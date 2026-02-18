Deportes

La crisis de lesionados en Boca Juniors sumó un nuevo capítulo: operarán a Milton Giménez y estará 2 meses afuera

El delantero se someterá a una intervención quirúrgica en el pubis después de realizar un tratamiento que no funcionó

Guardar
Milton Giménez, dos meses más
Milton Giménez, dos meses más afuera (REUTERS/Cris Mattos)

Boca Juniors afronta una epidemia de lesionados que reduce sus posibilidades de competir en cada fin de semana desde que arrancó el 2026. Uno de los casos más resonantes, sobre todo por el protagonismo que había tenido el año pasado, es el de Milton Giménez, quien no pudo realizar la pretemporada a la par del resto de sus compañeros y se sometió a un tratamiento con inyecciones por una pubalgia que arrastraba, pero no le funcionó. No jugó ni un minuto en esta temporada y tomó la decisión de operarse hoy.

El centrodelantero de 29 años pasará por el quirófano al igual que Rodrigo Battaglia, quien ya fue operado por una rotura de tendón de Aquiles (motivo por el cual Boca tiene hasta el viernes para cerrar un refuerzo como reemplazo). La baja de Giménez será por un menor período de tiempo ya que su recuperación le demandará alrededor de dos meses. Es decir que el Cabo recién podrá volver a las canchas para el Superclásico que se disputará en el Monumental el domingo 19 de abril y podrá disputar la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Giménez tuvo mucha participación en 2025 debido a las reiteradas ausencias de Edinson Cavani, quien recién levantó el pulgar la semana pasada y retomó la actividad oficial con unos 25 minutos ante Platense en la Bombonera. El ex Banfield acumuló 34 encuentros y convirtió 10 goles, mientras que desde su arribo al Xeneize en 2024 lleva un total de 59 partidos y 17 tantos con la camiseta azul y oro (Boca lo pagó casi 3 millones de dólares).

La crisis de lesionados en Boca se agravó en el último tiempo. Si bien fueron dados de alta futbolistas como Miguel Merentiel (tras una distensión de gemelo), Cavani (con una lumbalgia crónica) y Lucas Janson (desgarro abdominal), todavía Claudio Úbeda aguarda por las rehabilitaciones totales de Carlos Palacios (sinovitis de rodilla derecha), Alan Velasco (distensión ligamentaria de rodilla izquierda), Ander Herrera (distensión en isquiotibial derecho) y Exequiel Zeballos (desgarro en isquiotibial izquierdo). Y sabe que no tendrá a Battaglia por un largo plazo.

El delantero de 29 años
El delantero de 29 años se sometió a un tratamiento por pubalgia que no funcionó

Pero mientras el cuerpo técnico repone a algunos soldados, su emblema y capitán Leandro Paredes también atraviesa una comprometida situación con su tobillo derecho que le impediría estar presente en los próximos dos compromisos con el equipo. El campeón del mundo volvió a sentir una intensa molestia que se había originado a fines de noviembre en una jugada del partido contra Talleres de Córdoba en la Bombonera y se resintió en la eliminación del Torneo Clausura 2025 frente a Racing. Este año lo había arrancado sin complicaciones, pero desde el match frente a Estudiantes no está al 100%, se tuvo que infiltrar previo al cotejo contra Platense y ahora los médicos le recomendaron frenar. Así es que el 5 sería preservado este viernes ante Racing y también por Copa Argentina (el martes 24 de febrero contra Gimnasia de Chivilcoy, en Salta).

Milton Giménez, que había disputado 11 de los 12 últimos partidos de Boca en 2025, no presenció ni los amistosos de pretemporada ni las primeras cinco jornadas en lo que va del año. Su última participación oficial fue en el 1-0 en contra en la Bombonera que decretó la eliminación del elenco de Úbeda en las semifinales del Torneo Clausura pasado. Esta operación de pubis entierra definitivamente la esperanza de ser convocado por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo 2026, ya que en los últimos meses había adquirido la ciudadanía paraguaya y se especulaba con que el ex DT del Xeneize podía llamarlo en la próxima Fecha FIFA de marzo, algo que no sucederá.

BOCA DEFINE EL FICHAJE DE OTRO CENTRODELANTERO

Atentos a la situación de Milton Giménez y la falta de continuidad y recurrentes lesiones de Edinson Cavani, el departamento de fútbol de la institución compuesto por el presidente Juan Román Riquelme y el director deportivo Marcelo Delgado inició gestiones por Adam Bareiro. A Fortaleza, dueño del 50% de su ficha (la otra mitad le pertenece a River), le ofrecieron 3 millones de dólares a cambio de la totalidad de su ficha. Desde Brandsen 805 le aseguraron a este medio ayer martes a última hora que todavía no tenían respuestas. El Xeneize trabaja a contrarreloj porque la AFA le otorgó permiso hasta el viernes para conseguir a un sustituto del lesionado Battaglia. Son optimistas y creen que cerrarán el pase del paraguayo en las próximas horas.

Temas Relacionados

Boca JuniorsMilton Giménez

Últimas Noticias

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

En el circuito Sakhir de Baréin, el argentino completa la segunda parte del programa de trabajo de Alpine

Primer día de los últimos

El furioso comentario de una leyenda del fútbol inglés contra Prestianni: lo tildó de “basura” y “rata racista”

Rio Ferdinand publicó un video hablando del polémico episodio y defendió a Vinicius Jr.

El furioso comentario de una

Argentinos Juniors dará el primer paso en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Desde las 21.30, el Bicho disputará la ida de la Fase II del máximo torneo continental con la idea de alcanzar la fase de grupos. Transmiten Telefe, Fox Sports y Dísney+

Argentinos Juniors dará el primer

Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

La emblemática ex tenista argentina repasó algunos episodios que marcaron su trayectoria profesional

Las confesiones de Gabriela Sabatini:

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

Jenson Button, que se coronó con el equipo Brawn GP en 2009, contó el regalo que le otorga a la categoría a aquellos que ganaron un título en la Máxima

Una figura de la F1
DEPORTES
El furioso comentario de una

El furioso comentario de una leyenda del fútbol inglés contra Prestianni: lo tildó de “basura” y “rata racista”

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

Argentinos Juniors dará el primer paso en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

TELESHOW
Un incendio destruyó la casa

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

INFOBAE AMÉRICA

Los archivos Epstein sacuden a

Los archivos Epstein sacuden a la Cámara de los Lores británica: de la tradición y a los cuestionamientos

Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia

Aceitunas, ópera y neutralidad de emisiones: cómo un mural en Grecia fue nombrado el mejor del mundo

El pleno del congreso ecuatoriano inicia el juicio político contra el presidente de la judicatura

Detectan giros millonarios de hijas de dueños de Conexión Ganadera: tenían un “rol activo” en la megaestafa