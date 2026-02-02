Deportes

Insólita escena en el fútbol de Brasil: el árbitro paró el partido para que el arquero de Cruzeiro fuera al baño

Durante el duelo ante Betim por el Campeonato Mineiro, el experimentado Cássio sufrió molestias estomacales y el réferi le permitió ir al vestuario visitante

El árbitro del duelo por el Campeonato Mineiro le dio permiso a Cássio

El partido entre Cruzeiro y Betim por el Campeonato Mineiro vivió un hecho poco común cuando el arquero Cássio Ramos solicitó permiso al árbitro para salir del campo y dirigirse al vestuario, apenas comenzada la segunda parte. El encuentro se detuvo durante casi cuatro minutos ante la sorpresa de jugadores de ambos equipos y aficionados.

El episodio sucedió en la Arena Urbsan, en Betim, exactamente a los dos minutos del segundo tiempo. El experimentado portero de 38 años se acercó al réferi y le comunicó su necesidad de ir al baño visitante por molestias estomacales y salió de inmediato en dirección a los servicios del estadio. Es más, según se puede ver en las imágenes que difundió el sitio brasileño Globo Esporte, se puede ver como un asistente médico del conjunto de Belo Horizonte le acercó una pastilla para que tome hasta que pudo ir al sanitario.

Durante esos minutos, tanto compañeros como rivales y el propio cuerpo arbitral esperaron su retorno en una escena infrecuente para un compromiso oficial. A su regreso, el portero fue recibido con risas y bromas por parte de los hinchas. Los asistentes celebraron la situación de manera relajada: aplaudieron al histórico ex arquero del orinthians, lo que generó la respuesta distendida de Cássio, quien intercambió sonrisas con la grada y ayudó a disipar cualquier tensión en ese tramo del partido.

En el plano deportivo, el Cruzeiro necesitaba la victoria para mantener sus opciones de clasificación a las semifinales del certamen estadual. El equipo, aún bajo presión tras resultados adversos recientes, ganó 1-0 gracias a un gol de Matheus Pereira en los instantes finales. Si bien la actuación no fue convincente, el resultado permitió sumar tres puntos clave.

El ambiente interno y en la tribuna era de exigencia máxima. Los seguidores del Cruzeiro cuestionaban el rendimiento del conjunto, así como el trabajo del entrenador Tite, gran apuesta de La Bestia Negra de cara a la temporada 2026, debido en parte a la goleada sufrida ante Botafogo por 4-0 en el estreno del Brasileirão. El duelo contra Betim, aunque lejos del nivel esperado, alivió en parte la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico.

El técnico realizó varios cambios en la formación para encontrar mejorías en el juego. Se destacó la labor de Arroyo, asistente en el tanto decisivo, así como los regresos de Christian y William al once inicial. El campo mojado por una intensa lluvia y los problemas en la definición afectaron a un equipo que dominó la posesión, pero mostró dificultades para concretar las jugadas ofensivas.

La trayectoria de Cássio abarca casi dos décadas y lo posiciona como uno de los porteros más exitosos del fútbol brasileño contemporáneo. Inició su carrera profesional en el Gremio, club donde debutó en 2006 tanto en el Campeonato Gaúcho como en el Brasileirao. Luego de sus primeras experiencias como suplente y algunas apariciones, fue transferido al PSV Eindhoven de los Países Bajos. Allí sumó experiencia en el fútbol europeo y consiguió sus primeros títulos internacionales: fue parte del plantel que ganó la Liga Eredivisie 2007-08 y la Supercopa de los Países Bajos en 2008. También jugó cedido en el Sparta Rotterdam, donde fue titular en catorce partidos antes de regresar al PSV. Terminó su etapa europea en 2011 tras rescindir su contrato de manera amistosa.

A finales de 2011, Cássio se incorporó al Corinthians. Desde su desembarco en el conjunto paulista se convirtió en una figura clave del club. Ganó dos títulos del Campeonato Brasileño (2015, 2017), cuatro del Campeonato Paulista (2013, 2017, 2018, 2019), una Copa Libertadores (2012), una Recopa Sudamericana (2013) y el Mundial de Clubes de la FIFA 2012, donde fue elegido mejor jugador de la final y del torneo tras la victoria ante Chelsea.

Acumuló más de 700 partidos con el club paulista, batiendo récords de presencias y de penales atajados. Se convirtió en el arquero con más partidos y más vallas invictas en la historia del Corinthians. En 2019, alcanzó el estatus de jugador más laureado del club. Durante su etapa en Corinthians, también vivió momentos de crisis interna, como la pérdida de la titularidad en 2014 y conflictos con el cuerpo técnico, pero logró superar estas situaciones y recuperar su lugar como referente y capitán. Defendió la portería en instancias decisivas de torneos nacionales e internacionales, siendo reconocido por sus actuaciones en partidos clave.

En mayo de 2024, Cássio cerró su histórica etapa en Corinthians para firmar con Cruzeiro, donde tiene contrato hasta 2027. Debutó oficialmente el 13 de julio de 2024 en una victoria ante Red Bull Bragantino. En su primera temporada sumó 28 partidos y, en 2025, acumuló 39 encuentros en todas las competiciones, manteniendo un rendimiento regular y aportando experiencia a la plantilla.

Además, Cássio formó parte de la selección Sub 20 que ganó el Sudamericano en 2007 y fue convocado a la selección absoluta para amistosos y torneos oficiales, incluyendo la Copa América 2019, donde Brasil se consagró campeón. Acumuló una presencia oficial con el primer equipo nacional.

