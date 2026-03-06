Lola del Carril: de imitar a Mariano Closs en el colegio a consolidarse como relatora del fútbol argentino

Lola del Carril recuerda sus primeros relatos imitando a Mariano Closs en el colegio, primer paso clave hacia su carrera como relatora

Lola del Carril se consolidó como una de las relatoras y periodistas deportivas destacas en Argentina y Latinoamérica. En una entrevista con Infobae en Vivo Al Amanecer repasó su carrera, su vínculo con el fútbol y su presente profesional. Asimismo, analizó el impacto de los prejuicios de género y sus expectativas para el futuro.

La periodista contó que su primer contacto con el relato deportivo fue en el colegio, cuando imitaba a Mariano Closs. “Tengo amigos que me lo recuerdan cada tanto. ‘¿No te acordás cuando invitabas a Closs en la clase?’ Y después se exacerbó en asados con amigos”, recordó sobre sus primeros pasos.

Al mismo tiempo contó que su primer trabajo como relatora fue en la Televisión Pública, donde cubrió fútbol femenino en el estadio Único de La Plata. En ese debut, confesó haber sentido nervios: “Me temblaban las manos”.

El debut profesional de Lola del Carril como relatora de fútbol femenino en la Televisión Pública marcó un antes y un después en su trayectoria

Infancia, vocación y el salto profesional

Según precisó, para ella, el relato siempre tuvo un componente lúdico y espontáneo en su vida: “Nunca había podido pensarme trabajando de eso”. En este sentido explicó que su familia, especialmente su madre, estuvo siempre vinculada al fútbol, y que eso la impulsó a naturalizar su presencia en los medios. “Mi vieja es más hincha del fútbol que mi padre, pero fue él fue quien me hizo pisar un estudio de televisión de chica y naturalizar eso”.

Asimismo, recordó la sensación de estructuración y aprendizaje en su primer partido oficial: “Era toda estructurada. Ahora yo propongo, hago la apertura y le hago el pase a la comentarista. En ese momento no entendía todavía tanto el juego o la dinámica tele, pero después, una vez que arrancó, fue disfrutarlo”.

Destacó el trabajo en equipo y la honestidad profesional en ese inicio: “Por suerte me tocó empezar con un grupo, éramos cuatro mujeres cubriendo el fútbol femenino en Televisión Pública y fue muy tranquilo. Yo también me sinceré en ese momento. Dije que no estaba tan preparada a nivel fútbol femenino, no venía tan involucrada o siguiéndolo en el día a día. Entonces me apoyé informativamente en ellas mientras intenté ver qué tipo de relatora quería ser. Era todo hacer al andar”.

La influencia familiar, especialmente de su madre y padre, impulsó a Lola del Carril a naturalizar su pasión por el periodismo deportivo

Técnica, errores y el reconocimiento en el relato deportivo

La relatora detalló su método de preparación para los partidos. “La formación que vos ves en la pantalla cuando arranca el partido que te dicen así forma X equipo. Eso lo tenemos y yo abajo me anoto info, color del botín, si es posible”, explicó.

Sobre el margen de error en la identificación de jugadores reconoció que los errores la afectan: “A mí me molesta mucho equivocarme de jugador. Me lo quedo pensando. Sobre todo si es en una situación de ataque o de riesgo o algo importante”.

Del Carril señaló las dificultades que presentan algunos equipos: “Hay equipos que tienen jugadores muy parecidos fisonómicamente. Aparte hoy todos tienen el botín fucsia. No es que hay uno. O sea, hoy el que tiene botines negros para mí es como: ‘Gracias, gracias’”. También remarcó la importancia de distinguir a los futbolistas por detalles como el color del calzado o el peinado: “El teñido se distingue fácil”, dijo con humor.

Lola del Carril destaca la importancia del trabajo en equipo y la honestidad en sus inicios cubriendo fútbol femenino junto a otras periodistas (IG Lola del Carril)

Prejuicio de género y experiencia internacional

Del Carril respondió sobre el impacto del prejuicio de género en el ámbito deportivo: “Siempre digo y marco que es más el afuera que el adentro del periodismo”. Aclaró que se sintió respetada por sus colegas: “Siempre me sentí respetada por mis compañeros. No fue algo hostil, ni algo que me impidiera o que me pusiera una traba”.

La periodista habló de su decisión de mudarse a México para continuar su carrera: “Sentía que, que en este momento, que estaba como trunca. Estaba incómoda, molesta. Quizás fue un proceso personal que necesité al irme”. Reconoció que la experiencia en México la favoreció: “Me hizo bien México”.

Sobre el uso de redes sociales y la exposición mediática, expresó: “Las amo y las odio”. Consultada sobre el impacto de los comentarios negativos, señaló que depende de su estado emocional la forma de enfrentar esas críticas: “Si un día me levanto empoderada o no contesto o digo: ‘Bueno, voy a contestar, pero bien, con altura’”.

La experiencia de Lola del Carril en México resultó clave para su desarrollo personal y profesional como periodista deportiva (IG Lola del Carril)

Familia, vínculos y objetivos personales

Del Carril relató el vínculo con su familia y el papel de su padre en su formación profesional: “La relación con mi papá fue fluctuando mucho a lo largo de la vida. Siempre me sentí apoyada. Aparte tenemos un vínculo respecto al fútbol en general con mi familia”.

Al referirse a la etapa en la que su padre atravesó problemas de adicción, manifestó: “Me enteré muy chica, siempre como muy entre algodones por mi madre, que también se ocupó de que todo fuese ameno. Porque hubo momentos más tétricos que otros, en relación a su adicción. Y definió su actitud ante esa situación: “Siempre fui muy compinche, esa es la realidad. Hoy no lo veo tanto, no estamos cerca, pero lo siento siempre cerca”.

La entrevista incluyó un momento musical donde Del Carril interpretó una canción de Guasones. Al cierre, compartió sus objetivos personales: “Sacar un disco podría ser; y relatar la Selección Argentina en este mundial. Que lo voy a hacer”, concluyó.

