No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

La despedida de Coco Gauff del Australian Open 2026 fue uno de momentos más comentados del torneo. No solo por su deslucida actuación en la cancha, sino por su reacción tras caer en cuartos de final ante Elina Svitolina por un contundente 6-1 y 6-2.

La estadounidense protagonizó un ataque de ira en un pasillo de Melbourne Park. Se colocó detrás de una pared y, creyendo que estaba a salvo de las cámaras, destrozó la raqueta.

El incidente se produjo apenas Gauff dejó la Rod Laver Arena tras un encuentro en el que tuvo muchas dificultades: se vio desbordada por la actuación de la ucraniana, cometió 26 errores no forzados y exhibió varias dificultades con su servicio.

La número 3 del mundo, según admitió, intentó encontrar un lugar apartado para liberar su frustración “en privado”, pero las cámaras del torneo la filmaron mientras golpeaba repetidamente la raqueta contra el suelo, en un intento de expulsar la tensión acumulada.

“Intenté ir a un lugar donde no hubiera cámaras”, expresó Gauff en rueda de prensa tras la eliminación. “No me gusta romper raquetas. Pensé que no habría cámaras, pero evidentemente sí. Quizás se puedan tener algunas conversaciones porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario”, cuestionó.

Coco Gauff no tuvo un buen partido y fue eliminada en Melbourne (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

La estadounidense, dos veces campeona de Grand Slam, explicó que prefirió liberar su frustración de esta manera para evitar “desquitarse” con su equipo técnico.

“Me conozco a mí misma y cuando estoy tan enojada, no quiero pagarlo con mi equipo porque no se lo merecen. Intento no destrozar raquetas en público para no dar un mal ejemplo a los jóvenes, pero necesitaba desahogarme para no pagar mi irritación con los demás”, argumentó.

Gauff, visiblemente afectada por su rendimiento en el partido, admitió que “todo me falló” y que sintió frustración al no encontrar soluciones en la cancha.

“Tengo que descubrir cómo evitar hacer un partido como el de hoy. Sencillamente, todo lo hice mal, no tengo respuestas”, reconoció la estadounidense, y felicitó a su rival: “Elina hizo un gran partido y yo no fui capaz de aproximarme a su nivel. Intenté mantenerme positiva, después del primer set estaba convencida de que podría reaccionar, pero me encontré con 0-3 en contra. Cometía errores constantes de derecha, de revés, de resto. Nada me funcionó hoy”.

La derrota ante Svitolina, que alcanzó así su primera semifinal en el Australian Open y regresará al Top 10 del ranking, fue uno de los resultados sorpresa de la jornada.

Una de las novedades en el juego de Gauff esta temporada es un cambio en su mecánica de saque. Si bien no le terminó de funcionar en Melbourne, se mostró optimista de cara a sus próximas estaciones en el circuito WTA.

Coco Gauff cayó 6-1 y 6-2 frente a Elina Svitolina (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

“Necesito aprender de esto y saber gestionar mi saque cuando nada de todo lo demás me está saliendo bien. Necesito encontrar la manera de ganar partidos sin jugar bien y el saque puede ayudar a eso”, consideró.

Y profundizó: “Considero que estoy en la dirección adecuada en mi trabajo con el saque. Definitivamente, aún no está como yo quiero que esté, pero siento que estoy sacando mejor ahora que el año pasado. Necesito hacer que mi segundo servicio sea más confiable y que mi mejora en cuanto a agresividad en el primero sea más consistente”.