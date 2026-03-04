Siete argentinos ponen en marcha una nueva ilusión en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Francisco Cerúndolo celebra su triunfazo ante el Top 10 australiano Alex De Miñaur, en la edición 2025 de Indian Wells (Fuente: Reuters)

Este miércoles se alza el telón del cuadro principal de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada y uno de los torneos con mayor prestigio en el circuito ATP. Desde las 16.00 (hora argentina), comenzará la acción en el desierto californiano, donde siete tenistas nacionales pondrán en marcha una nueva ilusión.

A esa hora, en el Court 4, Mariano Navone enfrentará al estadounidense Marcos Giron. También a las 16.00, en el Court 6, Camilo Ugo Carabelli debutará ante otro jugador local: Martín Damm Jr.

El jueves, con horario a confirmar, Sebastián Báez se medirá ante el taiwanés Chun-Hsin Tseng; Juan Manuel Cerúndolo se cruzará con el neerlandés Botic van de Zandschulp; y Francisco Comesaña tendrá un exigente estreno frente a otro exponente local: Sebastian Korda.

El viernes será el turno de los dos tenistas nacionales con mejor ranking en la actualidad, y ambos preclasificados para el certamen: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, directamente desde segunda ronda y con rivales a confirmar.

Mariano Navone celebra un punto ante el Top 10 estadounidense Ben Shelton, en la pasada edición de Indian Wells (Fuente: Reuters)

Los argentinos y sus rivales

Navone necesita sumar. Con seis derrotas y dos victorias en lo que va de la temporada, el actual 79 del ranking ATP decidió cambiar de rumbo: luego de tres años, finalizó su vínculo profesional con Andrés Dellatorre y estrenará en su banco a Leonardo Luli Mancini. El historial con Giron (69° del ranking ATP) está igualado, con triunfos repartidos en Winston-Salem y el US Open 2025.

Por su lado, Ugo Carabelli también necesita regularidad en sus resultados. El actual 67° del mundo comenzó el año con tres derrotas consecutivas, aunque defendió el título en el Challenger 125 de Rosario y alcanzó los cuartos de final en Buenos Aires. En Indian Wells enfrentará a Damm (129°), un jugador de 2,03 metros, con potente servicio y proyección tras un 2025 convincente en el circuito Challenger e ITF.

El jueves será el turno de Báez (53°). Tras un 2025 discreto, el bonaerense inició esta temporada con semblante renovado. Encadenó siete victorias consecutivas -entre ellas, ante los Top 10 estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton- y alcanzó la final del ATP 250 de Auckland sobre cemento. Sin embargo, el envión se diluyó en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, donde defendía buena parte de los puntos conseguidos el año anterior. Las semifinales en Buenos Aires y Santiago de Chile, sumadas a la caída en la primera ronda de Río de Janeiro -donde había sido campeón-, precipitaron su salida del Top 50.

En California, Sebita se medirá ante Tseng (144°), verdugo de Román Burruchaga (98°) en la última fase de la qualy.

La vista fija en la pelota. Sebastián Báez en la edición 2025 de Indian Wells (Fuente: Reuters)

También el jueves se estrenará Juan Manuel Cerúndolo, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Alcanzó recientemente su mejor ranking histórico (70) tras las semifinales en Rosario y los cuartos de final en Río de Janeiro. Ahora intentará ratificar su crecimiento sobre cemento, superficie en la que ya fue campeón en el Challenger 100 de Guangzhou el año pasado.

En su estreno, Juanma se medirá con un adversario de riesgo: el año pasado, Van de Zandschulp (59) superó la qualy y alcanzó la tercera ronda, con una resonante victoria sobre Novak Djokovic, antes de caer luego ante Francisco Cerúndolo.

Comesaña es otro de los que necesita enderezar el rumbo. Suma siete derrotas y cuatro triunfos en 2026 y tampoco encontró regularidad en la gira sudamericana: cayó en la primera ronda en Buenos Aires y Río -donde había sido finalista en 2025- y en la segunda en Santiago. Ubicado en el puesto 82 del mundo, tendrá un examen exigente frente al estadounidense Sebastian Korda (37), campeón este año en Delray Beach y finalista en el Challenger 100 de San Diego.

El torneo podrá verse en vivo en la Argentina a través de ESPN y Disney+ Premium.

Indian Wells: todos los partidos de los argentinos

Camilo Ugo Carabelli vs. Martin Damm

Mariano Navone vs. Marcos Giron

Sebastián Báez vs. Chun-Hsin Tseng

Juan Manuel Cerúndolo vs. Botic Van de Zandschulp

Francisco Comesaña vs. Sebastian Korda

Francisco Cerúndolo: bye

Tomás Etcheverry: bye