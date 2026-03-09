Deportes

El delantero Robert Lewandowski destacó la importancia de la disciplina en su carrera

La rutina diaria, la constancia y la preparación mental han sido aspectos prioritarios para que el futbolista del FC Barcelona logre mantenerse vigente en el alto rendimiento deportivo durante casi dos décadas

Guardar
La campaña Protect Your Craft
La campaña Protect Your Craft de Mackage muestra cómo la disciplina y la constancia de Robert Lewandowski definen su éxito en el fútbol de élite (REUTERS/Albert Gea)

La campaña Protect Your Craft de Mackage puso el foco en la rutina y la disciplina de Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona y de la selección polaca. Bajo este concepto, el futbolista reveló cómo la constancia, el rigor y la búsqueda de la excelencia han sido determinantes para mantenerse vigente en la élite a los 37 años.

“Para mí, proteger tu oficio significa respetar cada parte del camino, no solo los momentos que la gente ve en el campo. Se trata de madrugar, de las sesiones de recuperación, de la disciplina y de la preparación mental que tiene lugar entre bastidores”, aseguró. El delantero sostiene que el éxito no es fruto de la casualidad, sino consecuencia de la constancia y la intención durante muchos años.

“Cuando proteges tu oficio, estás protegiendo tus estándares, tu salud y tu pasión por lo que haces. Se trata de crear un entorno que te permita crecer, mejorar y rendir al máximo nivel, temporada tras temporada”. Con esta filosofía, Lewandowski transmite que la disciplina es el eje que sostiene toda su carrera profesional y personal, tal como lo cuenta en la entrevista publicada por Men’s Health.

La selección de ropa funcional
La selección de ropa funcional y cómoda, como las prendas de Mackage, mejora el rendimiento y la confianza de Lewandowski en su rutina diaria (REUTERS/Albert Gea)

Rutina y disciplina de Robert Lewandowski

La elección de la ropa es, para Lewandowski, un factor que incide directamente en el rendimiento diario y la actitud. “La ropa que llevas puesta tiene una influencia mayor de lo que mucha gente cree. Cuando la ropa está bien diseñada y es funcional, elimina las distracciones y te permite concentrarte plenamente en tus objetivos”, afirmó el delantero del FC Barcelona.

El futbolista señala la importancia de la comodidad, la libertad de movimiento y la protección a lo largo del día, fusionando la idea de vestimenta y rendimiento: “Cuando llevo ropa de Mackage, la marca canadiense de ropa premium, me siento respaldado y preparado, tanto si estoy de viaje como si paso tiempo lejos del fútbol. Esa sensación de fiabilidad me da confianza y me ayuda a mantener la mente despierta en entornos exigentes”.

Preguntado sobre las prendas que nunca faltan en su vestuario o valija, Lewandowski respondió: “Sí, siempre llevo conmigo un buen chándal. Cuando viajas tanto como nosotros, la comodidad es clave, pero también me gustan las prendas que tienen un aspecto limpio y elegante”.

El delantero elige piezas sencillas que se adapten a cualquier contexto: “Normalmente llevo algo sencillo, una chaqueta bien cortada, camisetas blancas y zapatillas que combinan con todo. Me gusta sentirme relajado, pero sin perder el estilo, tanto si voy al entrenamiento como si salgo a dar un paseo por la ciudad”.

Lewandowski atribuye su longevidad y
Lewandowski atribuye su longevidad y nivel competitivo a la disciplina, la recuperación, la nutrición personalizada y el entrenamiento físico inteligente (REUTERS/Vincent West)

Claves para la longevidad en la élite

Lewandowski no atribuye su permanencia en la élite a fórmulas secretas. “No hay ningún truco mágico. Se trata de ser constante, cada día, en cada pequeña decisión. Recuperación, sueño, escuchar al cuerpo y también la mentalidad”.

Después de años de experiencia, sostiene que el esfuerzo debe ser inteligente para sostener el nivel competitivo. “Cuando llevas muchos años jugando, aprendes que no se trata solo de esforzarse más, sino de entrenar de forma más inteligente. Sigo teniendo ganas de mejorar, y esa motivación me mantiene fresco”.

“Mantener la excelencia durante muchos años requiere disciplina, conciencia de uno mismo y aprendizaje constante. Presto mucha atención a la recuperación, la nutrición, el entrenamiento físico y el equilibrio mental. También intento mantener la curiosidad y estar abierto a mejorar, incluso después de alcanzar el éxito”, dijo.

Lewandowski entiende proteger su oficio como una obligación diaria y un compromiso permanente. “Proteger mi oficio significa no caer nunca en la complacencia. Se trata de respetar mi cuerpo, a mis compañeros de equipo y mi profesión. En muchos sentidos, es similar al enfoque en cuanto al diseño: siempre perfeccionando, elevando los estándares”.

El delantero polaco prioriza la
El delantero polaco prioriza la alimentación de calidad y adapta su nutrición, evitando azúcar, gluten y lactosa para optimizar su rendimiento y salud (REUTERS/Pablo Morano)

Nutrición y cuidado corporal

“Mi enfoque de la nutrición ha evolucionado mucho. Al principio de mi carrera era más general, ahora todo es más personalizado y consciente. Intento evitar las cosas que no le hacen bien a mi cuerpo, como el azúcar, la lactosa y el gluten”.

La alimentación es un elemento central en su rendimiento y estilo de vida: “La alimentación forma parte de mi rendimiento, pero también de mi estilo de vida, así que me centro en la calidad y la recuperación”.

Inspirar a nuevas generaciones y el mensaje de la campaña

Lewandowski espera que la campaña inspire a los jóvenes futbolistas y a quienes aspiran a la excelencia. “Espero que esta campaña muestre a los jóvenes que el verdadero éxito se construye a través de la dedicación, la paciencia y unos valores sólidos. El talento es importante, pero no basta por sí solo. Se necesita estructura, preparación y un sistema de apoyo adecuado”.

Temas Relacionados

Robert LewandowskiEspañaFC BarcelonaSelección PolacaDisciplina DeportivaNutrición DeportivaMagazineNewsroom BUE

Últimas Noticias

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El exfutbolista analizó cómo el contexto social influye en la motivación de los jóvenes que buscan llegar a Primera División y aseguró que muchos de los que alcanzan el éxito en el fútbol argentino crecieron en situaciones difíciles que los impulsaron a esforzarse más

“El hambre de salir adelante”:

El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

El piloto argentino protagonizó una de las imágens en el Gran Premio que abrió la temporada 2026 de la Máxima

El video de la maniobra

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Será una parte de la ampliación del estadio Alberto J. Armando. Si se concretan los permisos, la obra se llevará a cabo en 2026

Boca Juniors anunciará la construcción

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Los dos argentinos que continúan en competencia afrontarán este lunes la tercera ronda del torneo californiano, con exigentes cruces ante el británico Jack Draper y el ruso Daniil Medvedev

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

Los monoplazas de la Máxima tienen una enorme cantidad de componentes eléctricos en su interior y los corredores deben tomar múltiples recaudos para cuidar su integridad física

Por qué los pilotos tienen
DEPORTES
El encendido cruce entre Mourinho

El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

TELESHOW
Jenny Mavinga angustiada tras una

Jenny Mavinga angustiada tras una quemadura en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

INFOBAE AMÉRICA

Un hallazgo clave ayuda a

Un hallazgo clave ayuda a predecir el impacto del calentamiento global en la Antártida

La mansión del cuñado de ‘El Mencho’ en Punta del Este fue subastada en USD 1.200.000: los planes para la zona

El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente

10 años del crimen de David Fremd, asesinado al grito de “Alá es grande”: su hijo contó que le tiene “miedo a la vida”

Japón se prepara para el despliegue de su primer misil de largo alcance de desarrollo nacional