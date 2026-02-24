Con Julián Álvarez de titular, el Atlético Madrid de Simeone se juega su clasificación a octavos de final de Champions League

18.45 España / 14.45 (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile) / 13.45 (Venezuela y Bolivia) / 12.45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 11.45 (México)
Televisación: ESPN y Disney+ (Latinoamérica) / HBO Max (México) / Movistar Liga de Campeones (España) / DAZN y Paramount+ (Estados Unidos)
Con Julián Álvarez y Giuliano Simeone de titulares, el Cholo Simeone confirmó la formación para recibir al Brujas
Atlético Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill; Johnny Cardoso, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.
Suplentes: Juan Musso, Salvi Esquivel, José María Giménez, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Antoine Griezmann, Thiago Almada y Ademola Lookman.
Julián Álvarez fue determinante en el Atlético de Madrid ante el Brujas por los playoffs de la UEFA Champions League. La Araña ejecutó de manera perfecta su penal y luego se hizo cargo de un tiro de esquina que por poco no se convirtió en gol olímpico, pero que de igual manera sirvió para que Ademola Lookman anotara el segundo tanto.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del duelo de vuelta entre Atlético Madrid de España y Brujas de Bélgica por el boleto a octavos de final de la Champions League en el Metropolitano de Madrid.