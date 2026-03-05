El cambio reglamentario que le permitió a Valtteri Bottas evitar una sanción en el inicio de la temporada de la F1

Valtteri Bottas vuelve a la F1 con el equipo Cadillac (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El finlandés Valtteri Bottas iniciará su temporada retorno a la Fórmula 1 sin arrastrar la penalización de cinco posiciones que debía cumplir en el Gran Premio de Australia, debido a una actualización reglamentaria antes del comienzo de la temporada en el circuito Albert Park, en Melbourne.

El caso de Bottas se remonta al Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, cuando era piloto de Sauber y fue penalizado con un Drive-Through (pase y siga por los boxes) tras un incidente en la largada que incluyó toques a Kevin Magnussen y Sergio Pérez. Dado que abandonó la carrera antes de poder cumplir la sanción, el reglamento tradujo esa infracción automáticamente en una penalización de cinco puestos para la siguiente competencia.

Sin embargo, Bottas no volvió a competir durante la temporada 2025, al desempeñarse como piloto de reserva de Mercedes, por lo cual la aplicación de la sanción quedó en suspenso. Este año el finlandés regresa en la flamante escudería Cadillac junto a Checo Pérez como compañero de equipo.

Durante el receso la Federación Internacional del Automóvil (FIA) analizó el caso y justo antes del arranque del campeonato, dejó sin efecto su sanción al superar los 12 meses desde su última competencia.

El alivio para el finlandés proviene de la modificación realizada al artículo B2.5.4 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 por parte de la FIA. Este apartado establece que: “Los pilotos clasificados que tengan 15 o menos penalizaciones de parrilla acumuladas no cumplidas en la carrera, impuestas en los doce meses anteriores, recibirán una posición de parrilla temporal igual a su clasificación en la sesión de Clasificación más la suma de sus penalizaciones no cumplidas”. Dado que el lapso entre la sanción y su regreso a la pista superó el año, Bottas quedó exento y podrá largar en Australia desde la posición correspondiente a su resultado en clasificación.

Cadillac ingresa en la F1 y tiene a Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez como pilotos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El panorama para Bottas se completa con un historial limpio en su Superlicencia, el instrumento disciplinario por el que la FIA penaliza a los pilotos que reinciden en infracciones. El finlandés figura entre los ocho competidores que arrancan el calendario sin puntos de sanción, junto a Sergio Pérez, Lando Norris, Isack Hadjar, George Russell, Fernando Alonso, Arvin Lindblad y Nico Hülkenberg.

La tabla de la FIA muestra que el británico Oliver Bearman inicia el campeonato en una situación comprometida al registrar 10 puntos de penalidad, quedando a solo dos unidades del umbral de suspensión automática: cualquier piloto que sume 12 puntos en un periodo de 12 meses recibe una prohibición de competir en una carrera. En la temporada 2024, Kevin Magnussen vivió esa sanción y se perdió el Gran Premio de Azerbaiyán tras superar el límite.

La nómina actualizada de puntos de Superlicencia destaca, además de Bearman, a Lance Stroll y Liam Lawson con 6 puntos cada uno, a Kimi Antonelli con 5, Oscar Piastri y Carlos Sainz con 4, y a Lewis Hamilton, Max Verstappen y Alexander Albon con 3 puntos cada uno. Más abajo figuran Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto con 2 unidades, y Charles Leclerc, Franco Colapinto y Esteban Ocon con 1 punto, este último ya programado para expirar tras algunas carreras iniciales.

La primera cita de la temporada se celebrará en Australia y contará con la presencia del argentino Franco Colapinto, quien sumará sus primeros giros oficiales como piloto titular en la F1. El cronograma de actividades comienza el jueves 5 de marzo con el primer entrenamiento a las 22:30, seguido por la segunda y tercera práctica el viernes a las 2:00 y 22:30, respectivamente. La clasificación está prevista para el sábado desde las 2:00, mientras que la carrera se largará el domingo a la 1:00, inaugurando oficialmente la nueva campaña.