiran a la excelencia. “Espero que esta campaña muestre a los jóvenes que el verdadero éxito se construye a través de la dedicación, la paciencia y unos valores sólidos. El talento es importante, pero no basta por sí solo. Se necesita estructura, preparación y un sistema de apoyo adecuado”.