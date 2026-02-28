El video de la fractura de peroné que sufrió Gabriel Arias y lo dejará afuera del clásico rosarino de Newell’s-Central

Lesión de Gabriel Arias en Newells

Newell’s sufrió una baja de peso justo antes de afrontar el clásico de este domingo ante Rosario Central. Gabriel Arias, experimentado guardameta que llegó en el último mercado de pases y se convirtió inmediatamente en titular, capitán y referente del vestuario, se fracturó el peroné izquierdo en la última derrota ante Estudiantes de La Plata en el Coloso Marcelo Bielsa. Así lo confirmó el propio arquero de 38 años en sus redes sociales.

Promediaba el complemento del encuentro del miércoles pasado entre la Lepra y el Pincha por la séptima jornada del Torneo Apertura cuando el ex golero de Racing se tiró al piso y pidió el cambio con muestras de evidente dolor. El interino Lucas Bernardi lo reemplazó por Williams Barlasina, quien tiene grandes chances de ser titular este domingo en el derby rosarino. A Arias le pusieron hielo en la zona y se retiró con muletas y una bota ortopédica, al igual que se mostró el jueves por la tarde en el banderazo que se llevó a cabo en el estadio.

Gabriel Arias se lesionó en el último partido ante Estudiantes de La Plata

Aunque no hubo parte médico oficial en las redes del club, Arias confirmó su fractura de peroné, que le demandará al menos cuatro meses de recuperación, a través de las historias de su cuenta de Instagram. En el mismo encuentro, el Rojinegro sufrió la baja de David Sotelo, quien fue sustituido en el primer tiempo por Jerónimo Gómez Mattar, víctima de un desgarro. Respecto a la enfermería leprosa, el que trabaja a contrarreloj para llegar en condiciones al match de mañana es Matías Cóccaro, baja en los últimos dos cotejos por una contractura en ambos sóleos.

“Hoy me toca afrontar uno de esos momentos feos en la vida de cualquier futbolista: fractura de peroné y estar afuera de las canchas durante unos meses. Toca acompañar al equipo desde otro lugar y trabajar en una rápida recuperación. Somos concientes de la responsabilidad que tenemos. Tiremos todos para el mismo lado. ¡Vamos Newell’s!“, fue el mensaje que compartió el futbolista neuquino en su cuenta de Instagram.

El posteo de Gabriel Arias en su cuenta de Instagram

Puertas adentro, la dirigencia de Newell’s debatió incorporar a otro arquero, pero finalmente -con la venia del flamante entrenador, Frank Darío Kudelka- decidieron apostar por los dos guardametas surgidos en la cantera: Williams Barlasina y Josué Reinatti. Vale mencionar que en el último mercado, la Lepra cedió al paraguayo Juan Espínola a Barracas Centras, mientras que no le renovaron el contrato a Lucas Hoyos. Por su parte, en las próximas horas se confirmaría la salida del lateral derecho Jherson Mosquera a Deportes Tolima, lo que le abriría la puerta a Martín Ortega, libre de Tigre.

El conjunto del Parque Independencia atraviesa una crisis institucional que se refleja en lo deportivo: después de pelear por la permanencia hasta las últimas fechas en 2025, cosechó solo 2 puntos sobre 21 en juego en lo que va de esta temporada y marcha último entre los 30 equipos de la Tabla Anual. Además, está hundido entre los últimos lugares de los promedios, por lo que necesita reaccionar cuanto antes para ilusionarse con mantener la categoría.

Mañana, a partir de las 17 y con arbitraje de Yael Falcón Pérez, Newell’s afrontará el clásico de la ciudad ante un Rosario Central que viene en alza después de dos victorias consecutivas y con la presencia de Ángel Di María, autor del 1-0 que definió el derby pasado en el Gigante de Arroyito. El Canalla ganó los últimos cinco enfrentamientos de forma consecutiva y la Lepra no le gana en condición de local desde el año 2008.