Con la presencia del último campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, la Copa Argentina 2026 comenzará con dos partidos

Así quedó el cuadro de cruces de la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina comenzará su 14ª edición este domingo 18 de enero y contará con la participación del vigente campeón. Independiente Rivadavia intentará defender el título conquistado el año pasado ante Argentinos Juniors. En el mes de diciembre se realizó el sorteo en el que se definieron los cruces y las fechas para toda la competencia con una condición: los clásicos principales solamente podrán darse una final. Los primeros enfrentamientos serán por 32avos de Final y se jugarán entre el 18 y el 21 de enero.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE MENDOZA VS. ESTUDIANTES DE CASEROS

El equipo de Alfredo Berti intentará defender el título que alcanzó ante Argentinos Juniors (Fotobaires)

Independiente Rivadavia, campeón defensor, debutará este domingo 18 de enero ante Estudiantes de Buenos Aires, rival que coincide con el comienzo histórico de la Lepra en la edición de 2025. Nuevamente se volverán a enfrentar por 32avos de final: en la oportunidad anterior, Independiente Rivadavia venció al conjunto de Caseros por 1-0 con gol de Alejo Osella. Aunque repiten provincia, el escenario para esta ocasión será distinto. El Estadio Único La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, será la sede para este primer partido que abrirá la competencia.

A pesar de consagrarse campeón en la última edición, el panorama del club mendocino es diferente. Este año la Lepra tendrá por primera vez el gran compromiso internacional de la Copa Libertadores pero despierta incertidumbre ante las bajas que afronta el plantel. En este mercado de pases sufrió salidas importantes dentro de sus titulares habituales: además de Sebastián Villa –quien todavía no oficializó su destino–, se fueron el arquero Ezequiel Centurión –regresó a River–, Luciano Gómez, Maximiliano Amarfil y Mauricio Cardillo, quien continuará su carrera en San Lorenzo. También se concretaron las partidas de Gonzalo Marinelli, que disputó la final ante Argentinos Juniors, y los mediocampistas Thomas Ortega, Diego Tonetto y el delantero Juan Ignacio Barbieri. Como contrapartida, el entrenador Alfredo Berti busca cerrar los refuerzos de cara a un año con triple competencia.

Posibles formaciones:

Independiente Rivadavia: Ramiro Macagno; Sheyko Studer, Leonard Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Tomás Bottari, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estudiantes de Buenos Aires: Nicolás Campisi; Facundo Ardiles, Jorge Benítez, Santiago Monzón, Franco Quinteros; Enzo Acosta, Román Rodríguez, Rodrigo Melo, Tomás Squié; Jorge Correa y Darío Rostagno. DT: Juan Manuel Sara.

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 19:00

Estadio: Único La Pedrera (Villa Mercedes)

TV: TyC Sports

LANÚS VS. SARMIENTO DE LA BANDA

Los jugadores de Lanús celebran tras conquistar la Copa Sudamericana en la final ante el Atlético Mineiro de Brasil (AP Foto/Gustavo Garello)

En paralelo, Lanús disputará su primer partido oficial del año también este domingo 18 también por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Sarmiento de La Banda desde las 21:15, en el Estadio Ciudad de Caseros.

El Granate, por su parte, tendrá por delante el Torneo Apertura, la Recopa y la Copa Libertadores, luego de su consagración en la Copa Sudamericana. El equipo de Mauricio Pellegrino llega al debut del torneo argentino con tres amistosos informales jugados ante Defensa y Justicia, Huracán y Gimnasia. La lista de refuerzos está conformada por Tomás Guidara, proveniente de Huracán, Matías Sepúlveda –tras su salida de Universidad de Chile– y el arquero Franco Petroli, de último paso por Godoy Cruz. En caso de avanzar a 16avos, se enfrentará al ganador de Instituto-Atlanta.

Posibles formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Sarmiento de la Banda: Juan Mendonca; Cristian Díaz, Carlos Nuñez, Guillermo Guzmán, Axel Ochoa; Lucas Zaineddín, Maximiliano Sánchez Arriola, Gaspar Triverio, Alan Tévez; Israel Roldan, Iván Garzón. DT: Víctor Riggio.

Árbitro: Bruno Amiconi

Hora: 21:15

Estadio: Ciudad de Caseros

TV: TyC Sports