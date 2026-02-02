Deportes

Video: así fue el accidente en el que murió el histórico médico de los Pumas

Juan Elmo Moyano fue embestido por un conductor que tenía 1,38 g/l de alcohol en sangre. Lo conocían como “El Mito”. Tenía 78 años y su pérdida generó un inmenso dolor en el rugby argentino

El histórico médico de los Pumas murió en Punta del Este

El fallecimiento de Juan Elmo Moyano, reconocido por su extensa trayectoria como médico de Los Pumas y figura símbolo del rugby argentino, provocó una fuerte conmoción. El hombre perdió la vida en un siniestro vial en Punta del Este, cuando un joven conductor perdió el control de su auto y subió a la vereda, provocando heridas fatales en Moyano, quien tenía 78 años y recorría a pie la rambla de Playa Mansa. La justicia de Uruguay imputó a Horacio Guillot Navarro, un joven de 22 años, tras comprobar que conducía con 1,38 g/l de alcohol en sangre cuando arrolló a Moyano.

Un día después de que se conoció la impactante noticia de la muerte de “El Mito”, como era conocido Juan Elmo Moyano, se difundió el video del accidente automovilístico. El hecho ocurrió poco antes de las 10:55 del jueves, cuando, de acuerdo con la Jefatura de Policía de Maldonado, el vehículo de Guillot Navarro se desvió en la Rambla Claudia Williman, esquina Capricornio, subió a la acera y atrapó a Moyano debajo del auto.

Personal policial y una emergencia médica procedieron al rescate y traslado de Moyano, quien había sufrido fracturas en la cadera y el brazo izquierdo, además de un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento, al sanatorio de Maldonado. Allí, murió durante la tarde a causa de las lesiones.

En las horas posteriores al accidente, la jueza penal 11° turno de Maldonado, Sylvana Karina García Noroya, formalizó cargos por homicidio culposo y ordenó que el acusado no pueda modificar su domicilio sin autorización judicial, cumpla arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, y tenga prohibido conducir vehículos motorizados durante 120 días. La investigación reúne las pruebas aportadas por la policía local y los protocolos médicos realizados in situ tras el impacto.

El collage que armó Deportiva
El collage que armó Deportiva Francesa (@deportivafrancesa)

La muerte de Moyano, quien tenía 78 años y caminaba por la rambla cuando fue embestido, fue confirmada por el club Deportiva Francesa, al que dedicó gran parte de su vida como jugador, entrenador, dirigente y médico. La institución expresó en sus redes sociales: “Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”. Subrayó, además, que Moyano fue referente en las giras de la entidad y mantuvo un estrecho vínculo con otras instituciones, destacándose por su calidez humana y su dedicación a los valores del rugby.

Los antecedentes de Moyano en el rugby argentino abarcan varias décadas. Deportiva Francesa detalló: “Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a ser médico de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90”. Hasta su muerte, integraba la comisión directiva del club.

Las muestras de afecto destacaron también su papel como anfitrión y formador: “Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía”, publicó la institución al recordar su legado.

Su apodo, “El Mito”, sintetiza el peso que Moyano dejó en generaciones de jugadores y dirigentes del rugby, quienes reconocen en él a un formador y puente con la historia del club y del seleccionado nacional.

Una de las postales de
Una de las postales de Juan Moyano que recordó Deportiva Francesa

La carta de Deportiva Francesa tras la muerte de Juan Moyano:

Hoy nos toca despedir a nuestro querido Dr. Juan Elmo Moyano, para todos Mito, por un muy lamentable accidente de tránsito que sufrió en Punta del Este, Uruguay. Mito es una verdadera leyenda de Depo. Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a ser médico de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90. Representó al club en distintos cargos en la URBA.

También fue encargado y organizador de giras del club por Argentina y por el mundo. Actualmente integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos. Fiel a su estilo, era un activo concurrente a los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA.

Siempre te vamos a recordar como alguien que compartió su tiempo, talento y carisma en todo lo que necesitaba el club durante estos años. Para muchos de los que hoy somos dirigentes, entrenadores o colaboradores de PS, juveniles o infantiles, nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior. Se puso al hombro la tarea de hacer el libro de los 100 años y, últimamente, entre muchas otras cosas, estaba colaborando en la organización de la gira de PS a Europa.

Se puede decir que Mito también era un embajador de Depo, por la forma en que lo recibían e identificaban con nosotros en los distintos clubes. Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía del PS.

En estas imágenes está junto al presidente del Stade Français de Chile en la gira de M19 en 2025 y en el último partido en Matreros de 2025, donde todos juntos le cantamos el “feliz cumple”.

Un saludo muy grande a Patricia y a toda tu familia en este difícil momento. Mito, gracias por todo lo que nos compartiste y enseñaste. Vamos a seguir tu ejemplo.

