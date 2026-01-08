Entrevista al chef de los futbolistas: la dieta que sigue Lautaro Martínez, la cena especial para Modric y a quién sueña cocinarle

Leonardo Cannavale junto a Lautaro Martínez

“A Lautaro (Martínez) le gusta mucho el arroz con parmesano y tomate. Es fana del risotto italiano y la carne roja, típica de Argentina. También, le gusta mucho el pollo y algunas veces come mucho pescado, preferiblemente, salmón con verduras. Intenta comer sano. Puede ser que alguna vez, después de los partidos, le guste comer un poquito más rico, como pizzas, pero normalmente es muy equilibrado”. De esta manera, se presenta Leonardo Cannavale, chef italiano y privado de Lautaro Martínez y de su familia, especialmente de Agustina Gandolfo, a quién conoció por Instagram.

“Todo nació de una manera absurda y muy ‘social’. Una noche vi una historia de Agus, la pareja de Lautaro, con una carbonara algo especial. Comenté: “La próxima vez, lo haré”. Ella me respondió enseguida. A partir de ahí, nos dijimos a nosotros mismos: organizamos. En mayo de 2024 fui a cocinarles y preparé los planes de comidas para la casa. En ese momento comenzó el boca a boca: Darmian, Sticks y muchos otros, Inter y no solo Inter. De hecho, Lautaro fue el primero en creer en mí”, destaca el cocinero milanés.

Gordon Lenni, popularmente así conocido en las redes sociales de Italia, se transformó en un especialista en deportistas de alto nivel, y es famoso por preparar comidas saludables y personalizadas para futbolistas argentinos que triunfan en ese país, como Martínez, Valentín Carboni -ahora flamante refuerzo de Racing- y Tomas Palacios en el Inter, y otros del Milán como el estadounidense Christian Pulisic, el croata Luca Modric y el mexicano Santiago Giménez, entre otros, formando parte de su “familia de planes de comidas” y ayudándolos con su nutrición y rendimiento deportivo.

- ¿Cómo te metiste en el mundo deportivo?

- Todo empezó en 2024, con Lautaro Martínez, comentando una historia de Agustina Gandolfo en Instagram, después del partido entre el Inter y el Atlético Madrid aquí en Milán, por Champions League. Ella puso una historia de comida como una pasta carbonara. Le dije que un día podría cocinar para vosotros, que sería un placer. Ella me contestó muy pronto y ahí empezó todo.

- ¿Cuándo cocinaste por primera vez para la familia Martínez?

- La primera vez que les cociné fue antes que se vaya para la Copa América 2024. Después del descanso del verano, empecé con otro jugador del Inter de Milán, Matteo Darmian. Desde ahí los jugadores empezaron a hablar sobre mí, entre el vestuario y por redes. Gracias a Instagram también empezó mi trabajo con los futbolistas y los deportivos.

Junto a Luka Modric

- Cuando fuiste a la casa de Lautaro, ¿con qué te encontraste por primera vez?

- La primera vez que estuve en contacto con Agustina organizamos todo lo que íbamos a hacer y que comer. Ese día fui a la casa para cocinarles. Tenía un box con la comida y muchos alimentos. Abrí la puerta, no de la cocina de Lautaro, sino del hall de la casa y encontré a Lautaro, le dije que estaba encantado de cocinarle. Soy fan del Inter de Milán. Es un sueño para mí. Fue increíble cocinar para él. Fue una temporada en la que se hablaba de renovar su contrato con el Inter de Milán. Estar en la cocina, cocinar para ellos, con Lautaro en la cocina hablándome y diciéndome que mañana se iba a jugar la Copa América 2024 fue increíble. Empezó de una manera totalmente increíble.

- ¿Cuál fue la primera exigencia de la familia Martínez en cuanto a la comida?

- A Lauti, a los niños y a Agus que normalmente organiza toda la comida de la familia, le gusta una comida bastante sana, con proteínas, verduras y carbohidratos, especialmente el arroz. A Lautaro le gusta mucho el arroz con parmesano y tomate. Es fana del risotto italiano y una proteína que puede ser la carne roja, típica de Argentina. También, le gusta mucho el pollo, y algunas veces come mucho pescado, en preferencia el salmón con verduras. Intenta siempre comer sano y equilibrado. Claro, puede ser que alguna vez después del partido le guste comer un poquito más rico como pizzas, pero normalmente es muy equilibrado.

- ¿Cuál fue la primera comida que le hiciste?

- Arroz con tomate y salmón. Otro día comió noodles, que son como un tipo de pasta un poquito más asiática. Pero son noodles con pollo y una mezcla de verduras.

Cannavale les cocina a futbolistas y tenistas

- ¿Y con qué frecuencia vas a cocinarle a la familia Martínez?

-Depende, porque normalmente le gusta cocinar a Agus (Gandolfo). Y también tiene una persona en su casa que los ayuda a cocinar. Pero algunas veces cuando necesitan, yo estoy siempre listo para ayudarlos y he ido muchas veces. Entonces, como estoy en contacto con él y con ella en su mayoría, cuando me necesitan, yo estoy siempre a disposición. Entonces, me gusta trabajar para ellos. Él es un jugador espectacular en el campo, pero fuera del mismo es mucho mejor como persona. Es muy bueno. Una persona muy buena. Fui como 20 veces a la casa de Lautaro. Cuando me necesitan, me llaman. Entonces, fui a la casa de ellos muchas veces a cocinarles.

- ¿Te llevaste alguna camiseta, algo de regalo de la casa?

- Sí, un día cuando, cuando les fui a entregar la comida, le pregunté si era posible tener una playera (camiseta). Me dijo “sí, sí, la próxima vez te la dejo”. La vez siguiente, sin preguntarle nada, cuando fui a cocinarles un servicio de chef privado, se acercó y me la regaló. Me dijo “espera, espera, espera” y me dio la playera. Me puse muy pero muy contento porque es el capitán de mi equipo y un jugador importante de la selección argentina, campeón del mundo. Entonces, como la tengo ahí en mi cama, duermo con la camiseta de Lautaro cerca, y siempre estoy mirándola, porque es muy especial para mí. Es un detalle muy pero muy especial.

- Leonardo, ¿qué es lo único que te pidió no comer Lautaro? ¿Qué no le gusta a la familia Martínez?

- Normalmente le gusta comer muy simple, con mucha proteína, carne, pollo y salmón. No le gusta experimentar con cosas bastante raras. Siempre pide comer arroz, risotto, nudos o pasta. Y arroz blanco, nada especial. Porque a él también le gusta comer muy básico y siempre más o menos lo mismo. Después, va a hacer un gol el día después, así que siempre prefiere lo mismo, y no le gusta experimentar mucho para mantener la costumbre.

Con el mexicano Santi Giménez

- ¿Le recomendaste comer algo después de los partidos o previo a los partidos?

- Ya sea por un almuerzo o unas horas antes del partido escucho siempre lo que me pida él. Pero sí, claro que antes del partido le sugerí ingerir una comida bastante ligera y liviana, sin mucha grasa. No demasiado rico. Pero sí después del partido un poquito más rico porque está permitido. Un par de veces para después de un partido me pidió una pasta ragú o pasta con carne, porque luego del partido tiene permitidos. Pero normalmente sí, previo a los partidos, come bastante equilibrado y básico, simple. Porque a él le gusta comer simple, pero muy bien.

- ¿Agustina también tiene una dieta muy parecida a la de Lautaro o se da más gustos?

- No, a Agustina le gusta comer muy sano, come en proporción más sano que él. Lautaro es estricto, tiene una dieta muy específica, y le gusta comer muy sano. Agus siempre, por la noche, por ejemplo, ingiere comida sin demasiados carbohidratos. Simplemente, come verduras y proteínas. Los niños también. Son muy pequeños, pero ya empiezan a comer muy sano.

Con el tenista checo Jakub Mensik

- ¿Lautaro te recomendó con algún otro deportista del Inter o de la selección Argentina?

- Sí, Tomi Palacios, otro argentino del Inter. Empezó a seguirme también Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella. Pero ahora no estoy en contacto con él, solo me sigue en IG. Quería empezar a hablar con Leonardo más adelante. Puede ser que en las próximas semanas que tenga un poquito más de tiempo, voy a empezar a hablar con él. Trabajé para Santiago Castro del Boloña. Es muy amigo de Valentín Carboni, a quién le cociné la pasada temporada cuando se estaba recuperando de una lesión grave.

- ¿Y Carboni qué pedido te hizo? ¿Qué le gusta comer?

- También es muy sano y equilibrado. Mucha comida con verduras, con sopa de verduras, y después siempre con proteínas. Muy atento, seguía la dieta de su nutricionista. Es muy joven, tiene 20 años, pero ya tiene en su cabeza que es muy importante comer bien. Me gustó mucho, porque a su edad es vital comer muy sano

- ¿Cuál es la comida favorita de Valentín?

- A Carboni le encanta la carne roja, pero sabe que comer mucha carne no es muy bueno. Entonces, hace una mezcla de todo. Come pescado blanco que es muy sano y un poco de pollo, una mezcla de todo. Un poco de todo es la mejor opción para los futbolistas. A Valentín le gusta la comida mediterránea, pero con un toque de argentino. Aquí en Italia puede ser que tengamos una comida un poco más simple, con gustos un poquito más tranquilos. Ahí en Argentina, la comida es un poco más rica.

- ¿Qué es lo que más te sorprendió en cuanto a la disciplina de Carboni y a la de Martínez?

- De Valentín es que tiene 20 años, pero ya en su cabeza sabe la importancia de comer bien y sano. Así después en el campo de juego puede jugar un buen partido y correr más liviano. Y de esta manera, puede evitar alguna lesión en el campo. De Lauti es que se cuida mucho, ya que en su cabeza cuando no juega, piensa en el próximo partido y mantiene una dieta. Se mantiene comiendo bien y equilibrado. Es muy profesional también.

Con la tenista italiana Jasmine Paolini

- ¿Es cierto que el 31 de diciembre pasado le cocinaste a Luca Modric?

- Si, a él y su familia. Fui a su casa y le cocine la comida de fin de año. Tuve el placer de cumplir el sueño de cocinarle al futbolista más importante de la Liga de Italia. Al término de la cena, me saqué una foto con él, y tuvimos una charla.

- ¿Cuál fue el menú de fin de año para la familia Modric?

- Un menú bastante variado para él y su familia. Para picar, hubo focaccia casera con tomates datterini y bao casero de ternera con salsa de yogur. Las entradas fueron tartar de ternera con burrata cremosa y avellanas y Vitello Tonnato italiano. En Pasta, Penne pasta al tomate con albóndigas de carne. El Plato principal fue Entrecot de Salamanca (ribeye) y Cotoletta a la milanesa. Las guarniciones fueron Papas baby asadas, Papas asadas, Mix de verduras con salsas de pimienta y emulsión de hierbas. Los postres fueron tiramisú y tarta de queso con salsa tropical

- ¿A cuántos deportistas sigues hoy en día?

- Más o menos, a 20 o 25 jugadores de la Serie A. Mi favorito es Lauti porque soy del Inter, pero también me gusta cocinar para Matteo Darmian, y ahora para Christian Pulisic del Milán. También, le cociné a Santi Jiménez, delantero mexicano. Son personas muy tranquilas afuera del campo y muy humildes. Me gusta hablar con ellos antes del partido y después comentarlo. Entonces, más o menos todos gustan comer sano, aunque algunos se dan sus permitidos con snacks dulces durante la tarde o antes de irse a dormir.

- ¿A alguno le cuesta mantener el régimen de comidas?

- La verdad que no, porque como son perfeccionistas tienen que llegar al Mundial con un físico de muy bueno y por ahora se cuidan mucho. Sí respetan las comidas. Sigo también por ejemplo a Antonio Sanabria que juega en el Cremonese y va a jugar el Mundial 2026 con Paraguay. Él también empezó este año porque tiene su cabeza destacarse con el equipo italiano.

Entre los clientes de Cannavale hay futbolistas y tenistas

- ¿Es bueno comer carbohidratos para los deportistas?

- En los carbohidratos, a menudo demonizados. No es “sí o no”, sino “cuando es necesario”. Antes del juego te recargas, después de descargar un poco y aumentar la proteína. Las verduras nunca deben faltar.

- ¿Le recomiendas a un futbolista comer pizzas?

- Sí, únicamente después de los partidos. Por ejemplo, cuando juegan a la noche, tras el partido en el vestuario del estadio le dan pizzas para que puedan comer un poco. Es como un cheat meal (comida trampa). Normalmente, está permitido solo una vez a la semana y después del partido porque necesitan carbohidratos Entonces, la pizza tiene muchos carbohidratos y grasas. Eso es bueno, pero en el resto de la semana es mejor comer sano, mucho más equilibrado que una pizza.

- ¿Le cocinas a algún tenista?

- Sí, al checo Jakub Mensik, que tiene 20 años y es muy bueno. También, a Jasmine Paolini, que llegó hasta la final de Wimbledon 2024. Fue increíble ver a Jasmine explotar: cada juego que ganó me dijo “quédate, te necesito”. Así que terminé cocinando antes o después del juego. Con Fabio Fognini también porque es italiano. El año pasado trabajé para ellos en Wimbledon y fue espectacular haber compartido ese torneo con ellos.

- ¿Hay alguna diferencia entre un menú para un futbolista y para un tenista?

- Más o menos. Pero sí, puede ser que como en el tenis en Wimbledon funciona que hoy vas a jugar un partido y después tenés un par de días de descanso, en el medio tenés algún que otro permitido. Entonces, si ganaste y tienes la noche libre, podes tener una cena un poquito más rica. Y también si tienen un partido dos días después, se pueden comer una pizza, porque van a jugar por cuatro o cinco horas, y entonces puede ser que necesitan un poco más de carbohidratos para tener un poco más de energía. En cambio, los futbolistas en el medio de la semana se van a bajar un poco más de los carbohidratos. Y dos días antes del partido, van a subir un poco más de carbohidratos para tener más energía.

- ¿Alguna vez te tocó cocinar para un plantel de fútbol completo?

- Pasó con algunos futbolistas de Milán, como Pulisic, Santi Jiménez y Rubén Loftus-Chick. Algunos de ellos se juntaron para ver la noche de fútbol americano y cociné una comida con carne roja, muy rica. No un asado, pero algo similar al asado, con un poco de papa, sin sal. Fue una comida sana, pero un poquito más rica. Agregué un postre sano también, saludable

- ¿Tu próximo sueño cuál sería?

- Cocinarle a Roger Federer. Cumplí el sueño de cocinarle a Modric en Milán hace unos días y me falta un ex tenista. El primero fue Lautaro Martínez, capitán de mi equipo. Ya cumplí mi primer sueño, después a Modric y ahora mi sueño de vida como cocinero, es tener a Roger Federer. Si cocinara para Federer, podría retirarme.