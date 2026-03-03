5 frases de Escudero tras dirigir a River en el 1-1 en Mendoza: cómo sufrió el plantel la salida de Gallardo y el mensaje a Coudet

En el primer partido sin Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, River Plate rescató un empate 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. A la espera de Eduardo Coudet, quien llegará a la Argentina este miércoles, Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, condujo a un equipo que, si bien tuvo como figura al arquero Santiago Beltrán, tuvo algunos pasajes de buen juego y también pudo haberse quedado con el triunfo ante el líder de la Zona B del Torneo Apertura.

“Por suerte pudimos sacar un partido adelante. Era difícil, sabíamos que íbamos a jugar con uno de los punteros, en una cancha complicada, pero el equipo lo hizo bien”, destacó el ex mediocampista, de 54 años.

“En realidad no cambié mucho del equipo respecto del último partido (triunfo 3-1 ante Banfield, en la despedida de Gallardo). Marcelo había puesto a casi todos los que jugaron hoy, solo hice el cambio de (Marcos) Acuña por Facu González. Tuvimos pocos días para trabajar. Trabajamos más que nada en lo anímico, porque el equipo estaba medio caído, nos puso tristes a todos que se vaya Marcelo. Intentamos revertir rápido lo que pasa, en un club tan inmenso como este, si no salís rápido de la crisis, es complicado. Intentamos darle un poco de orden al equipo, y también juego, porque tiene jerarquía, nos faltó un poco de profundidad, pero creo que el equipo lo hizo bien”, insistió con una mirada positiva tras la igualdad gracias al gol de Gonzalo Montiel.

El ex volante, en el banco de suplentes del Millonario

OTRAS DEFINICIONES DE ESCUDERO

El ingreso del juvenil Cristian Jaime

“Independiente es complicado, sale rápido de contra. Subiabre estaba amonestado, cansado, y tratamos de no sufrir por ese sector. Jaime puede hacer las dos cosas, es desequilibrante por afuera y se mete adentro a ayudar a los compañeros. Por ese sector hicimos daño con la subida de Montiel, con los enganches de los extremos para adentro. Quisimos buscar un poco eso”.

El gran partido de Santiago Beltrán

“Es algo raro, no pasa habitualmente lo que logró. Llegó en Quinta División, lo trajo Tato Montes, y es un chico tan inteligente, está tan preparado... Sabe lo que quiere y en uno o dos años hizo lo que otros chicos hacen en mucho más tiempo. Es aplicado y va a seguir creciendo, todos los días se prepara para ser mejor arquero”.

El mensaje para Coudet, su ex compañero y próximo DT

“El partido lo empezamos medio con falta de confianza, pero con el correr del juego fuimos encontrando pases, fueron mejorando los chicos. Era importante dar cuatro o cinco pases seguidos, ir de menos a más. Nos hubiese gustado ganar porque vinimos a Mendoza a eso, pero de ahora en más el equipo va a seguir mejorando. En poco tiempo vendrá un entrenador nuevo y va a encontrar un plantel con algo más de confianza, algo más armado. Buscamos esto, porque este equipo tiene mucho para dar. Es un plantel de jerarquía, pasó un mal momento y de ahora en más el equipo va a crecer mucho”.