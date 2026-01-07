Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

Kevin Zenón podría seguir su carrera en España (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El futuro de Kevin Zenón parece alejarse de Boca Juniors ante el interés concreto del Alavés de España por incorporarlo a su plantilla. El club europeo, bajo la conducción de Eduardo Coudet, formalizó una oferta para lograr la cesión del mediocampista durante 18 meses. Esta operación se negocia en un contexto donde el jugador argentino perdió protagonismo y minutos de juego dentro del equipo, lo que vuelve atractiva la perspectiva de un traspaso a LaLiga.

Las negociaciones avanzan para definir los detalles clave de la transferencia. El ofrecimiento económico del Alavés asciende a un millón de dólares por la cesión, con una opción de compra aún por acordar. De concretarse, el club español asumiría el préstamo de Zenón hasta mediados de 2027, aunque la suma final dependerá del acuerdo sobre la cláusula para una eventual adquisición definitiva.

La situación de Zenón en Boca se volvió compleja a lo largo de 2025. El volante, que comenzó la temporada anterior como titular regular bajo la dirección de Fernando Gago, vio disminuida su participación tras los cambios en el cuerpo técnico. En el último semestre, bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, disputó apenas 116 minutos en el Torneo Clausura distribuidos en 10 partidos. Su última titularidad fue durante el Mundial de Clubes; desde entonces, ingresó únicamente como suplente y nunca superó la media hora en cancha.

Esta merma en la continuidad lo dejó en una situación prescindible para la dirigencia, que no pondría objeciones significativas a su salida. Además, con la llegada de posibles refuerzos en su puesto, como el colombiano Marino Hinestroza y Cuello, su espacio en el plantel parece destinado a reducirse todavía más.

Eduardo Coudet pidió a Kevin Zenón como refuerzo del Alavés de España

El interés del Alavés no resulta sorpresivo, considerando que el director deportivo del club, Sergio Fernández, tiene profundo conocimiento del fútbol sudamericano. La plantilla actual incluye a tres futbolistas argentinos: Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés—este último suspendido por la FIFA hasta 2026 por un caso de documentos irregulares. Desde España, el equipo marcha en mitad de tabla de LaLiga con 19 puntos en 18 fechas, tres unidades por arriba de la zona de descenso y siete por detrás de los puestos de competiciones europeas.

El rendimiento de Zenón en Boca ha sido irregular en números. En lo que va de su ciclo, acumuló 10 goles y siete asistencias en 79 partidos, alternando posiciones en ambas bandas del ataque. El futbolista de 24 años había sido adquirido por Boca en enero de 2024 por USD 3.500.000 por el 80% de su pase, mientras que el 20% restante permanece en poder de Unión de Santa Fe. A pesar de ser titular con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, Boca ya había rechazado una oferta del Olympiacos griego y un sondeo del CSKA Moscú, cuyas propuestas no alcanzaron los USD 10.000.000 pretendidos por la dirigencia.

Mientras se define su futuro, Zenón continúa entrenando junto al plantel de Boca y aspira a sumar minutos durante la pretemporada bajo la dirección de Claudio Úbeda. La posibilidad de desembarcar en el fútbol español para ser dirigido por un técnico argentino aparece hoy como su alternativa más concreta, a la espera de que ambos clubes logren cerrar los últimos flecos contractuales para formalizar su salida rumbo al Alavés.