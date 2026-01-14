Deportes

“Lo viejo funciona”: Marco Trungelliti, el último argentino en carrera en la qualy del Australian Open

Este miércoles, el santiagueño disputará el pase al cuadro principal ante el portugués Jaime Faria. Orden de juego y cómo ver el partido

Por un lugar en el cuadro principal, el santiagueño enfrentará a otro tenista lusitano: Jaime Faria

Marco Trungelliti es el único argentino que sigue en carrera en la clasificación del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open. Román Burruchaga, Lourdes Carlé, Julia Riera y Jazmín Ortenzi se despidieron en la segunda ronda.

A sus 35 años, Trungelliti atraviesa una temporada de ensueño. El capitán de la Selección Argentina de Tenis, Javier Frana, lo convocó para integrar el equipo que viajará a Busan para enfrentar a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero, por la primera ronda de los Qualifiers. Además, el santiagueño fue uno de los jugadores que estuvo presente en Perth junto al equipo nacional que alcanzó los cuartos de final en la United Cup.

En su llegada a Melbourne para disputar la clasificación, se hicieron virales sus imágenes luciendo una remera con referencias a El Eternauta, en la que se lo ve con una raqueta y una taza de café, acompañada en la espalda por una frase tan simple como elocuente: “Lo viejo funciona”. Y, al parecer, el argentino le está haciendo honor, ya que es el único representante nacional que sigue con vida en la qualy del Abierto australiano.

Trungelliti, que ocupa el puesto 130 del ranking mundial, mantiene el deseo de poder competir por el trofeo en Melbourne Park. A lo largo de su carrera disputó 43 clasificaciones de Grand Slam y logró superarlas en nueve ocasiones: en el Australian Open 2016, 2020 y 2022; en Roland Garros 2016, 2017 y 2018; en el US Open 2019 y 2021; y en Wimbledon 2021. Su mejor desempeño en los cuadros principales se dio cuando alcanzó cinco veces la tercera ronda, con tres presencias en París y una tanto en Melbourne como en Nueva York.

La remera de El Eternauta
La remera de El Eternauta que lució Marco Trungelliti y llamó la atención en el Australian Open

En su primer partido en el major australiano, el albiceleste superó al local Philip Sekulic (519°) y este miércoles volvió a dar el golpe al vencer al portugués Henrique Rocha (158°) por 7-5, 4-6 y 6-3, ante un puñado de hinchas argentinos que lo alentaron durante todo el encuentro y a quienes el santiagueño se acercó para abrazar al cierre del mismo.

Con su llegada a la ronda final, Trungelliti consiguió su triunfo número 51 en partidos de clasificación de Grand Slam. Su próximo escollo será otro lusitano, Jaime Faria, de 22 años y número 151 del mundo, cuya mejor marca fue el puesto 87 en febrero de 2025, año en el que superó la qualy del Abierto de Australia y perdió en la segunda ronda, en cuatro sets, ante el serbio Novak Djokovic (4°).

El encuentro se disputará este miércoles, ya jueves en Melbourne, en el primer turno de la cancha central, no antes de las 21:00 (hora Argentina). Se podrá ver por Disney Plus.

Derrotas argentinas

Román Burruchaga, Lourdes Carlé, Julia
Román Burruchaga, Lourdes Carlé, Julia Riera y Jazmín Ortenzi se despidieron en la segunda ronda de la clasificación del Australian Open (Crédito: Prensa AAT)

Por la segunda ronda de la clasificación de Australia, Román Burruchaga (103°) se despidió ante el francés Arthur Gea (197°) por 6-2 y 6-3.

Mientras que, en la rama femenina, Lourdes Carlé (158°) no pudo vencer a la china Yue Yuan (84°) y cayó por 7-6(5), 3-6 y 6-4; Julia Riera (180°) perdió con la turca Zeynep Sonmez (112°) por 6-3 y 6-1; y Jazmín Ortenzi (217°) fue derrotada por la estadounidense Taylor Townsend (118°) por un doble 6-4.

