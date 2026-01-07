Deportes

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

El mediocampista perdió terreno en la consideración de Claudio Úbeda y su futuro podría estar lejos del Xeneize

Guardar
Kevin Zenón podría seguir su
Kevin Zenón podría seguir su carrera en España (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El futuro de Kevin Zenón parece alejarse de Boca Juniors ante el interés concreto del Alavés de España por incorporarlo a su plantilla. El club europeo, bajo la conducción de Eduardo Coudet, formalizó una oferta para lograr la cesión del mediocampista durante 18 meses. Esta operación se negocia en un contexto donde el jugador argentino perdió protagonismo y minutos de juego dentro del equipo, lo que vuelve atractiva la perspectiva de un traspaso a LaLiga.

Las negociaciones avanzan para definir los detalles clave de la transferencia. El ofrecimiento económico del Alavés asciende a un millón de dólares por la cesión, con una opción de compra aún por acordar. De concretarse, el club español asumiría el préstamo de Zenón hasta mediados de 2027, aunque la suma final dependerá del acuerdo sobre la cláusula para una eventual adquisición definitiva.

La situación de Zenón en Boca se volvió compleja a lo largo de 2025. El volante, que comenzó la temporada anterior como titular regular bajo la dirección de Fernando Gago, vio disminuida su participación tras los cambios en el cuerpo técnico. En el último semestre, bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, disputó apenas 116 minutos en el Torneo Clausura distribuidos en 10 partidos. Su última titularidad fue durante el Mundial de Clubes; desde entonces, ingresó únicamente como suplente y nunca superó la media hora en cancha.

Esta merma en la continuidad lo dejó en una situación prescindible para la dirigencia, que no pondría objeciones significativas a su salida. Además, con la llegada de posibles refuerzos en su puesto, como el colombiano Marino Hinestroza y Cuello, su espacio en el plantel parece destinado a reducirse todavía más.

Eduardo Coudet pidió a Kevin
Eduardo Coudet pidió a Kevin Zenón como refuerzo del Alavés de España

El interés del Alavés no resulta sorpresivo, considerando que el director deportivo del club, Sergio Fernández, tiene profundo conocimiento del fútbol sudamericano. La plantilla actual incluye a tres futbolistas argentinos: Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés—este último suspendido por la FIFA hasta 2026 por un caso de documentos irregulares. Desde España, el equipo marcha en mitad de tabla de LaLiga con 19 puntos en 18 fechas, tres unidades por arriba de la zona de descenso y siete por detrás de los puestos de competiciones europeas.

El rendimiento de Zenón en Boca ha sido irregular en números. En lo que va de su ciclo, acumuló 10 goles y siete asistencias en 79 partidos, alternando posiciones en ambas bandas del ataque. El futbolista de 24 años había sido adquirido por Boca en enero de 2024 por USD 3.500.000 por el 80% de su pase, mientras que el 20% restante permanece en poder de Unión de Santa Fe. A pesar de ser titular con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, Boca ya había rechazado una oferta del Olympiacos griego y un sondeo del CSKA Moscú, cuyas propuestas no alcanzaron los USD 10.000.000 pretendidos por la dirigencia.

Mientras se define su futuro, Zenón continúa entrenando junto al plantel de Boca y aspira a sumar minutos durante la pretemporada bajo la dirección de Claudio Úbeda. La posibilidad de desembarcar en el fútbol español para ser dirigido por un técnico argentino aparece hoy como su alternativa más concreta, a la espera de que ambos clubes logren cerrar los últimos flecos contractuales para formalizar su salida rumbo al Alavés.

Temas Relacionados

Kevin ZenónBoca JuniorsAlavésLa Liga EspañolaChacho Coudet

Últimas Noticias

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

El inédito certamen contó con la participación de todos los campeones del mundo, menos Inglaterra. Por primera vez jugaron juntos Maradona y Kempes de manera oficial

A 45 años del “Mundialito”

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

El Xeneize tiene más de 20 jugadores que serán cedidos o desvinculados. Caso por caso

En qué equipos jugarán los

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

El club confirmó que el defensor se fracturó y deberá pasar por el quirófano. Los detalles

La estrella del fútbol que

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

El ex deportista tomó una drástica decisión en medio del caso que generó repercusión por la exposición pública de la pareja y las incógnitas sobre el trasfondo del conflicto

La actitud del exjugador de

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

El entrenador, confeso hincha y ex jugador de Boca Juniors, mostró interés por una figura del Millonario

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De
DEPORTES
A 45 años del “Mundialito”

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

INFOBAE AMÉRICA

Como en Jurassic Park: los

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad