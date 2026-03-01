Deportes

El encuentro entre una figura de la Premier League y una modelo de Only Fans 14 años menor que da que hablar

El ex jugador de la selección inglesa Kieran Trippier fue visto en Newcastle junto a una joven que es bailarina en un club de striptease

Kieran Trippier, figura del Newcastle
Kieran Trippier, figura del Newcastle de la Premier League (Action Images via Reuters/Lee Smith)

Kieran Trippier, histórico defensor del Newcastle United y ex jugador de la selección de Inglaterra, fue visto disfrutando de una velada en Newcastle junto a Kehlani Webster, una modelo de Only Fans de 21 años, 14 menor que la figura de la Premier League, un hecho que evidencia cómo el futbolista enfrentó su vida personal tras el anuncio público de su divorcio en 2024.

De acuerdo con el diario británico The Sun, que accedió a detalles exclusivos de la íntima reunión, este encuentro representa el más reciente episodio en el que Trippier estrecha vínculos con figuras relacionadas al contenido para adultos desde la confirmación de la separación con su esposa.

Al término de la cena en el restaurante Babucho, que está ubicado en una antigua iglesia reconvertida en Newcastle, Trippier demostró un gesto señalado por testigos del lugar: le entregó su chaqueta beige a Webster para protegerla del frío y la lluvia. El grupo en el que estaba la figura de Las Urracas fue el último en abandonar el local acompañado por otras dos mujeres. Según un testigo citado por medio: “Había llovido y hacía frío, así que parecía que estaba siendo caballeroso, ayudándola a mantenerse abrigada”.

Webster, además de gestionar su cuenta de Only Fans bajo el apodo de “la morena tatuada favorita”, trabaja en el club de striptease Whiskey Down, reconocido en Newcastle por su exclusiva cuenta de clientes. El encuentro tuvo lugar apenas meses después de que la relación entre Kieran Trippier y Charlotte Trippier, con quien contrajo matrimonio en 2016, atravesara una crisis visible para los medios británicos.

Webster tiene 21 años, 14
Webster tiene 21 años, 14 menos que la estrella del Newcastle United de la Premier League (@kehlaniwebster)

En mayo de 2024, imágenes de Trippier festejando con Frankie Carmichael, una trabajadora de call center de 27 años, en el karaoke Cosy Joes de Newcastle, impactaron a la opinión pública y marcaron el inicio del distanciamiento con su esposa. Tras esa situación, Charlotte Trippier optó por no acompañar al futbolista a la Eurocopa de ese verano, torneo en el cual Inglaterra perdió en la final ante España por 2-1.

La separación se hizo más patente cuando en septiembre del mismo año, el periódico The Sun reveló que la ex esposa de Trippier se había trasladado con sus tres hijos a más de 320 kilómetros, instalándose en una mansión de casi 5 millones de dólares en Hale, Cheshire. El domicilio conyugal en Morpeth, Northumberland, valorado en aproximadamente en la misma cifra, fue puesto a la venta, signo inequívoco de la ruptura de la pareja.

Fuentes consultadas por el diario británico señalaron: “Charlotte está empezando de nuevo. Se mudó del noreste al noroeste”. Aunque el matrimonio confirmó públicamente su ruptura recién en el verano europeo de 2024, ambos reconocieron que llevaban más de un año viviendo separados y que el proceso de divorcio estaba en marcha. “Charlotte y yo nos separamos hace más de un año. No he comentado porque es un asunto privado y queremos proteger a nuestros hijos”, expresó el defensor del conjunto que hace las veces de local en St James Park.

Más allá de su reciente vinculación con la modelo de contenido erótico Webster, Trippier también fue fotografiado durante celebraciones en Ibiza junto a Chloe Ferry, estrella del reality Geordie Shore. Además, circuló un video donde el futbolista compartía una noche en Newcastle con la bailarina de pole dance Sienna Day, quien también produce contenido explícito para plataformas como Only Fans y Pornhub. Este incidente ocurrió previo a la confirmación oficial de su ruptura matrimonial.

La modelo de OnlyFans posa
La modelo de OnlyFans posa en una íntima sesión tras la revelación de su encuentro con Trippier (@kehlaniwebster)

Nacido el 19 de septiembre de 1990 en Bury, Inglaterra, es un futbolista que se desempeña como lateral derecho y actualmente juega en el Newcastle United de la Premier League. Se formó en las divisiones juveniles del Manchester City, aunque no debutó oficialmente con el primer equipo. Fue cedido en dos ocasiones al Barnsley de la Championship antes de firmar por el Burnley en 2011, donde se consolidó como titular y obtuvo el ascenso a la Premier League en 2014.

En 2015 fue transferido al Tottenham Hotspur, donde jugó cuatro temporadas y llegó a la final de la Champions League en 2019. En julio de ese año pasó al Atlético de Madrid, equipo con el que ganó La Liga en la temporada 2020-21. En enero de 2022 regresó a Inglaterra para incorporarse al Newcastle United, donde se convirtió en pieza clave y fue nombrado jugador del año del club en la temporada 2022-23. También logró la EFL Cup en 2025.

A nivel internacional, Trippier debutó con la selección de Inglaterra en 2017. Participó en el Mundial de 2018, donde anotó un gol de tiro libre en la semifinal, y fue parte de los planteles en la Eurocopa 2020, Mundial 2022 y Eurocopa 2024. Se retiró de la selección en agosto de 2024 tras sumar 54 partidos y un gol. Entre sus distinciones individuales figuran apariciones en el equipo ideal de la Championship y la Premier League, además de premios como jugador del año tanto en Burnley como en Newcastle United.

