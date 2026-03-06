El gran triunfo de la argentina Solana Sierra en el estreno del Masters 1000 de Indian Wells

Solana Sierra tuvo un sólido estreno (Foto: Reuters/Edgar Su)

Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Solana Sierra superaron sus respectivos debuts y avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos. Francisco Comesaña quedó eliminado en el primer partido.

La jornada dejó una noticia positiva para el tenis argentino en el cuadro femenino: Solana Sierra (65° del ranking WTA) logró el primer triunfo de su carrera en un torneo Masters 1000.

Fue ante la estadounidense Payton Stearns (48°) por 7-5 y 7-5, en un encuentro en el que la marplatense mostró carácter y máxima eficacia para aprovechar sus chances: tuvo cuatro breaks a favor y los capitalizó todos, mientras que su rival apenas pudo concretar 2 de 8 oportunidades.

Stearns venía en racha positiva: la semana pasada, en el WTA 250 de Austin, ganó el segundo título de su carrera, lo cual le agrega un condimento extra al triunfo conseguido por la argentina.

En la segunda ronda, Sierra se cruzará nada menos que con la rusa Mirra Andreeva, número 8 del mundo y ganadora de la pasada edición del certamen que se disputa en el desierto californiano.

Sebastián Báez no pasó sobresaltos en su debut en Indian Wells (Fuente: Reuters)

En el cuadro masculino, Báez, ubicado en el puesto 53° del ranking ATP, resolvió su compromiso con autoridad al vencer al taiwanés Chun-Hsin Tseng, 144° del mundo, por 6-3 y 6-2 tras 1 hora y 16 minutos de juego.

El bonaerense impuso su solidez desde el fondo de la cancha y logró marcar diferencias desde el inicio. Un quiebre en el tramo medio del primer set le permitió tomar la ventaja y manejar el desarrollo del encuentro. En el segundo parcial volvió a quebrar en momentos clave y selló el triunfo sin sobresaltos.

Con esta victoria, el argentino avanzó a la segunda ronda, donde tendrá un desafío más exigente ante el checo Jiri Lehecka, actual 23° del ranking ATP y uno de los preclasificados del torneo.

Juan Manuel Cerúndolo sigue de racha (Fuente: Reuters)

Más tarde, en el Court 5 del Indian Wells Tennis Garden, Juan Manuel Cerúndolo extendió su buen momento. El número 70° del mundo le ganó al neerlandés Botic van de Zandschulp, 59° del ranking, por 7-6 (3), 6-7 (5) y 6-3 luego de un partidazo de más de dos horas y media de duración.

El zurdo porteño se quedó con el primer set tras imponerse en el tie break, pero su rival reaccionó en el segundo parcial y también lo definió en el desempate para estirar la definición. En el tercer set, Cerúndolo volvió a tomar la iniciativa, consiguió un quiebre clave en el sexto juego y sostuvo la ventaja hasta el final sin conceder ninguna oportunidad de break.

Francisco Comesaña se despidió en el debut

En otro de los partidos con presencia argentina en la jornada, Francisco Comesaña (82°) cayó ante el estadounidense Sebastian Korda (37°) por 7-5 y 6-0.

El marplatense ofreció resistencia durante casi todo el primer set y quebró el saque de su rival en tres oportunidades, pero no pudo hacerse fuerte con el servicio: sufrió cuatro breaks en contra, incluso el del duodécimo juego que valió el set para Korda.

Desde entonces, Comesaña perdió la brújula y su rival tomó el control del encuentro hasta sellar el triunfo sin inconvenientes. El Tiburón prolongó su mala racha desde el inicio de la temporada.

Sigue la actividad de los argentinos en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos

Este viernes será la presentación de Tomás Etcheverry, su regreso tras consagrarse en el ATP Río Open, el primer título de su carrera. En el Court 4, no antes de las 20:00 (hora argentina), el número 31° del mundo tendrá una difícil misión ante el canadiense Denis Shapovalov (39°), que viene de superar al griego Stefanos Tsitsipas (43º) en tres sets.

Antes, Camilo Ugo Carabelli (67°) afrontará su partido de la segunda ronda frente a otro adversario exigente: el estadounidense Brandon Nakashima (30°). El Brujo, que viene de derrotar al también local Martin Damm Jr. en sets corridos, saldrá al Court 6 no antes de las 18:20.

El debut de Francisco Cerúndolo (20°) fue programado para el sábado, con horario y cancha todavía a confirmar. Su rival será el francés Benjamin Bonzi (111°).

Indian Wells es el primer Masters 1000 de la temporada en los circuitos ATP y WTA. Marca el comienzo de la tradicional gira estadounidense sobre canchas duras y reúne cada año a las principales figuras del circuito.

El torneo puede verse en vivo en la Argentina a través de ESPN y Disney+ Premium.

Tomás Etcheverry tuvo un gran arranque de temporada (Fuente: Reuters)