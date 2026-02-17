Salió a la luz un video que muestra el exabrupto de Matías Almeyda a un árbitro: la severa sanción que podría recibir

Salió a la luz el insulto que le propinó Matías Almeyda a un árbitro de La Liga de España

El partido entre Sevilla y Deportivo Alavés terminó igualado, aunque la atención se desvió hacia un incidente en la zona técnica que podría derivar en una sanción histórica para Matías Almeyda, entrenador del conjunto andaluz. Según informó el programa El Día Después, se conoció el exabrupto del estratega argentino al árbitro principal, a quien llamó “pendejo” en reiteradas ocasiones, exponiéndose a una suspensión que podría alcanzar los 12 partidos, según añadió el diario Sport.

La secuencia comenzó en el minuto 85, cuando el juez de línea Galech Apezteguía advirtió a Almeyda y a su banquillo por las protestas constantes. El asistente le comunicó al técnico: “Voy a hablar contigo porque no puedo más. Los controlas tú, ¿vale? Ya no te lo digo más veces. Yo lo digo como aviso”, de acuerdo con lo emitido en el programa de TV. Lejos de calmar el ambiente, Almeyda respondió: “Haga usted algo con el banderín en lugar de estar preocupado por ellos. Mira el partido, haga su trabajo. Dale”.

Instantes después, tras una decisión arbitral que generó la protesta de los jugadores locales, el juez de línea señaló al banco y terminó por marcar a Almeyda como responsable. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. En medio de la confusión, Juan Martagón, delegado del Sevilla, preguntó si la sanción estaba dirigida al entrenador. Almeyda se negó a abandonar el campo y replicó: “No me voy a salir”, empujando a Martagón para impedir que mediara. El árbitro principal, firme en su decisión, indicó: “Fuera de aquí, el expulsado eras tú”.

Matías Almeyda podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su fuerte encontronazo con un árbitro de La Liga

La tensión aumentó y, según las imágenes televisivas, Almeyda se dirigió al cuarto árbitro, Alexandro Alemán, quien intentó persuadirlo para que saliera del campo: “Márchese, por favor”, pidió el asistente. Fue en ese instante cuando Almeyda gritó en tres ocasiones: “¡Sos un pendejo!”. Esta expresión fue captada por las cámaras, y su difusión puede ser determinante para la sanción que evalúa el Comité de Competición. El diario catalán sostiene que podría ser castigado con hasta 12 partidos.

De acuerdo con lo consignado en el acta arbitral, la expulsión de Almeyda se fundamentó en los gritos, gestos de desaprobación y la negativa a abandonar la zona técnica, lo que forzó la intervención de personal técnico y de seguridad. El documento relata que el entrenador se acercó al árbitro principal “en actitud desafiante e intimidatoria”, situación que obligó a detener el partido durante tres minutos y motivó un informe detallado sobre la conducta del técnico.

“Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto”, continuó el informe.

El enojo de Matias Almeyda tras su expulsión frente al Alaves

Para cerrar, añadió: “Una vez que abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el terreno de juego de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos”.

En la conferencia de prensa posterior, Almeyda expresó su arrepentimiento y pidió disculpas a la afición y a su familia. “Mi reacción no es la correcta. El árbitro no supo decirme por qué me expulsa. No insulto, no maltrato... Sólo vivo el fútbol con pasión”, declaró el entrenador. El Pelado sostuvo que no insultó ni maltrató, y criticó la redacción del acta: “Si hubiera insultado, pediría disculpas al árbitro, su familia y sus amigos. Luego de la roja era una persona bloqueada. Es fácil escribir sobre la expulsión de Almeyda pero no se sabe por qué”. El técnico insistió en que el acta arbitral no refleja lo sucedido en el campo.

“Estaría bien que el arbitraje hable, si hay alguien que le falta al respeto. Me hace pensar mucho, igual molesta que yo hable con el corazón, como hablo, abiertamente. Veo todos los partidos de La Liga y si se analiza, de todos los entrenadores deberían estar la mitad expulsados. Ahora pueden escribir en el acta lo que ellos quieran. El cuarto árbitro y el línea no sabía por qué me expulsaron. Nada avala mi reacción, me avergüenza, pero me da pena que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos”, concluyó el ex River Plate.