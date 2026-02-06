La “ruleta de castigos” y las tres reglas de oro que implementó un entrenador en la Bundesliga de Alemania

La ruleta de castigos de Albert Riera

El Eintracht Frankfurt atraviesa un momento crítico tras una racha negativa en la Bundesliga y la eliminación temprana en la Champions League y la Copa de Alemania. En este contexto, la llegada de Albert Riera como nuevo entrenador hasta 2028 representa un cambio drástico en la gestión del vestuario. El técnico español impuso desde el primer día un sistema de reglas y una “ruleta de castigos” que abarca tanto a los jugadores como al resto del personal del club, según detalló en su conferencia de prensa inaugural.

La decisión de contratar a Albert Riera se produjo tras la destitución de Dino Toppmöller en enero, luego de un empate frente al Werder Bremen y una seguidilla de resultados adversos. Dennis Schmitt asumió el cargo de manera interina hasta que la dirigencia eligió a Riera. El desafío que enfrenta el nuevo entrenador es considerable: el Eintracht Frankfurt no consigue una victoria desde el 13 de diciembre, está fuera de los puestos europeos y finalizó su participación en la Champions League como uno de los equipos con peor desempeño, con solo cuatro puntos en ocho partidos. Además, ya quedó eliminado de la DFB Pokal tras perder con el Borussia Dortmund.

En su primer encuentro con el plantel y el staff, Riera presentó un reglamento interno que, según explicó, busca reforzar el respeto y la disciplina grupal. “Ayer, la primera reunión. No se trataba de que no mostrara nada, ni el terreno de juego. Ayer presenté las reglas, la disciplina. ¿Y por qué? Muy sencillo. Primero, somos personas, y después está nuestra profesión”, expuso el entrenador en diálogo con la prensa. El español enfatizó que estas normas no responden a una lógica autoritaria, sino a la necesidad de establecer una base de convivencia y trabajo común: “No porque sea un dictador, ni porque sea, digamos, un padre, ni porque sea policía. No, no quiero eso. Soy entrenador, así que olvídense de esto. Pero estas reglas son para todos, para todos”.

Las reglas establecidas por Riera son tres y rigen para el vestuario y todas las áreas del club. La primera exige respeto entre todos los integrantes, desde los futbolistas hasta el personal médico y técnico. “La primera es el respeto en el vestuario. Primero que nada. Como dije antes, somos personas antes que jugadores”, puntualizó. La segunda regla se enfoca en la actitud y la entrega en los entrenamientos y partidos: “La segunda es cómo entrenas, cómo juegas”. Por último, la tercera invita a una reflexión constante: “La tercera es que deben hacerse la pregunta mágica: ¿qué le estoy dando al equipo con el balón y sin él?”. Estas tres normas, según el técnico, deben guiar la conducta diaria de todos los miembros del club.

Durante la presentación de este sistema, Albert Riera involucró tanto a jugadores como a médicos, preparadores físicos y demás empleados del club. En palabras del entrenador, el objetivo es “crear este ambiente” donde el respeto y la autoexigencia marquen la pauta. Además, remarcó la diferencia entre el ámbito profesional y el tiempo de ocio: “Cuando estemos afuera, podemos reírnos y hablar de otras cosas. Cuando entremos en este edificio, muestren los dientes. Están desesperados por ganar. Hagan todo lo posible por ganar. Porque aquí estamos para ganar”.

Uno de los aspectos más novedosos en su método es la implementación de una “ruleta de castigos” para quienes incumplan las reglas. Al ser consultado por la prensa sobre cómo reacciona ante una falta, Riera explicó que el sistema contempla dos dimensiones: una económica y otra de colaboración. “Tenemos multas. Ya les mostré el precio y la ruleta, lo que tienen que hacer. Una ruleta. Cuando tenemos una x, es una multa, tienes que pagarla y tocas dos cosas. Primero, el bolsillo, porque creo que si alguien te toca el bolsillo, es decir, para pagar, le duele. Pero también hay algo más, no solo esto. También necesitan hacer un trabajo”, detalló el entrenador.

La “ruleta de castigos” incluye tareas específicas que buscan concientizar a los infractores sobre la importancia de cada función en el club. Entre los castigos posibles se encuentran: limpiar las botas de todo el equipo, colaborar una hora con el analista de video, o acompañar al jardinero en sus tareas durante una hora. Según el propio Riera, la finalidad es que los futbolistas y empleados sientan el valor de quienes sostienen el trabajo diario en el club. “Quizás una hora con... tenemos una ruleta, y eso muestra que necesitas limpiar las botas de todo el equipo, o necesitas estar una hora con el analista, o quizás necesitas, una hora con el jardinero para estar ahí y sentir lo que significan todos estos trabajos”.

El entrenador español considera que estas medidas fomentan la puntualidad y el respeto, sin caer en la imposición. “Si quieres faltar, si quieres llegar tarde, no hay problema. Tendrás un trabajo, otro. Y eso es todo, y lo resuelves. Sigue adelante, sigue trabajando. No hay problema. Creo que es mejor ser puntual”, concluyó.

Ya eliminados de la Champions League y la DFB Pokal, el objetivo principal del Eintracht Frankfurt ahora pasa por mejorar su posición dentro de la Bundesliga. Su primer desafío será este viernes, cuando visiten la casa de Unión Berlín, conjunto que figura en la novena posición, con 24 unidades.