Con Julián Álvarez de titular, el Atlético Madrid de Simeone se juega su clasificación a octavos de final de Champions League

Tras el empate 3-3 en Bélgica, el Colchonero recibe a Brujas para intentar sacar el pase a la siguiente ronda

Horario y dónde ver Atlético de Madrid-Brujas:

18.45 España / 14.45 (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile) / 13.45 (Venezuela y Bolivia) / 12.45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 11.45 (México)

Televisación: ESPN y Disney+ (Latinoamérica) / HBO Max (México) / Movistar Liga de Campeones (España) / DAZN y Paramount+ (Estados Unidos)

16:57 hsHoy

Con Julián Álvarez y Giuliano Simeone de titulares, el Cholo Simeone confirmó la formación para recibir al Brujas

Atlético Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill; Johnny Cardoso, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Suplentes: Juan Musso, Salvi Esquivel, José María Giménez, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Antoine Griezmann, Thiago Almada y Ademola Lookman.

Diego Pablo Simeone definió a
Diego Pablo Simeone definió a los once que buscarán la clasificación en la Champions League
16:56 hsHoy

EL RESUMEN DEL EMPATE 3-3 EN LA IDA

16:53 hsHoy

La perfecta ejecución de penal de Julián Álvarez en el empate de Atlético de Madrid-Brujas por la Champions: sus impactantes números

La Araña se hizo cargo de la pena máxima que abrió el marcador para el Colchonero, que pese a estar 2-0, lamentó el empate 3-3 en Bélgica en el inicio de los playoffs

Julián Álvarez fue determinante en el Atlético de Madrid ante el Brujas por los playoffs de la UEFA Champions League. La Araña ejecutó de manera perfecta su penal y luego se hizo cargo de un tiro de esquina que por poco no se convirtió en gol olímpico, pero que de igual manera sirvió para que Ademola Lookman anotara el segundo tanto.

16:50 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del duelo de vuelta entre Atlético Madrid de España y Brujas de Bélgica por el boleto a octavos de final de la Champions League en el Metropolitano de Madrid.

Julián Álvarez anotó un gol
Julián Álvarez anotó un gol de penal en el empate 3-3 de la ida

