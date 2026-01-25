Deportes

Polémica definición en una carrera por un toque en la última vuelta: “Hizo todo lo que no hay que hacer”

Malek Fara y Juan Pablo Nasello fueron ásperos en la maniobra que definió la primera final de la Fórmula 3 Metropolitana

El toque entre Malek Fara y Juan Pablo Nasello en la Fórmula 3 Metropolitana

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana dejó marcada una definición polémica en el circuito sin chicana del Roberto Mouras de La Plata, donde un toque en la última vuelta entre Malek Fara y Juan Pablo Nasello determinó el triunfo del piloto porteño.

En la última vuelta, ambos monopostos quedaron a la par y se produjo el toque, en una maniobra arriesgada que terminó con Nasello despistándose. Pese al trayecto de su auto, afortunadamente el competidor de Luján no embistió a nadie.

Este desenlace se produjo cuando Fara, que largó desde la quinta posición, avanzó con solidez durante las doce vueltas y disputó la punta en la primera variante del giro final. En ese momento, el contacto entre ambos dejó, al entonces líder, fuera de carrera y habilitó el camino del triunfo para Scudería Ramini, equipo de Fara.

Tras una revisión posterior a la competencia, Nasello fue apercibido por maniobra peligrosa, quedando relegado al decimosexto lugar luego del incidente en plena recta que lo llevó fuera de pista, según informaron los organizadores.

Una de las frases que definió la jornada provino del nuevo ganador, quien en diálogo con Campeones Radio explicó: “Me tapó, me levantó, me frenó. Hizo todo lo que no hay que hacer, no se puede cambiar de trayectoria cuatro veces. Me tocó y salió perjudicado él”. Fara remarcó su confianza en el rendimiento del automóvil y sumó: “Cuando el auto va bien, los corro ‘hasta abajo de la cama’ a los pibes”. Sumó su nombre al selecto círculo de vencedores de la Fórmula 3 Metropolitana, coronando la jornada con un tiempo final de 18m02s378.

Malek Fara se llevó la victoria en la primera carrera de la Fórmula 3 Metropolitana

El podio lo completaron Agustín Fulini, en segundo lugar, y Agustín Sexe, quien, tras ser el más rápido en la serie y lograr la pole position, ocupó el tercer puesto. Nasello, quien lideró durante casi toda la carrera y buscaba iniciar el año con su primera victoria, se vio forzado a abandonar tras el choque, quedando 16º en la clasificación final y sin obtener la ansiada copa.

El resultado tuvo un valor adicional para el experimentado piloto de Junín, ya que compartió pista con su hijo Karim, quien debutó con buenas impresiones. Fara, reconocido por su perseverancia, alcanzó así un objetivo largamente perseguido y transformó la jornada en una celebración doble: personal y familiar.

No solo se trató solo de una victoria disputada hasta el extremo, sino también de un hito significativo: Malek Fara, con 49 años, 5 meses y 28 días, se convirtió en el segundo ganador más veterano del campeonato, solo superado por Carlos D’Antonio, quien ganó en 2022 a los 51 años, 8 meses y 17 días.

En la segunda carrera disputada este domingo por la mañana, el vencedor fue el propio Agustín Sexe. Fue escoltado por Francisco Olaverría y Malek El Bacha.

La Fórmula 3 Metropolitana tiene en su mayoría a jóvenes pilotos que buscan hacer su camino hacia el TC ya que es fiscalizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). La especialidad se nutre de chasis fabricados por el inmenso Tulio Crespi, quien durante décadas proveyó de sus autos a la Fórmula Renault Argentina.

