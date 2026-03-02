Deportes

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

El juvenil, de 20 años, logró el empate sobre el final ante Barracas Central, por el Torneo Apertura

El clima en La Paternal era álgido. Argentinos Juniors caía 1-0 ante Barracas Central y el público, todavía golpeado por la eliminación por penales en la Copa Libertadores a manos de Barcelona de Ecuador, expresaba su descontento. El hit “jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, había sonado en varias oportunidades. Fue entonces que surgió el héroe inesperado: Ryoga Kida.

El delantero japonés, que debutó en la élite de Argentina a fines de enero, aprovechó un dentro venenoso desde la derecha de Facundo Jainikoski y apareció por la banda opuesta. Kida se arrojó de manera poco ortodoxa, casi con un movimiento de kung fu y luego de haber recibido un empujón, impactó la pelota para superar a Marcelo Miño y firmar el 1-1, cuando corrían 44 minutos del segundo tiempo.

El nipón cayó al piso y en el festejo se quejó por un dolor en el brazo derecho, pero nada le quitó la felicidad por lograr un hito en su carrera: su primer gol en Primera. El último compatriota de Kida que había anotado en la élite de Argentina había sido Naohiro Takahara, con la casaca de Boca Juniors, en 2001.

Con el dorsal 32, el atacante, de 20 años, había hecho su presentación el 26 de enero, cuando el Bicho venció 1-0 a Sarmiento de Junín, también en el estadio Diego Maradona. En aquella oportunidad, había ingresado por Nicolás Oroz. Este domingo, entró en lugar de Leandro Fernández a los 11 minutos del complemento. Y cumplió con una conquista clave para calmar los ánimos entre los simpatizantes.

Los antecedentes de Kida respaldaron las oportunidades que recibió en este inicio de temporada. En Reserva acumuló 33 partidos, convirtió 6 goles y dio 2 asistencias.

Tras pasar por las selecciones juveniles de Japón, el camino de Kida en La Paternal se inició hace dos años cuando el club avanzó con su fichaje para sumarlo inicialmente a la Reserva: firmó el vínculo por una temporada proveniente del Nagoya Grampus de la J1 League y un año más tarde se anunció su extensión de contrato hasta finales del 2025.

Durante una entrevista que realizó cuando emigró a Argentina con el medio japonés Number, Kida explicó su decisión de firmar en Sudamérica: “Siempre he admirado a jugadores sudamericanos como Luis Suárez y Lionel Messi. Quiero consolidar mi estilo dentro del fútbol sudamericano. Irme a una edad temprana, en mi adolescencia, me permite absorber más y mejorar mi nivel. Además, Argentina es una nación ganadora de la Copa del Mundo. Mi objetivo es crecer y rendir bien en un país como ese, para luego dar el salto a Europa”.

El asiático aseguró que no había podido estudiar el idioma porque la negociación había sido “repentina”, aunque había advertido: “Tengo pensado comprar un libro y ponerme manos a la obra (risas). Sinceramente, ahora mismo estoy más bien emocionado. Esta es mi primera vez en Sudamérica”.

El festejo del nipón tras
El festejo del nipón tras su conquista ante el Guapo en La Paternal

Kida aseguró que había “investigado” la historia de Argentinos Juniors: “Es famoso por ser el equipo en el que empezó Maradona, pero también he descubierto que Mac Allister, que actualmente juega de forma brillante en el Liverpool, también vino de Argentinos. Eso me lo ha hecho sentir más familiar de alguna manera. Me hace pensar que deben tener un sistema de formación de jóvenes muy sólido. Además, llevan más de 100 años, así que su historia también es bastante impresionante”.

Gracias a su valor japonés, Argentinos sumó un punto y quedó séptimo en la Zona B del Torneo Apertura, con nueve puntos, a siete del líder Independiente Rivadavia. El Bicho tiene dos partidos menos que la mayoría porque postergó encuentros.

Ryoga KidaArgentinos JuniorsBarracas CentralTorneo Aperturadeportes-argentina

