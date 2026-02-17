Deportes

Salió a la luz un video que muestra el exabrupto de Matías Almeyda a un árbitro: la severa sanción que podría recibir

El director técnico argentino del Sevilla mantuvo un fuerte encontronazo con el juez en el duelo ante Alavés y podría recibir un castigo de 12 partidos

Guardar
Salió a la luz el insulto que le propinó Matías Almeyda a un árbitro de La Liga de España

El partido entre Sevilla y Deportivo Alavés terminó igualado, aunque la atención se desvió hacia un incidente en la zona técnica que podría derivar en una sanción histórica para Matías Almeyda, entrenador del conjunto andaluz. Según informó el programa El Día Después, se conoció el exabrupto del estratega argentino al árbitro principal, a quien llamó “pendejo” en reiteradas ocasiones, exponiéndose a una suspensión que podría alcanzar los 12 partidos, según añadió el diario Sport.

La secuencia comenzó en el minuto 85, cuando el juez de línea Galech Apezteguía advirtió a Almeyda y a su banquillo por las protestas constantes. El asistente le comunicó al técnico: “Voy a hablar contigo porque no puedo más. Los controlas tú, ¿vale? Ya no te lo digo más veces. Yo lo digo como aviso”, de acuerdo con lo emitido en el programa de TV. Lejos de calmar el ambiente, Almeyda respondió: “Haga usted algo con el banderín en lugar de estar preocupado por ellos. Mira el partido, haga su trabajo. Dale”.

Instantes después, tras una decisión arbitral que generó la protesta de los jugadores locales, el juez de línea señaló al banco y terminó por marcar a Almeyda como responsable. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. En medio de la confusión, Juan Martagón, delegado del Sevilla, preguntó si la sanción estaba dirigida al entrenador. Almeyda se negó a abandonar el campo y replicó: “No me voy a salir”, empujando a Martagón para impedir que mediara. El árbitro principal, firme en su decisión, indicó: “Fuera de aquí, el expulsado eras tú”.

Matías Almeyda podría ser sancionado
Matías Almeyda podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su fuerte encontronazo con un árbitro de La Liga

La tensión aumentó y, según las imágenes televisivas, Almeyda se dirigió al cuarto árbitro, Alexandro Alemán, quien intentó persuadirlo para que saliera del campo: “Márchese, por favor”, pidió el asistente. Fue en ese instante cuando Almeyda gritó en tres ocasiones: “¡Sos un pendejo!”. Esta expresión fue captada por las cámaras, y su difusión puede ser determinante para la sanción que evalúa el Comité de Competición. El diario catalán sostiene que podría ser castigado con hasta 12 partidos.

De acuerdo con lo consignado en el acta arbitral, la expulsión de Almeyda se fundamentó en los gritos, gestos de desaprobación y la negativa a abandonar la zona técnica, lo que forzó la intervención de personal técnico y de seguridad. El documento relata que el entrenador se acercó al árbitro principal “en actitud desafiante e intimidatoria”, situación que obligó a detener el partido durante tres minutos y motivó un informe detallado sobre la conducta del técnico.

“Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto”, continuó el informe.

El enojo de Matias Almeyda tras su expulsión frente al Alaves

Para cerrar, añadió: “Una vez que abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el terreno de juego de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos”.

En la conferencia de prensa posterior, Almeyda expresó su arrepentimiento y pidió disculpas a la afición y a su familia. “Mi reacción no es la correcta. El árbitro no supo decirme por qué me expulsa. No insulto, no maltrato... Sólo vivo el fútbol con pasión”, declaró el entrenador. El Pelado sostuvo que no insultó ni maltrató, y criticó la redacción del acta: “Si hubiera insultado, pediría disculpas al árbitro, su familia y sus amigos. Luego de la roja era una persona bloqueada. Es fácil escribir sobre la expulsión de Almeyda pero no se sabe por qué”. El técnico insistió en que el acta arbitral no refleja lo sucedido en el campo.

“Estaría bien que el arbitraje hable, si hay alguien que le falta al respeto. Me hace pensar mucho, igual molesta que yo hable con el corazón, como hablo, abiertamente. Veo todos los partidos de La Liga y si se analiza, de todos los entrenadores deberían estar la mitad expulsados. Ahora pueden escribir en el acta lo que ellos quieran. El cuarto árbitro y el línea no sabía por qué me expulsaron. Nada avala mi reacción, me avergüenza, pero me da pena que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos”, concluyó el ex River Plate.

Temas Relacionados

Matías AlmeydaSevillaAlavésLa Liga

Últimas Noticias

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

El conjunto de Valentín Alsina develó con un atípico video su nueva indumentaria

La divertida presentación de Luis

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

El hermano de la leyenda de la Máxima apuntó otra vez contra el piloto argentino luego del casi despiste que sufrió en el final de las pruebas en Baréin

La furiosa crítica de Ralf

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará pisar con fuerza en el estadio La Pedrera, de San Luis. Desde las 22, por TyC Sports

River Plate enfrentará a Ciudad

La contundente defensa del tenista Ben Shelton tras el gesto de su pareja Trinity Rodman que generó polémica

La figura del fútbol femenino tuvo una reacción que generó debate en redes sociales cuando su pareja la abrazo luego de ganar el ATP 500 de Dallas

La contundente defensa del tenista

Alerta en la selección argentina antes de la Finalíssima por la lesión de Leandro Paredes en Boca Juniors

El capitán del Xeneize arrastra una molestia en el tobillo derecho que lo marginaría del partido ante Racing y siembra interrogantes para el duelo ante España

Alerta en la selección argentina
DEPORTES
La divertida presentación de Luis

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La contundente defensa del tenista Ben Shelton tras el gesto de su pareja Trinity Rodman que generó polémica

Alerta en la selección argentina antes de la Finalíssima por la lesión de Leandro Paredes en Boca Juniors

TELESHOW
El llanto de Cinthia Fernández

El llanto de Cinthia Fernández al aire y la reacción de Moria Casán: “Si querés llorar, llorá”

La increíble cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador: el nuevo corazón de su casa deslumbra con estilo y calidez

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

INFOBAE AMÉRICA

Hallazgo histórico en el hielo:

Hallazgo histórico en el hielo: descubrieron una superbacteria de 5.000 años que es resistente a 10 antibióticos

Las muertes en las cárceles de Ecuador aumentaron en 2025

Más de 800 aprehendidos dejan los primeros días de Carnaval panameño

Irán cerrará partes del estrecho de Ormuz en medio de maniobras militares

Robert Duvall estará siempre en nuestra memoria aunque nunca fue una estrella