Vélez presentó a Lucas Robertone como nuevo refuerzo: el peculiar video con la participación de Bizarrap

El jugador firmó contrato con el Fortín y el artista Bizarrap le dio la bienvenida

Lucas Robertone selló su regreso a Vélez Sarsfield. El mediocampista de 28 años firmó su contrato este viernes y fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto. La entidad de Liniers lo anunció con un particular video en el que el jugador, vestido con la camiseta número 8, recibe un llamado telefónico del productor musical Bizarrap, reconocido hincha del club.

“Esperá que me están llamando”, dijo Robertone mientras atendía a Bizarrap. Enseguida, se dio el diálogo entre ambos. “Mirá qué bien te queda la camiseta. Ahora que voy para Argentina, ¿cómo te ves para grabar un temita? Me pone muy contento de verdad. Nos vemos pronto”, expresó el artista. “Fuiste parte, venís hace rato metiéndole fichas”, completó el futbolista.

El ex futbolista de Almería de España volvió al club que lo formó a través de un préstamo por 18 meses, con opción de compra. En su etapa anterior con la camiseta del Fortín, antes de su partida a Europa en 2020, disputó 73 encuentros y convirtió 12 goles.

Lucas Robertone se convertirá en refuerzo del Fortín tras cinco años en Almería REUTERS/Isabel Infantes

La llegada de Robertone, quien se encuentra desde el miércoles 14 de enero en la Argentina tras su paso por el Almería de la Segunda División de España, responde a un anhelo de la dirigencia y la hinchada del club de Liniers. El futbolista, nacido en Concordia, Entre Ríos, regresó a la institución donde inició su carrera profesional, luego de haber pasado más de cinco temporadas en el fútbol europeo, siendo capitán del conjunto andaluz.

En octubre de 2020, Vélez concretó su transferencia al Almería por una cifra cercana a 3,4 millones de euros por el 50 % de su pase. El traspaso marcó el inicio de la experiencia internacional de Robertone, quien se mantuvo en la liga española hasta su reciente regreso. En el Viejo Continente sumó 155 partidos, convirtió 23 goles y repartió 29 asistencias. Además, fue un jugador preponderante en el ascenso del equipo a La Liga.

Vélez afrontará un semestre exigente, aunque sin competencias internacionales en 2026. El Fortín, que viene de igualar ante Midland y Argentinos Juniors en sus partidos amistosos, participará tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Argentina. El debut oficial en el campeonato local está programado para el jueves 22 de enero en Córdoba, donde el equipo del Mellizo Barros Schelotto visitará a Instituto.

"Estamos en casa", expresó el jugador en su llegada al país

En su llegada a la Argentina, el mediocampista expresó su satisfacción por este nuevo capítulo en diálogo con el medio partidario Vélez 670, que lo recibió en el aeropuerto de Ezeiza: “Estamos muy contentos. Se hizo un poquito largo. Pero ya estamos acá. Ahora, me voy a hacer la revisión médica y todo lo que haya que hacer para sumarme al equipo cuanto antes”. Además, Robertone habló sobre lo que significa su vuelta al fútbol argentino: “Ya está, terminó. Estamos muy felices, en casa. Es lo que quería, por lo que luchamos”.

Por último, el entrerriano le dedicó unas palabras al público fortinero, que lo acompañó durante el proceso de negociación: “Agradezco a la gente. Desde el primer momento que surgió la posibilidad de volver me brindaron muchísimo apoyo, muchísimo cariño. Se los ve muy entusiasmados. Espero verlos pronto y devolverles todo ese cariño”, compartió el volante para la misma emisora antes de superar los controles médicos y estampar su firma.