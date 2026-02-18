Deportes

El histórico vínculo de Fate como sponsor de Boca Juniors y River Plate que marcó una era en el fútbol argentino

La empresa argentina de neumáticos, que hoy anunció su cierre definitivo, se convirtió en la primera marca que auspició al mismo tiempo al Xeneize y el Millonario

Guardar
Jugadores de Boca Juniors y
Jugadores de Boca Juniors y otros festejando un campeonato, levantando una copa dorada en una noche de celebración, reflejando una era del fútbol con Fate como patrocinador. (Picryl)

En los años 80, River Plate y Boca Juniors compartieron un acuerdo inédito con una marca de neumáticos, en el que recibieron una suma considerada baja frente a lo que representan hoy las cifras que perciben por el auspicio en la parte frontal de sus camisetas. Fate, la empresa argentina de 80 años que acaba de anunciar su cierre definitivo, pagó en aquella época solo 8.500 dólares mensuales al Xeneize y un poco menos al Millonario para aparecer en el pecho y ser sponsor de los dos clubes más grandes de la Argentina, lo que marcó un antes y un después en la historia de la publicidad en el fútbol de nuestro país.

La alianza con Fate con ambas instituciones comenzó en 1985 y se extendió por cuatro años (hasta el 89), cuando las automotrices Fiat y Peugeot, que en ese entonces eran manejadas por el Grupo Sevel del empresario Franco Macri, reemplazaron a la empresa de neumáticos en los uniformes. La empresa de gomas gastó unos USD 200.000 al año, en una época en donde la oferta de neumáticos no es la que existe en la actualidad, en un mercado que vio como se amplió la oferta con el tiempo y el desembarco de compañías de otros países.

El patrocinio de Fate fue el primer caso de una empresa que logró visibilidad simultánea en las dos camisetas más célebres del fútbol argentino. Esta campaña publicitaria representó un cambio radical en la lógica del fútbol local: hasta ese momento, la noción de “sponsor” no estaba instalada en la cultura popular y las camisetas casi no que exhibían marcas.

River campeón de la Libertadores
River campeón de la Libertadores en 1986 con Fate como sponsor (Wikimedia)

Para River, el impacto fue más notorio que para su clásico rival, ya que la Banda nunca antes había usado su camiseta para lucir publicidad. En el caso de Boca, sí existían precedentes aunque breves y excepcionales. El primero llegó en 1967, con la aparición de un buzo que mostró el logo de una gaseosa, aunque sin plasmarse en el uniforme oficial hasta que el histórico representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, negoció para que “vinos Maravilla” apareciera sobre el fondo azul y oro a comienzos de los 80.

El estreno de Fate en River no estuvo exento de particularidades. La institución requirió a su histórico proveedor de indumentaria (Adidas) un rediseño para dar espacio al logo en la camiseta. Como resultado, el distintivo león de Caloi fue desplazado hacia el hombro y la tipografía de Fate, acompañada de la imagen de una llanta, ocupó un espacio destacado pero sin interferir con la tradicional banda roja. El patrocinio central sin limitaciones recién llegaría en 1992 con una empresa japonesa de electrodomésticos.

La presencia de Fate en las camisetas coincidió con un incremento en los ingresos publicitarios de ambos clubes. En el caso de River, la monetización fue progresiva: aprovechando la amplia exposición mediática que ofrecían diarios y revistas, el club incrementó su recaudación por derechos de imagen, acompañando el ciclo exitoso que culminó con la Intercontinental de 1986. De hecho, en el trayecto hacia Tokio, la marca acompañó al equipo campeón, pero el 14 de diciembre de 1986, cuando River se impuso 1-0 ante el Steaua de Bucarest y se consagró campeón, la ley de FIFA impidió exhibir publicidad comercial en sus camisetas, y Fate quedó ausente en la final.

Jorge Comas, figura de Boca
Jorge Comas, figura de Boca en la segunda parte de la década del 80, celebra un gol en La Bombonera (Picryl)

Con el tiempo, eso cambió y los equipos de Sudamérica y Europa que llegaba a disputar la final Intercontinental pudieron exhibir su main sponsor en la casaca. Así fue el caso, por ejemplo, del Xeneize en el recordado triunfo ante Real Madrid en la definición del 2000 en Tokio con los goles de Martín Palermo.

A diferencia de lo que sucedía con el club de Núñez, la situación económica del Xeneize en los 80 era más inestable. El club pasó rápidamente del patrocinio de vinos Maravilla a una empresa agrícola, y luego debió recurrir a formaciones juveniles ante la ausencia de pago para los profesionales. En 1984, el primer equipo salió a la cancha frente a Atlanta con camisetas alternativas blancas, sin dorsales, que fueron pintados a mano con marcadores.

El proceso iniciado con Fate marcó un camino rentable y duradero para River, mientras que Boca utilizó el giro publicitario para afianzar la reconstrucción que le permitió encaminarse a futuros títulos. Aunque desde entonces las marcas variaron, la relevancia del marketing sobre el fútbol argentino consolidó una tendencia irreversible: los clubes no solo compiten en el terreno de juego, sino por la captación de mayores cifras en concepto de publicidad.

El equipo de fútbol de
El equipo de fútbol de River Plate posa para una fotografía oficial en el campo de juego, luciendo su camiseta blanca y roja con el logo de Fate. (Picryl)

La experiencia de Fate anticipó la transición hacia patrocinios cada vez más globales, con marcas reconocidas en todo el planeta, y por ingresos mucho más altos, que son decisivos para los equipos en la confección de sus presupuestos para el armado de planteles en la búsqueda de la excelencia deportiva y el crecimiento institucional. Con el paso de los años, sólo otras dos empresas fueron parte del espacio central en las camisetas tanto de River y de Boca. Un banco y la cervecería argentina por excelencia compartieron el pecho de los dos clubes en Argentina que aglomeran la mayor cantidad de fanáticos del fútbol.

Temas Relacionados

FateBoca JuniorsRiver Plate

Últimas Noticias

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista en el segundo turno de la práctica

En el circuito Sakhir de Baréin, el argentino completa la segunda parte del programa de trabajo de Alpine

Primer día de los últimos

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

El delantero se mostró con el rostro tapado en compañía de una mujer. Al mismo tiempo, una joven española llamada Adriana Lobaz subió la misma postal a su perfil

La particular foto de Alejandro

La historia de Gianluca Prestianni, el futbolista argentino de 20 años que fue acusado de racismo por Vinicius Jr.

El delantero argentino años quedó bajo investigación disciplinaria tras haber sido señalado por el atacante brasileño durante el partido de ida en Lisboa

La historia de Gianluca Prestianni,

A 25 años del sueño de Chucho Acasuso y la inolvidable final en su primer ATP: “Ahí sentí que podía jugar en la élite”

En 2001, a los 18 años y en su estreno en el circuito grande, el misionero encadenó varios batacazos y alcanzó la final de la primera edición del Argentina Open. “Fui en automático durante toda la semana, como que era algo normal”, recordó en Infobae

A 25 años del sueño

Inter y Atlético de Madrid animarán la segunda jornada de los playoffs de la Champions League: la agenda completa de los cruces

El equipo de Lautaro Martínez y el de Julián Álvarez harán su presentación junto con el Newcastle y el Bayer Leverkusen

Inter y Atlético de Madrid
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista en el segundo turno de la práctica

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

La historia de Gianluca Prestianni, el futbolista argentino de 20 años que fue acusado de racismo por Vinicius Jr.

A 25 años del sueño de Chucho Acasuso y la inolvidable final en su primer ATP: “Ahí sentí que podía jugar en la élite”

Inter y Atlético de Madrid animarán la segunda jornada de los playoffs de la Champions League: la agenda completa de los cruces

TELESHOW
El tenso cruce entre Damián

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador activa tres procesos contra

Ecuador activa tres procesos contra Colombia por la tasa del 30% y medidas comerciales recíprocas

La dictadura de Cuba se aferra a Rusia en medio de la crisis y pide diálogo con Estados Unidos para aliviar el bloqueo

La Fiscalía de EEUU acusará a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas

Operativos dejan detenidos por minería ilegal en áreas protegidas de Panamá

Piden 45 años de cárcel para madre en Uruguay: bebé de nueve meses murió y su melliza quedó grave tras violencia