Deportes

Galatasaray presentó al futbolista alemán nacionalizado argentino Can Armando Güner

El club turco incorporó al joven atacante de 18 años con experiencia en selecciones juveniles de Alemania y Argentina

Guardar
El club turco anunció la incorporación del extremo con nacionalidad argentina y alemana

Galatasaray anunció la incorporación de Can Armando Güner, tras un acuerdo con el Borussia Mönchengladbach. El futbolista de 18 años, que formó parte de la selección argentina juvenil, dejó las divisiones inferiores del fútbol alemán para sumarse al plantel liderado por el capitán Mauro Icardi. En un mercado de pases invernal inactivo para el club turco, de acuerdo con Sky Sport, el contrato se extenderá hasta 2031. La transferencia acordada abarca unos 400 mil dólares, según el medio turco Fanatik.

El club presentó su nuevo fichaje en las redes sociales acompañado de un mensaje: "¡Bienvenido al más grande de Turquía, Can Armando Güner!“. Además compartieron un video en el que el futbolista manifestó sus sensaciones al vestir la camiseta de los aurirrojos: “Estoy orgulloso de jugar para el equipo en el que crecí. Mi padre era un gran fanático de Galatasaray. Por eso tampoco hay otra opción para mí. La primera camiseta que tomé fue del Galatasaray. Crecí con el Galatasaray. Todos en mi familia eran de Galatasaray. ¡Así que solo Galatasaray!“.

Güner aseguró: “Tengo que mejorar”, en cuanto a sus metas y desarrollo personal. También comentó sus expectativas a nivel grupal por los objetivos del club tanto en la liga como en la Champions League. “El objetivo de Galatasaray es siempre tener éxito”, reconoció el joven futbolista surgido en las categorías juveniles del FC Schalke 04.

Can Armando Güner con la
Can Armando Güner con la camiseta del Galatasaray durante su presentación oficial (@GalatasaraySK)

Can Armando Güner, nació el 7 de enero de 2008 en Schwafheim, Alemania, su padre es turco, su madre es mitad alemana y mitad argentina, explicó el futbolista, aunque la familia tiene nacionalidad alemana y residen en el país europeo. Además, su abuela es jujeña. Por esa razón la decisión de los padres de nombrarlo “Armando”, en homenaje a Diego Maradona, el ídolo eterno argentino.

El joven jugador, conocido por su zurda talentosa y su velocidad, había logrado destacarse en las divisiones juveniles de Alemania, donde muchos lo veían como una de las figuras emergentes del fútbol local. Sin embargo, el lazo familiar y el deseo de honrar su origen marcaron el siguiente paso. A los 17 años, el deportista optó por abandonar la estructura formativa germana para sumarse a la Selección Argentina Sub 17.

Can Armando Güner es refuerzo
Can Armando Güner es refuerzo del club turco de cara a la Champions League y la liga de Turquía (Crédito: @Argentina).

El futbolista fue citado por el director técnico Diego Placente para el campeonato de L’Alcudia, en el cual se consagró campeón con la camiseta Albiceleste. En el recorrido al título conquistó un gol y participó del Mundial de la categoría, aunque el proceso de nacional tardó varios meses hasta que finalmente recibió su pasaporte argentino. Pese a su corta edad, Can Armando Güner logra destacarse por su talento en las ligas europeas y escribe su propia historia en el fútbol sudamericano.

El calendario de Galatasaray se presenta exigente en los próximos días. El equipo encabeza la Superliga de Turquía con 49 puntos, una posición que refleja el buen momento en el torneo local. El próximo martes 17, la atención estará puesta en un duelo internacional: Galatasaray se medirá ante Juventus en los playoffs de la Champions League. Además, el conjunto turco continúa su participación en la Copa de Turquía.

Temas Relacionados

GalatasarayCan Armando GünerDeportes-ArgentinaSelección ArgentinaBorussia Mönchengladbach

Últimas Noticias

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 33 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

Este viernes se lleva a cabo el evento inaugural de la cita que se prolongará hasta el 22 de febrero

Se inauguraron los Juegos Olímpicos

La selección de Bolivia considera nacionalizar a un delantero argentino para el repechaje mundialista

La Verde analiza la incorporación de Braian Guille para reforzar el ataque en el decisivo cruce ante Surinam

La selección de Bolivia considera

El director deportivo de Newell’s habló sobre la versión del posible regreso de Lionel Messi al club en 2027

Roberto Sensini tomó la palabra y realizó algunas aclaraciones sobre el hipotético desembarco el año próximo

El director deportivo de Newell’s

De héroe en el Celtic a confidente de Cristiano y Messi: las historias detrás del éxito de Henrik Larsson

Durante una entrevista exclusiva para Stick to Football, difundida por The Overlap en YouTube, el exdelantero sueco revela anécdotas personales, aprendizajes y detalles familiares que marcaron su desarrollo profesional y su vida fuera de las canchas

De héroe en el Celtic

Una estrella de la Fórmula 1 habló sobre el grupo de WhatsApp que comparten todos los pilotos: “Hay algunas bromas”

El francés Esteban Ocon reveló que todos los competidores tienen un canal de comunicación donde se dialoga sin filtros

Una estrella de la Fórmula
DEPORTES
Se inauguraron los Juegos Olímpicos

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 33 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

La selección de Bolivia considera nacionalizar a un delantero argentino para el repechaje mundialista

El director deportivo de Newell’s habló sobre la versión del posible regreso de Lionel Messi al club en 2027

De héroe en el Celtic a confidente de Cristiano y Messi: las historias detrás del éxito de Henrik Larsson

Una estrella de la Fórmula 1 habló sobre el grupo de WhatsApp que comparten todos los pilotos: “Hay algunas bromas”

TELESHOW
Zaira Nara celebró el sexto

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por su trabajo en “Rincón de luz” y “Los Roldán”

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

INFOBAE AMÉRICA

Líder de peligrosa pandilla panameña

Líder de peligrosa pandilla panameña es encontrado culpable en una Corte de Los Ángeles

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador